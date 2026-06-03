Colombia

Shakira explicó cómo la maternidad le cambió la vida en medio de la crisis de su matrimonio: “La vida tiene que continuar”

La artista detalló que, aun en plena tormenta personal, había cuentas por pagar, desayunos por preparar y escuela por atender, una dinámica que convirtió la fragilidad en una forma de resistencia cotidiana

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Shakira y sus hijos: La barranquillera afirmó que los dos pequeños llegaron a cambiar su percepción sobre la vida - crédito Prensa Shakira

La cantante colombiana Shakira dijo que la maternidad cambió su forma de entender la vida y que las dificultades la llevaron a descubrir una fortaleza que no sabía que tenía.

En entrevista con People, la artista vinculó esa transformación con la responsabilidad cotidiana de sostener a sus hijos aun cuando, según describió, “tu mundo se derrumba”.

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Shakira también se refirió a las marcas que dejan las crisis, en alusión a la ruptura con el padre de sus hijos, el exfutbolista español Gerard Piqué, y las definió como parte de un aprendizaje. Además, dijo que que las heridas no desaparecen, pero pueden convertirse en una prueba de resistencia.

La barranquillera mantiene un ritmo de vida activo, incluso en sus días libres, cuando disfruta tiempo con sus hijos - crédito @shakira/Instagram
La barranquillera mantiene un ritmo de vida activo, incluso en sus días libres, cuando disfruta tiempo con sus hijos - crédito @shakira/Instagram

“Creo que la maternidad te hace fuerte. Siento que en el momento en el que me convertí en madre, me di cuenta de la vida desde otra perspectiva. Son verdaderos maestros, ¿sabes? Aprendo tanto de ellos todos los días”, dijo Shakira a People.

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La rutina diaria en medio de la crisis

Shakira también aseguró que su experiencia personal la llevó a revisar la idea que tenía sobre sí misma. “Siempre pensé que era más débil de lo que la vida demostró que soy. A través de esos momentos difíciles, descubrí lo resilientes que somos todos”, agregó la cantante.

En el tramo más concreto de la entrevista, describió la rutina que persiste incluso en escenarios de quiebre personal. “Cuando tu mundo se derrumba y tienes que levantarte y pagar las cuentas y, aún así proveer para tu familia, y aún así, ya sabes, preparar el desayuno y llevar a tus hijos al colegio. Y la vida tiene que continuar, tiene que seguir porque tienes la responsabilidad de cuidar a dos hijos“, dijo Shakira al medio citado inicialmente.

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La colombiana festejó este día especial con imágenes con sus hijos en redes - crédito @shakira/IG

Ese pasaje condensó el eje de sus declaraciones: la maternidad no aparece solo como una fuente afectiva, sino también como una estructura de deberes que impide la inmovilidad. La obligación de sostener la vida diaria, según su relato, convive con el impacto emocional de las dificultades.

El papel de sus hijos

La cantante también colocó a sus hijos en el centro de su recuperación, pero también el impacto de su círculo personal, pues sus amigos también fueron fundamentales. “Eso también llena mi corazón. Y entender que solo a través de las dificultades es cuando te das cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos”, dijo la intérprete de Music Sessions 53.

Cicatrices, aprendizaje y fortaleza

Otra de las ideas que organizó la entrevista fue la de las cicatrices como parte de un proceso de crecimiento. La referencia apareció ligada a las personas y experiencias que dejan huella, incluso cuando el saldo emocional es doloroso.

“Detrás de cada experiencia en la vida, siempre hay una lección que tenemos que aprender y debemos estar agradecidas por todas esas lecciones. Incluso por las personas que te dejan cicatrices porque simplemente nos hacen mejores, y lo que no te mata te hace más fuerte”, agregó a su relato.

La artista habría hecho referencia al dolor que le generó su separación de Gerard Piqué con dos hijos y una familia por sacar adelante - crédito Europa Press
La artista habría hecho referencia al dolor que le generó su separación de Gerard Piqué con dos hijos y una familia por sacar adelante - crédito Europa Press

La artista extendió esa lectura a una reflexión más amplia sobre la experiencia femenina frente a la adversidad: “Creo que nosotras, las mujeres, cargamos el mundo en los hombros. O sea, reconstruimos Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Gobernamos el mundo, como dice Beyoncé”.

En esa misma línea, sostuvo que su historia personal le permitió valorar la capacidad de otras mujeres para atravesar situaciones límite. “Realmente, admiro profundamente a tantas mujeres que simplemente tienen que seguir adelante cada día, seguir adelante pese a las dificultades o a lo que la vida les lance”, concluyó.

Muestra de esto ha sido la gira exitosa que ha realizado en Latinoamérica y Estados Unidos, mientras prepara sus presentaciones en España que ya suman 12 y un nuevo recorrido por Norteamérica, con motivo de la llegada del Mundial 2026.

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