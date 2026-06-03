Colombia

José Manuel Restrepo respondió a joven que lloró por temor a perder su cupo en la universidad si gana De La Espriella: “No coman cuento”

La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella aseguró que la gratuidad en la educación superior continuará y rechazó los rumores sobre un eventual cierre de universidades públicas

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La definición de candidatos para la segunda vuelta presidencial en Colombia encendió un intenso debate sobre el futuro de la educación universitaria, luego de que Abelardo De La Espriella y Iván Cepeda Castro avanzaran como los postulantes más votados. El resultado no solo alteró el panorama político, sino que también desató preocupación y reacciones emotivas en la ciudadanía, especialmente entre los jóvenes - crédito user2266053321594 / TikTok

La viralización de un video en TikTok protagonizado por un estudiante universitario que rompió en llanto tras conocer los resultados de la primera vuelta presidencial abrió un intenso debate en redes sociales sobre el futuro de la educación superior pública en Colombia.

En la grabación, difundida ampliamente durante los últimos días, una mujer le pregunta a su hijo por qué está llorando y el joven responde: “Porque va a ganar Abelardo”. Cuando ella insiste en la razón de su preocupación, el estudiante agrega: “Ma, pues me tengo que ir de la universidad”.

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El video generó miles de reacciones y comentarios. Mientras algunos usuarios interpretaron las palabras del joven como un temor a perder los beneficios de gratuidad en la educación superior, otros aseguraron que se trataba de información falsa y defendieron que programas como Matrícula Cero continuarían independientemente del resultado electoral.

La polémica se intensificó debido a la cercanía de la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio, en la que se enfrentarán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro.

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José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, se pronunció para responder a las versiones que circulaban en redes sociales sobre una supuesta eliminación de la gratuidad en la educación superior y el presunto cierre de universidades públicas.

El candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo aseguró que la gratuidad en la educación superior continuará y rechazó las versiones que advertían el cierre de universidades públicas - crédito José Manuel Restrepo/X

Restrepo fue consultado por un representante del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico sobre la continuidad de Matrícula Cero. Su respuesta fue contundente y estuvo dirigida a desmentir los rumores que, según él, han sido promovidos desde sectores políticos afines al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda.

“Eso es vulgar mentira de la patria miseria de Cepeda y de Petro. ¿Usted sabe quién creó la matrícula cero en Colombia? José Manuel Restrepo. Luego, yo lo creé en la ley de inversión social, yo lo financié a largo plazo en la ley de inversión social”, afirmó durante su intervención.

El exministro insistió en que no tendría sentido desmontar una política pública cuya creación impulsó cuando estaba al frente del Ministerio de Hacienda. Por el contrario, aseguró que la gratuidad en la educación superior seguirá vigente y que buscará fortalecer la financiación de las instituciones oficiales.

“Sería absolutamente incoherente que yo desmontara algo que yo mismo creé. Al contrario, vamos a mantener la matrícula cero gratuita en educación superior, pero simultáneamente garantizando más inversión en las universidades oficiales”, sostuvo.

Restrepo también aprovechó para referirse al origen de la política de gratuidad universitaria. Según explicó, el beneficio ya estaba contemplado en la Ley 2155 de 2021, conocida como Ley de Inversión Social, aprobada durante el gobierno de Iván Duque.

De acuerdo con su versión, el decreto firmado posteriormente por el presidente Gustavo Petro no creó una nueva política, sino que amplió y dio continuidad a un esquema que ya contaba con respaldo legal y recursos presupuestales.

La polémica surgió tras la viralización de un video en el que un estudiante lloró por temor a perder la gratuidad universitaria si gana Abelardo de la Espriella - crédito user2266053321594 / TikTok y Luisa González/Reuters
La polémica surgió tras la viralización de un video en el que un estudiante lloró por temor a perder la gratuidad universitaria si gana Abelardo de la Espriella - crédito user2266053321594 / TikTok y Luisa González/Reuters

“El decreto de Petro no creó una nueva política. La gratuidad ya existía, se llamaba Matrícula Cero y quedó financiada dentro de la Ley de Inversión Social”, señaló durante su intervención.

El exministro recordó que el diseño inicial del programa estuvo enfocado en estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, debido a las limitaciones fiscales que enfrentaba el país durante la pandemia de covid-19. Sin embargo, reconoció que posteriormente la cobertura fue ampliada gracias a una mayor disponibilidad de recursos públicos.

En esa misma línea, Restrepo valoró algunos de los cambios introducidos por la administración Petro, particularmente aquellos relacionados con la expansión del beneficio hacia otros grupos poblacionales y sectores socioeconómicos.

“Entiendo que pensando ahora en el derecho universal se extiende a estratos 4, 5 y 6. Dadas otras necesidades sociales en aquel momento por la pandemia y con menos recursos fiscales disponibles, se privilegiaron a los económicamente necesitados”, afirmó.

Otra de las versiones que tomó fuerza en redes sociales después de la primera vuelta fue la supuesta intención de cerrar o debilitar las universidades públicas. Restrepo también rechazó esa posibilidad y defendió el modelo mixto de educación superior que existe actualmente en Colombia.

El anuncio prioriza la experiencia técnica y la trayectoria de gestión pública de José Manuel Restrepo sobre pactos partidistas en la fórmula presidencial del candidato Abelardo de la Espriella - crédito Abelardo de la Espriella
“Vamos a mantener la Matrícula Cero”, aseguró José Manuel Restrepo durante un acto de campaña de la fórmula presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Abelardo de la Espriella

“No. Nosotros creemos firmemente en el sistema mixto de educación superior. Creemos que tiene que haber universidades privadas y universidades oficiales, y que eso tiene un valor muy importante para la sociedad”, manifestó.

Asimismo, destacó el papel de las universidades públicas como herramientas fundamentales para promover la movilidad social y ampliar las oportunidades de los jóvenes en todo el país.

“Las universidades oficiales son las que permiten darle oportunidades a la juventud con su futuro”, agregó.

Finalmente, Restrepo explicó que sus propuestas en materia educativa no se limitan a la continuidad de la gratuidad. Según indicó, también contempla mecanismos para fortalecer el acceso y la permanencia de los estudiantes en la educación superior mediante nuevas alternativas de financiación.

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