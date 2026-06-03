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Así fue la visita de Radamel Falcao a la concentración de la selección Colombia antes del viaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El delantero es el máximo goleador histórico de la Tricolor, con 36 anotaciones, y en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá estará como comentarista de los partidos de la Amarilla

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Radamel Falcao y James Rodríguez han sido dos de los futbolistas colombianos con mejor paso por el fútbol europeo - crédito FCF
Radamel Falcao y James Rodríguez han sido dos de los futbolistas colombianos con mejor paso por el fútbol europeo - crédito FCF

Radamel Falcao García reapareció junto a la selección Colombia en Bogotá antes del viaje al Mundial 2026. La visita ocurrió en el hotel de concentración del seleccionado en la capital del país, donde el plantel ajusta detalles logísticos y deportivos antes de desplazarse a su campamento de preparación.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) difundió fotografías del encuentro y escribió en sus redes sociales: “¡Una visita que nos llenó de orgullo colombiano! Siempre será un placer recibir a Falcao y a su familia”. En las imágenes publicadas por la FCF se ve al delantero en compañía de James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

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La dimensión de su figura en la selección aparece en sus registros con la camiseta nacional. Falcao disputó 105 partidos entre 2007 y 2023 y convirtió 36 goles, cifras con las que se consolidó como el máximo anotador en la historia del equipo colombiano.

Radamel Falcao dio consejos a Luis Díaz de cara a su primera Copa Mundial de la FIFA con la selección Colombia - crédito FCF
Radamel Falcao dio consejos a Luis Díaz de cara a su primera Copa Mundial de la FIFA con la selección Colombia - crédito FCF

Ese recorrido también incluye su papel en la clasificación al Mundial de Brasil 2014, a la que aportó de forma determinante aunque una lesión le impidió jugar aquella Copa del Mundo. También integró los procesos rumbo a Sudáfrica 2010 y Catar 2022, disputó Rusia 2018 y ocupa el quinto lugar entre los futbolistas con más partidos jugados con Colombia.

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Mientras se define su futuro deportivo con Millonarios, Falcao llegará al Mundial desde otra función. El delantero, de 40 años, seguirá cerca del equipo nacional fuera del campo. El máximo goleador histórico de la Tricolor integrará el equipo de transmisiones de ESPN y Disney+ Premium en los partidos del conjunto nacional durante la fase de grupos.

Colombia debutará ante Uzbekistán el 11 de junio y compartirá el Grupo F con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. Antes de ese estreno, el equipo de Néstor Lorenzo afrontará un último amistoso ante Jordania el 7 de junio en San Diego, California, Estados Unidos.

Radamel Falcao y su nuevo rol como comentarista en la Copa Mundial de la FIFA

Radamel Falcao estuvo acompañado por su familia en la visita al hotel de concentración de la selección Colombia - crédito FCF
Radamel Falcao estuvo acompañado por su familia en la visita al hotel de concentración de la selección Colombia - crédito FCF

Radamel Falcao García se sumará como comentarista a las transmisiones de ESPN y Disney+ Premium para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, según informó ESPN. El exdelantero acompañará los partidos de la Selección Colombia desde el equipo de transmisión.

Su debut será en los encuentros de la Tricolor en la fase de grupos, en los que compartirá pantalla con Fernando Palomo y Carlos Valdés, de acuerdo con ESPN. El calendario informado incluye los cruces ante Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

“Especial sobre todo de cubrir el evento deportivo más importante del mundo. Como dices tú, hablar de lo que he hecho toda mi vida, el fútbol, así que va a ser algo natural”, afirmó Falcao en declaraciones recogidas por ESPN.

Radamel Falcao es el máximo anotador en la historia de la selección Colombia de mayores - crédito FCF
Radamel Falcao es el máximo anotador en la historia de la selección Colombia de mayores - crédito FCF

También explicó que su rol buscará centrarse en el análisis: “Desde una perspectiva quizá analizando más el juego que la crítica y demás. Creo que es algo que me emociona, lo trataré de disfrutar al máximo y de expresarle de la manera más fácil a la gente para que pueda entender un poco de lo que hablan los jugadores también”.

La cadena indicó que su incorporación lo suma a un grupo de exfutbolistas colombianos vinculados a su cobertura, como Óscar Córdoba, Faustino Asprilla, Víctor Aristizábal y Fabián Vargas.

Los partidos de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fecha 1

  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

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