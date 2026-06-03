Abelardo de la Espriella organizó una fiesta, tras ganar en primera vuelta, en la que prohibieron los celulares: esto se sabe

Juliana Guerrero fue una de las "quemadas" en la jornada de elecciones legislativas del domingo 8 de marzo de 2026, y vio frustradas sus aspiraciones de llegar al Senado por el partido Creemos - créditos @armandobenedetti/IG | Jairo Cassiani/Colprensa

Se conocieron detalles de la fiesta de celebración tras los resultados de la primera vuelta presidencial de la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, vencedor de la jornada.

Luego de pronunciar su discurso desde una embarcación en el sector turístico del Malecón, en Barranquilla, los invitados fueron trasladados en un planchón por el río Magdalena hasta un muelle del vecino municipio de Puerto Colombia (Atlántico), según informó Blu Radio.

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Todo transcurrió bajo un ambiente de máxima reserva y en una casa alquilada por De la Espriella para la ocasión. Pero el detalle que más llamó la atención es que el nivel de privacidad del evento fue tal que no se permitió el uso de celular, con el fin de evitar registros fotográficos y videos.

La misma emisora confirmó que el equipo de campaña implementó un protocolo de seguridad que incluyó la recolección de celulares a todos los asistentes.

“No dejaron tomar fotografías, que es la razón por seguridad por la cual usted no va a ver nada de lo que pasó el domingo por la noche”, explicó Morales en medio del programa para aclarar el motivo que dio pie a esta acción.

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Por motivos de seguridad desde la campaña electoral de Abelardo de la Espriella no se permitió el uso de celulares en la casa alquilada en la que se llevó a cabo el evento privado, ubicada en Puerto Colombia (Atlántico) - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La ausencia de imágenes responde a preocupaciones por la integridad física del candidato, y más aún porque de la Espriella se encuentra en estado de alerta ante amenazas consideradas graves contra su vida.

Morales precisó que el equipo de campaña reconoce la seriedad de estos riesgos y por ello endureció los protocolos de protección durante la celebración.

“Están en alerta porque saben que puede pasar algo en materia de seguridad. Me dicen que son amenazas en serio, muy fuertes, a la vida”, añadió el director de la misma emisora.

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Quiénes estuvieron entre los invitados a la fiesta privada de Abelardo de la Espriella

Entre los asistentes a la reunión figuraron empresarios, dirigentes políticos y aliados estratégicos de la campaña.

El mismo periodista confirmó la presencia de Efraín Cepeda (presidente del partido Conservador, y que en la antesala de las elecciones le expresó su apoyo a ), integrantes del grupo político de Federico Gutiérrez y miembros de la comunidad judía, así como estrategas y colaboradores cercanos a De la Espriella.

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El abogado cordobés siempre se ubicó segundo en las encuestas previas, y al final de la jornada electoral del domingo 31 de marzo ocupó el primer lugar con más de 10 millones de votos - crédito Nathalia Angarita/Reuters

También participaron figuras como Rodrigo Lara y el candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo.

La velada mantuvo un tono festivo y, pese al ambiente distendido, la celebración concluyó temprano. “Fue una celebración como corresponde, muy alegre, pero que terminó temprano, a la 1:00 a. m.”, relató Morales.

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Juliana Guerrero sería una de las invitadas a la fiesta privada de Abelardo de la Espriella

Sin embargo, el otro detalle que no pasó desapercibido, y de acuerdo a lo revelado por una fuente al portal Las 2 Orillas, es que dentro de la lista de invitadas también se encontraría Juliana Guerrero.

Justo algunos días atrás, el presidente Gustavo Petro volvió a defender a Juliana Guerrero tras la imputación de la Fiscalía General de la Nación por el caso de títulos académicos de la Fundación Universitaria San José y sostuvo, en una entrevista con Caracol Radio, que no está probado que la joven no haya estudiado allí.

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El mandatario afirmó que la definición de su responsabilidad le corresponde a la justicia y no al Ejecutivo, mientras el proceso sigue abierto.

La Fiscalía le imputó a Guerrero los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal por la obtención del diploma de contadora pública. Según las autoridades, “nunca fue a clase ni presentó exámenes”, y la Fundación San José anuló el título al detectar que no se habían cumplido requisitos legales, entre ellos la presentación de las pruebas Saber Pro.

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Petro identificó a Guerrero como activista y asesora del Ministerio del Interior y sostuvo a la cadena radial que “no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad. Se lo dejaremos a la justicia, porque hay un proceso judicial, pero ella no es servidora pública, no es funcionaria”.

El caso de Juliana Guerrero sigue bajo la lupa de varias entidades estatales, luego de que a su corta edad, sin experiencia y sin títulos universitarios, ocupara espacios de poder en la Casa de Nariño - crédito @jguerrero112/Instagram

El presidente también aseguró que Guerrero no pudo ocupar el cargo de viceministra de la Juventud porque la norma exige tener al menos 25 años y ella tenía 21. Según Petro, esa designación no llegó a concretarse por ese requisito de edad.

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Petro dijo que expuso a Guerrero y atribuyó al caso rumores y amenazas

Durante la entrevista el jefe de Estado admitió que cometió un error al exponer en público a Guerrero en una transmisión televisiva (un consejo de ministros).

Según el mandatario, esa aparición derivó en rumores sobre una presunta relación personal.

“Ahí salieron los rumores de que yo tenía una relación sentimental. La señora Juliana Guerrero no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad y no es funcionaria pública”, dijo Petro.

El jefe de Estado agregó que la joven recibió amenazas de muerte, al igual que su familia en la Fundación San José, según denunció en la misma entrevista.