Nuevo Liberalismo se desmarcó de la contienda electoral: anunció que no respaldará a ningún candidato en la segunda vuelta presidencial

El partido político, Nuevo Liberalismo no respaldará a Iván Cepeda ni a Abelardo de la Espriella - crédito Nuevo Liberalismo

El Nuevo Liberalismo anunció que no respaldará institucionalmente a Abelardo de la Espriella ni a Iván Cepeda, candidatos que pasaron a la segunda vuelta presidencial.

En el documento del Consejo Nacional del partido, que fue difundido en la mañana del 3 de junio de 2026, la colectividad sostuvo que “no ha otorgado respaldo institucional a ninguna campaña, candidatura, organización o actividad de carácter proselitista” en el actual proceso electoral.

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En el texto, el partido vinculó su postura a su línea política y a la defensa del marco constitucional: “El Nuevo Liberalismo reafirma su compromiso indeclinable con los principios que han guiado su actuación desde su fundación: la defensa de la Constitución Política de 1991, cuyo capítulo de derechos constituye su aporte fundamental a la Carta Magna”.

También señaló que sus integrantes y simpatizantes podrán tomar decisiones individuales en las urnas: “El Nuevo Liberalismo reconoce y respeta la libertad de conciencia de sus dirigentes, militantes, simpatizantes y ciudadanos elegidos por el partido”, indicó, al precisar que podrán “ejercer plenamente su derecho a participar y respaldar las opciones democráticas que consideren más convenientes”.

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El Nuevo Liberalismo anunció que no respaldará institucionalmente a Abelardo de la Espriella ni a Iván Cepeda, candidatos que pasaron a la segunda vuelta presidencial - crédito Nuevo Liberalismo

Junto con la decisión de no adherir a campañas, el comunicado incluyó una advertencia sobre el uso de su identidad. “Queda expresamente prohibido el uso del nombre, logotipo, símbolos, imagen corporativa, redes sociales oficiales y demás elementos de identidad visual del Partido Nuevo Liberalismo en eventos, piezas publicitarias, manifestaciones públicas o actividades de naturaleza electoral” sin autorización del consejo nacional, afirmó.

En su mensaje, el Nuevo Liberalismo enumeró sus prioridades políticas al margen de la contienda: “El Nuevo Liberalismo continuará trabajando, con independencia y responsabilidad, por la defensa de la democracia, la plena vigencia de la Constitución de 1991, la lucha contra el crimen y la protección de las libertades y los derechos de todos los colombianos”.

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El comunicado cerró con una declaración de continuidad institucional y una consigna partidaria. “La nuestra ha sido, es y seguirá siendo una larga marcha a través de las instituciones”, señaló, antes de concluir: “¡SIEMPRE ADELANTE! ¡NI UN PASO ATRÁS!”.

Paloma Valencia confirmó que apoyará a Abelardo de la Espriella

Paloma Valencia agradeció a quienes la acompañaron en la jornada y confirmó que apoyará a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial - crédito prensa Paloma Valencia

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia informó que, con el 99,92% de las mesas escrutadas, tras la jornada electoral del 31 de mayo de 2026, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda competirán en la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio. De la Espriella superó los 10 millones de votos, mientras que Cepeda, candidato del Pacto Histórico, alcanzó los 9 millones.

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Paloma Valencia, representante del Centro Democrático, logró la tercera posición, superando el millón de votos. En una declaración desde el Hotel GHL Capital, confirmó su respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta.

“Como Paloma Valencia, la mujer que aspiraba a la Presidencia, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a todos a que derrotemos a Cepeda y evitemos la continuidad del neocomunismo en el país. Defendamos las ideas de la libertad, el progreso, la iniciativa privada y el apoyo a quienes más lo necesitan”, aseveró la senadora.

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Paloma Valencia - crédito @PalomaValenciaL/X

La excandidata felicitó al abogado por su triunfo y consideró que el resultado muestra “el rechazo de los colombianos a un gobierno marcado por la corrupción, la ineficacia y la complacencia con los violentos”, haciendo referencia a Gustavo Petro e Iván Cepeda. Además, invitó a sus seguidores a votar por De la Espriella para “derrotar a Cepeda y evitar la continuidad del neocomunismo en el país”.

Valencia concluyó que continuará oponiéndose al proyecto político de Iván Cepeda, al que calificó como “destructivo” y presuntamente vinculado a la corrupción y la criminalidad. “Seguiré en la lucha para enfrentar el proyecto de Iván Cepeda, que considero destructivo y vinculado con la criminalidad y la corrupción. ¡Que viva Colombia y que viva la libertad!”, declaró.

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