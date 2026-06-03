Crudo Means Raw fue criticado por expresar su apoyo a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella: “No le copio”

Fernando Bustamante Ramírez (nombre real del artista antioqueño) nació en Estados Unidos, pero al poco tiempo se vino a vivir a Colombia con su familia a los 5 años - créditos Jairo Cassiani/Colprensa | @crudomeansrwa/IG

Más de un mes después de lo que fue su regreso a los escenarios en Bogotá la noche del 10 de abril, y sumado a la jornada electoral del 31 de mayo que definió a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda como los dos candidatos que definirán al próximo presidente de Colombia el domingo 21 de junio de 2026, el artista urbano Crudo Means Raw (Fernando Bustamante Ramírez) generó un debate en redes sociales por expresar su apoyo en público al “Tigre”.

Todo inició por cuenta de dos publicaciones que hizo el artista (reconocido por éxitos como La mitad de la mitad, No copio, Hubiera, María, y Novena, entre otros) el 31 de mayo de 2026 durante y después del desarrollo de los comicios.

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La primera fue una historia publicada en su cuenta de Instagram (@crudomeansraw), en la que replicó un contenido de la revista Semana. En la imagen se veía a simpatizantes del abogado cordobés y un cartel con la frase “Abelardo en primera”.

La segunda publicación la difundió desde su cuenta de X la noche de ese mismo domingo. “Que lloren los comunistas de caviar”, escribió tras confirmarse la victoria del candidato que se mantuvo segundo en las encuestas previas y que, con el 43,74% (10.361.499 votos), superó a Cepeda (40,90%, 9.688.361 votos).

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Estos fueron los mensajes publicados por el artista Crudo Means Raw - créditos Instagram y X | @crudomeansraw

Por tal motivo, y luego de confirmarse que el artista borró la publicación de X, y tras quedar captura de pantalla de su story, el debate virtual se extendió entre quienes calificaron la ocurrido como la “caída de un ídolo” y de ser “un falso rapero”, o los que después de su anuncio le siguieron expresando su apoyo por darle su voto al “Tigre”.

Las publicaciones del artista en Instagram están plagadas de mensajes que muestran como la polarización política está marcada, entre quienes apoyan a de la Espriella y los que prefieren a Cepeda, y defienden los ideales tanto del uno como del otro, incluso uno de los internautas expresó su desazón con un juego de palabras en el que utilizó el nombre de una de sus canciones más exitosas y precisó: “No le copio”.

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