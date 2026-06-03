Estas fueron las críticas de Alfredo Morelos al arbitraje en la final de ida de la Liga BetPlay entre Junior y Nacional: “No son excusas”

El "Búfalo" se mostró molesto tras la polémica jugada que lo involucró a él con el defensor del Junior, Daniel Rivera-crédito @ToqueSports/X

El 2 de junio de 2026, Junior goleó 3-0 a Atlético Nacional en la final de ida de la Liga BetPlay, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

El doblete de Luis Fernando Muriel y el gol de Brayan Castrillón le dieron al equipo de Alfredo Arias la posibilidad de definir el título en Medellín. El partido también tuvo dos jugadas polémicas, entre ellas una fuerte entrada del defensor Daniel Rivera sobre Alfredo Morelos.

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El goleador de Atlético Nacional criticó la acción de Daniel Rivera en contra de él, y que el árbitro Carlos Ortega sancionó con amarilla-crédito David Jaramillo/Colprensa

Al minuto 18, Daniel Rivera fue por la pelota por la espalda de Alfredo Morelos, pero en el intento le pisó el talón de Aquiles al exdelantero del Rangers de Escocia y lo dejó tendido en el césped por la fuerza de la acción.

Pese a la gravedad de la jugada, el árbitro Carlos Ortega decidió mostrar la tarjeta amarilla al jugador del Junior, y continuar con el partido.

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A raíz de esto, en declaraciones en zona mixta, y que el programa Toque Sports recogió, Morelos mostró su molestia por la decisión arbitral, y lanzó un comentario irónico en contra de lo ocurrido, argumentando que las decisiones arbitrales siempre favorecen al cuadro “Verdolaga”:

“Intenté y luché, que es lo importante. Creo que la jugada estaba en posición. No quiero poner excusas, pero se suele decir que a Nacional le regalan todo. De todas formas, lo que pasó, ya pasó. Ahora nos veremos en Medellín", dijo.

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Esta fue la jugada polémica en detalle de Daniel Rivera sobre Alfredo Morelos: esto dijeron los analistas

Falta de Daniel Rivera contra Alfredo Morelos en la final de la Liga BetPlay I-2026 entre Junior FC vs. Atlético Nacional - crédito Win Sports

Junior FC venció 3-0 a Atlético Nacional en la ida de la final de la Liga BetPlay I-2026, disputada en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, pero el partido también quedó atravesado por dos decisiones arbitrales que el equipo verdolaga cuestionó al cierre del encuentro: una acción sobre Alfredo Morelos que reclamó como expulsión y una jugada sobre Luis Fernando Muriel que terminó en penalti para el conjunto local.

La primera polémica se produjo al minuto 15. Daniel Rivera, defensor de Junior, marcaba a Alfredo Morelos cuando lo pisó en una zona sensible, en una jugada en la que, según las imágenes de televisión citadas en el texto fuente, el jugador barranquillero resbaló y terminó impactando el tobillo del delantero de Atlético Nacional.

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La cuenta de X, El Var Central difundió la acción desde varios ángulos y concluyó que correspondía tarjeta roja por juego brusco grave. Carlos Ortega no tomó esa decisión en el campo y el árbitro Never Manjarres, desde el VAR, tampoco la corrigió.

Post de @ElVarCentral sobre el penalti sancionado a Atlético Nacional por falta contra Luis Muriel - crédito X

Según El Var Central, la acción tuvo elementos para una expulsión:

“Daniel Rivera de Junior llegó desde atrás mientras perseguía a Morelos y al final sacó su pie izquierdo y terminó impactando a Morelos entre el talón e incluso una parte de la pantorrilla. Golpea con taches, en una zona que es catalogada como sensible a la tarjeta roja. El único punto debatible acá siento podría ser la intensidad, aunque para mí, viéndola a velocidad normal, si lleva una velocidad importante. Para Ortega, supone uno, se quedó solo en nivel medio”.

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El defensor central recibió tarjeta amarilla y el VAR no consideró la revisión de la acción por el pisotón contra el delantero de Atlético Nacional - crédito Dimayor

Daniel Rivera también se refirió a la acción y sostuvo que fue una situación accidental causada por el resbalón. El jugador de Junior afirmó:

“No he visto la jugada, sinceramente. También me quedo con lo que arbitró sacó una tarjeta amarilla. Bueno, me permitió continuar en el campo, me quedo con que sí, me resbalo. Es una situación fortuita que puede pasar. Llegué, me resbalé, por más de que tenía taco de aluminio, pero nada, es una situación que puede pasar en el juego y terminamos once contra once”.

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Cuando es la final de vuelta entre Nacional y Junior por la Liga BetPlay

El verde y el tiburón se verán las caras en Medellín -crédito Jairo Cassiani/Colprensa

El juego de vuelta por la gran final de la Liga BetPlay, se disputará el 8 de junio de 2026, a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Atanasio Girardot, y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación de Win Play.