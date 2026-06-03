Carmen Villalobos habló por primera vez de su ruptura con Frederik Oldenburg: “Ya no tienes cabida en mi vida”

La actriz y presentadora colombiana habló por primera vez de la ruptura con Frederik Oldenburg - crédito @cvillaloboss/Instagram

La actriz Carmen Villalobos habló sobre su separación de Frederik Oldenburg con una frase que dejó poco espacio para la interpretación: “Sé lo que soy como persona, sé el amor que le entrego a las personas y sé lo que yo le entrego a las personas, y la verdad yo creo que eso no es para cualquiera”.

La declaración la hizo al programa Al rojo vivo, de Telemundo, y marcó la primera vez que la barranquillera abordó el tema en forma directa, cinco meses después de la ruptura.

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Ante la pregunta de la periodista Lourdes Stephen sobre cómo estaba tras la separación, la actriz de 42 años respondió sin titubeos que se sentía “muy tranquila, muy tranquila, muy feliz”, y cerró cualquier puerta al pasado con una postura que sus seguidores convirtieron rápidamente en tendencia.

“Yo siempre he pensado que si tú no haces parte de mi presente ya tú no tienes cabida en mi vida, así de sencillo, o sea, los recuerdos se borran por completo”, expresó.

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Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg un amor incondicional -crédito @cvillaloboss/Instagram

Villalobos evitó mencionar a Oldenburg por su nombre, pero sí reveló, sin nombrarlo, lo que habría precipitado el quiebre. Cuando la periodista señaló que toda separación tiende a ser dolorosa, la actriz asintió y luego describió lo que vivió del otro lado: “Digamos que la otra parte te dice: ‘Yo no siento, yo no sufro, a mí no me duele, yo no siento tristeza, a mí no me importa. No soy apegado al amor, a las relaciones’”.

Su reacción ante eso la resumió con una sola expresión: “Tú quedas como plop y dices: ‘¿Cómo así? ¿De qué estamos hablando?’”.

La pareja de enamorados comparten momentos románticos que reafirman su relación - crédito Frederik Oldenburg

Pese al golpe, la colombiana fue enfática en que su fe en el amor no sufrió daño. “Creo en el amor, amo estar enamorada, amo estar en pareja. Es de lo más bonito que existe, así que jamás me voy a cerrar a eso”, afirmó.

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Consultada por Stephen sobre si tenía pareja en este momento, Villalobos respondió sin rodeos: “Yo estoy solterísima”. Y agregó, entre risas, que “el ojo está mirando pa’ todas partes”.

Lejos de mostrarse cerrada, describió con precisión lo que busca en su próxima relación: alguien “emocionalmente responsable, afectivamente responsable, económicamente independiente” y con claridad sobre su futuro.

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“Cuando la gente no tiene claro lo que quiere para su futuro es muy difícil, o sea, estar adivinando y estar como arriando, no”, dijo. Cerró la lista con un requisito que arrancó carcajadas en el estudio: que “baile delicioso”, concluyó.

La publicación de fin de año de la actriz dejó ver, retrospectivamente, indicios de la ruptura con Frederik Oldenburg - crédito @cvillaloboss/Instagram

El contexto de la ruptura, no obstante, ya había sido trazado meses antes. En enero de 2026, la periodista Jessica Carrillo —amiga cercana de la actriz— reveló en el mismo programa que ambos llevaban dos meses separados y que habían decidido mantenerlo en privado.

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“Ella me dijo que está bien dentro de lo que cabe, pero que obviamente estos meses han sido muy difíciles, pues es la persona que ama y con quien ha compartido tres años de su vida”, declaró Carrillo en aquella ocasión.

Marjanca Polutnik sería la nueva novia de Frederik Oldenburg, expareja de Carmen Villalobos - crédito @exatlonslovenija/IG

Semanas después, fue el propio Oldenburg quien explicó su versión en el pódcast Cara a cara con Rodner. El presentador venezolano de Exatlón Estados Unidos confirmó que la decisión de terminar fue suya, tomada en noviembre de 2025.

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“Yo tomé la decisión y mucho de lo que está saliendo en las últimas semanas es porque mi expareja me pidió que no dijéramos nada hasta inicios de este 2026 y yo respeté eso, me parecía justo”, afirmó, y mencionó la distancia física y los compromisos personales como factores determinantes.

La separación también estuvo rodeada de rumores de infidelidad por la cercanía de Oldenburg con una participante de Exatlón, algo que el presentador negó de forma categórica.

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