Colombia

El congresista Carlos Giménez reaccionó al respaldo de Donald Trump al candidato presidencial Abelardo de la Espriella: “Es respetado en Washington”

El senador estadounidense subrayó la valoración positiva en Estados Unidos del aspirante presidencial colombiano y anticipó una cooperación institucional más sólida entre ambos países

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Carlos Giménez se pronunció tras respaldo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella - crédito Marco Bello/REUTERS - REUTERS - harlie Cordero/REUTERS
Carlos Giménez se pronunció tras respaldo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella - crédito Marco Bello/REUTERS - REUTERS - harlie Cordero/REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, conocido como ‘El Tigre’, tras su triunfo en la primera vuelta electoral del 31 de mayo, donde el abogado logró obtener 10.361.499 (43,74%), superando al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien alcanzó 9.688.361 (40,90%), pasando ambos a segunda vuelta el próximo 21 de junio.

En un mensaje, Trump manifestó: “Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria”. El mandatario destacó la labor del abogado, rescatando su compromiso con el país y “su gente”.

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Trump señaló que De la Espriella sería capaz de liderar a Colombia hacia “el impulso de la economía, la creación de empleos, la promoción del comercio, la detención de la inmigración ilegal, la lucha contra el crimen y las drogas, y la restauración del orden público”.

El presidente norteamericano también advirtió que el aspirante enfrentará en la segunda vuelta al “marxista de izquierda radical” Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, cuya presencia en la contienda considera determinante para la relación bilateral.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tendría éxito como mandatario de Colombia - crédito Donald Trump/Truth Social
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tendría éxito como mandatario de Colombia - crédito Donald Trump/Truth Social

En su mensaje, Trump afirmó: “Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos”. Subrayó su decisión de apoyar “totalmente” a de la Espriella y remarcó: “‘El Tigre’ Abelardo de la Espriella no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia”.

El respaldo del mandatario estadounidense tuvo eco inmediato en varios políticos. Carlos Giménez, senador de Florida, Estados Unidos, respondió en la red social X: “Con @ABDELAESPRIELLA la relación entre Estados Unidos y Colombia será más fuerte que nunca”.

Giménez recalcó la imagen positiva del candidato en la capital estadounidense: “Desde el Congreso, afirmo que Abelardo es respetado en Washington y contará con apoyos claves para impulsar la economía y salvaguardar la institucionalidad colombiana”.

Carlos Giménez afirmó que Abelardo de la Espriella cuenta con apoyo en Washington para impulsar la economía - crédito @RepCarlos/X
Carlos Giménez afirmó que Abelardo de la Espriella cuenta con apoyo en Washington para impulsar la economía - crédito @RepCarlos/X

Esto dijo Carlos Giménez apenas se conocieron los resultados de la primera vuelta presidencial: “Hay que unirnos”

El congresista de Estados Unidos, Carlos Giménez, expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella después de conocerse su pase a segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Colombia.

Desde su residencia en Miami, el legislador republicano felicitó al candidato y pidió a las fuerzas opositoras sumarse a la campaña para enfrentar al oficialismo en la próxima ronda electoral.

Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo, que es muy impresionante”, manifestó Giménez en un video difundido en la red social X.

El congresista, quien representa al estado de Florida, subrayó la importancia de la unidad en la oposición: “A todos los candidatos de la oposición, tenemos que unirnos detrás de Abelardo para salvar a Colombia y garantizar un mejor futuro para el pueblo colombiano”.

Carlos Giménez, congresista estadounidense, dijo que "tenemos que unirnos detrás de Abelardo para salvar a Colombia y garantizar un mejor futuro para el pueblo colombiano" - crédito @RepCarlos/X

La declaración de Giménez llegó tras los resultados que ubicaron a De la Espriella en la segunda vuelta, donde enfrentará a Iván Cepeda. Según el legislador, el desafío principal consiste en “rechazar la política, la dirección de Gustavo Petro”, en referencia al actual mandatario colombiano y su proyecto político.

Durante su mensaje, Giménez instó a los ciudadanos colombianos a participar activamente en la jornada electoral: “Esta batalla va a ser bastante fuerte y necesitamos todo el mundo que salgan a votar para cambiar la dirección y asegurar un mejor futuro para todos los colombianos”.

El congresista remarcó que “la lucha todavía no se ha ganado” y subrayó la relevancia de la movilización para concretar un cambio político en el país sudamericano.

La postura del representante estadounidense ha sido recogida por diversos medios y analistas, quienes interpretan sus palabras como un llamado explícito a fortalecer la campaña opositora. “¡NOS TOCA UNIRNOS POR EL FUTURO DE COLOMBIA! Firme por la patria”, concluyó Giménez, en una exhortación dirigida tanto a los candidatos como a la ciudadanía de Colombia en un contexto electoral marcado por la polarización y la expectativa de quien será el próximo presidente del país.

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