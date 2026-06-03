Estas fueron las polémicas arbitrales de la final entre Junior FC vs. Atlético Nacional: los verdolagas reclamaron una tarjeta roja y un penalti

Junior FC goleó 3-0 a Atlético Nacional en el partido de ida y es gran favorito al título del primer semestre del 2026 - crédito Colprensa

Se jugaron los primeros 90 minutos de la final de ida de la Liga BetPlay I-2026 entre Junior FC y Atlético Nacional, en la que el equipo barranquillero hizo respetar su localía y se impuso 3-0 en el estadio Romelio Martínez. El partido también quedó marcado por la polémica arbitral: el Verdolaga reclamó una tarjeta roja y un penalti que, a su juicio, no se sancionaron.

La primera acción ocurrió al minuto 15, cuando Daniel Rivera, del Junior, encargado de marcar a Alfredo Morelos, de Atlético Nacional, lo pisó en una zona sensible. Las imágenes de televisión mostraron que el defensor resbaló y terminó impactando el tobillo del delantero verdolaga.

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La cuenta de X @ElVarCentral difundió la jugada desde varias posiciones del campo y concluyó que era tarjeta roja por juego brusco grave. Sin embargo, Carlos Ortega no la sancionó así en el campo, ni el árbitro Never Manjarres, desde el VAR.

Falta de Daniel Rivera contra Alfredo Morelos en la final de la Liga BetPlay I-2026 entre Junior FC vs. Atlético Nacional - crédito Win Sports

“Daniel Rivera de Junior llegó desde atrás mientras perseguía a Morelos y al final sacó su pie izquierdo y terminó impactando a Morelos entre el talón e incluso una parte de la pantorrilla. Golpea con taches, en una zona que es catalogada como sensible a la tarjeta roja. El único punto debatible acá siento podría ser la intensidad, aunque para mí, viéndola a velocidad normal, si lleva una velocidad importante. Para Ortega, supone uno, se quedó solo en nivel medio”, analizó el experto.

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El mismo Alfredo Morelos en la zona mixta declaró ante los periodistas que consideraba que era penalti y dejó una pulla en contra de los que dicen que a Atlético Nacional siempre lo favorecen en el arbitraje: “Intenté, luché, que fue lo importante. Creo que era posición la jugada, ¿eh? Ahí quiero que, ahí quiero que... no son excusas, pero bueno, porque como dicen que toda nacional se lo regalan. Entonces, nada, ya lo que pasó, pasó. Ahora nos vemos en Medellín, allá“.

Daniel Rivera también se refirió a lo sucedido y calificó la jugada como una jugada fortuita por culpa del resbalón: “No he visto la jugada, sinceramente. También me quedo con lo que arbitró sacó una tarjeta amarilla. Bueno, me permitió continuar en el campo, me quedo con que sí, me resbalo. Es una situación fortuita que puede pasar. Llegué, me resbalé, por más de que tenía taco de aluminio, pero nada, es una situación que puede pasar en el juego y terminamos once contra once”

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La otra jugada de la que se habla en redes sociales tras el pitazo final fue la que permitió el tercer gol del Junior FC. Al inicio del segundo tiempo, Luis Fernando Muriel fue derribado en el área, al juicio del juez central, por César Haydar. Aunque la repetición muestra un leve contacto para que el goleador del Tiburón termine en el piso, otra toma muestra como el defensor con su rodilla izquierda toca la pierna derecha del delantero y produce la zancadilla.

Post de @ElVarCentral sobre el penalti sancionado a Atlético Nacional por falta contra Luis Muriel - crédito X

Esta fue la utilizada por la cuenta @ElVarCentral para analizar la acción y considerar que la falta fue bien sancionada por Carlos Ortega: “Estas acciones catalogadas como imprudentes son la mayoría de veces muy similares. Un defensor persiguiendo al atacante, y sin querer le toca el pie, lo hace trastabillar y falta. El tema intensidad acá realmente no es tan clave al ser una acción en carrera y que se define es por un desequilibrio. De acuerdo con Carlos Ortega en su decisión”.

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Sobre esta jugada, Alfredo Morelos fue interrogado, pero prefirió no contestar y se mostró autocrítico del rendimiento individual y grupal: “No, mejor nada, no opinar de eso. Ya lo que pasó, pasó. Como digo, la cabeza en alto primero que todo. Eh, y... no me digan otro precio. Vamos con las ganas, con la ambición de querer remontarlo. Nada, mañana sale el sol, mañana vamos a entrenar, a hacer las cosas bien, tratar de corregir lo que, lo que hicimos. Hicimos un mal, un mal partido hoy, la verdad”.