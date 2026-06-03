Técnico del Junior lanzó advertencia para la vuelta de la final en la Liga BetPlay ante Atlético Nacional: “No nos sobró nada”

El técnico uruguayo se mostró satisfecho con el resultado conseguido en el partido de ida, pero invitó a sus dirigidos a no confiarse en lo que será el partido en Medellín -crédito @ESPNColombia/X

El 2 de junio de 2026 se disputó la final de ida de la Liga BetPlay y, tras los primeros 90 minutos, el Junior de Barranquilla quedó con ventaja ante Atlético Nacional.

Con una gran actuación del delantero Luis Fernando Muriel, el Junior tendrá la posibilidad de llegar al estadio Atanasio Girardot el próximo 8 de junio con la opción de conquistar el título 12 del fútbol colombiano.

PUBLICIDAD

En los antecedentes de finales de la Liga BetPlay, nunca se presentó que el equipo que llegó al partido de vuelta con desventaja de tres goles remontara y diera la vuelta olímpica.

En ese contexto, el uruguayo Alfredo Arias se refirió a lo que será el partido ante el Verdolaga en el estadio Atanasio Girardot e invitó a sus dirigidos a evitar el exceso de confianza de cara al juego definitivo.

PUBLICIDAD

Alfredo Arias habló acerca de la importancia de no tener exceso de confianza para el juego de vuelta en Medellín, programado para el 8 de junio de 2026 en el Atanasio Girardot-crédito Jean Carniel/REUTERS

En primer lugar, durante su intervención, Arias explicó que la clave de la goleada del Junior ante Nacional pasó por la eficacia y el sometimiento al rival en el estadio Romelio Martínez, condiciones que llevaron a que consiguieran una ventaja de tres goles:

“Hoy fuimos efectivos, le hicimos daño al rival y lo pusimos en el lugar que queríamos desde el primer minuto. Eso habla muy bien de mi equipo, de mis jugadores. Hicieron un partido muy bueno ante un rival que ha sido el mejor a lo largo de todo el semestre y lograron superarlo. Como mencionó Daniel, y como lo hablamos recién en el vestuario, este fue solo el primer tiempo de un partido de ciento ochenta minutos; ahora viene la parte más difícil”, analizó.

PUBLICIDAD

Pero en la parte dónde explicó sobre cómo tomar la ventaja que tendrán en Medellín, advirtió a sus jugadores que no pueden tener exceso de confianza, ni dejarse llevar por el buen resultado que se consiguió en el juego de ida, y la alegría que los hinchas del Junior sienten por golear al cuadro antioqueño:

“Tenemos que mantenernos alejados del exitismo y el triunfalismo que puede tener el resto de la gente, pero nosotros no podemos distraernos. No nos sobra nada, nunca nos ha sobrado nada. Así tenemos que llegar a Medellín: con alegría y con el orgullo de pertenecer a este equipo y a este grupo de jugadores y personas”, advirtió.

PUBLICIDAD

Así fue la goleada de Junior ante Atlético Nacional en la final de ida de la Liga BetPlay

Luis Fernando Muriel fue el gran protagonista en la final de ida entre Junior y Atlético Nacional disputada en el estadio Romelio Martínez-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Junior dio un paso amplio hacia su estrella 12 al golear 3-0 a Atlético Nacional este martes 2 de junio de 2026 en Barranquilla, un resultado que lo deja con ventaja para la vuelta del próximo lunes en el estadio Atanasio Girardot y alimenta su opción de bicampeonato.

La amplitud del marcador adquiere más peso por el contexto previo: Nacional llegaba como el mejor visitante del semestre, con siete victorias en 12 partidos fuera de casa antes de la final. En su presentación más reciente en el Romelio Martínez, además, había ganado 0-4 y había puesto en duda la continuidad del técnico de Junior, Alfredo Arias.

PUBLICIDAD

Arias revirtió ese antecedente con un plan de presión alta en toda la cancha, agresividad en la disputa y una marca casi hombre a hombre sobre Alfredo Morelos, mientras su equipo buscó amplitud por las bandas desde el inicio. Esa propuesta desordenó a Nacional y le permitió a Junior imponer el partido desde los primeros minutos.

Junior construyó la ventaja desde el inicio y castigó por las bandas

El "Tiburón" dio el primer golpe en la final de ida para soñar con su estrella 12 del fútbol colombiano -crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Antes del primer gol, Harlen Castillo, titular en el arco de Nacional en reemplazo de David Ospina, ya había mostrado dificultades en dos acciones. En la segunda, tras un remate de Cristian Barrios, dejó un rebote que aprovechó Bryan Castrillón para abrir el marcador a los siete minutos.

PUBLICIDAD

El dominio local también se expresó en el duelo individual entre Daniel Rivera y Alfredo Morelos. El defensor de Junior persiguió al delantero de Nacional con una intensidad que le costó tarjeta amarilla en una acción que pudo haber merecido una sanción mayor; el árbitro Carlos Ortega mantuvo la amonestación y el VAR respaldó la decisión.

La fragilidad de Nacional cuando Junior lograba abrir la cancha volvió a aparecer antes del descanso. El segundo tanto nació en un centro del defensor Jhomier Guerrero y terminó en un remate de Luis Fernando Muriel, que amplió la diferencia antes del entretiempo.

PUBLICIDAD

Ese gol reforzó un dato central del partido: Junior encontró espacios cada vez que logró atacar por fuera, mientras Nacional no consiguió corregir esa debilidad estructural. La final, al menos en su primer capítulo, quedó marcada por esa superioridad táctica del conjunto barranquillero.

El penalti de Muriel elevó la ventaja y abrió la discusión arbitral

La locura de Luis Fernando Muriel al anotar el gol de tiro penal ante Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

La jugada más discutida llegó al comienzo de la segunda parte, cuando Luis Fernando Muriel cayó en el área de Nacional y Ortega sancionó penalti. El VAR convalidó la decisión al considerar que existió un pequeño toque de César Haydar, una interpretación que seguirá en discusión hasta el partido de vuelta.

PUBLICIDAD

Muriel ejecutó con tranquilidad y convirtió a los 53 minutos el 3-0. Con ese tanto, el delantero llegó a 13 goles en la Liga BetPlay 2026-I e igualó a Andrey Estupiñán, del Deportivo Pasto, como máximo artillero del torneo.

La respuesta del técnico de Nacional, Diego Arias, no modificó el desarrollo del juego. Los cambios que introdujo para intentar descontar expusieron aún más a su equipo y abrieron la posibilidad de que Junior ampliara la goleada.

Junior, vigente campeón colombiano, quedó así en posición favorable para defender el título. El antecedente que ahora intenta repetir es el de 2004, cuando llegó al Atanasio Girardot con la misma ventaja en una final, aunque entonces la serie terminó igualada y se resolvió por penaltis.