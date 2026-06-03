Violento ataque a los jugadores de Nacional tras la final de la Liga BetPlay: vandalizaron su bus rumbo al aeropuerto de Barranquilla

Tras la agresión que sufrió el bus del cuadro Verdolaga, se reportó que pese al incidente, no hubo heridos de gravedad-crédito Jairo Cassiani/Colprensa-Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

El 2 de junio de 2026, el equipo de comunicaciones de Atlético Nacional reportó que el bus en el que viajaba la delegación del cuadro “Verdolaga” fue atacado con piedras, cuando el plantel se dirigía al aeropuerto Ernesto Cortissoz, en el área de Soledad y Malambo, después de perder 3-0 la final de ida ante Junior en Barranquilla.

El episodio añadió un hecho de orden público a una serie que se definirá el próximo lunes a las 5:00 p. m. (hora de Colombia) en Medellín.

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A través de un mensaje y una fotografía, el cuadro "Verdolaga" confirmó que vivió una agresión-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

El club confirmó el ataque a través de su equipo de prensa.

“Íbamos camino al aeropuerto, nos rompieron un vidrio del bus. Viajamos esta misma noche a Rionegro para preparar el partido de vuelta”, escribió el área de comunicaciones de Nacional en un mensaje compartido en su canal de WhatsApp para la prensa.

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De acuerdo con la información entregada por Atlético Nacional, ningún futbolista resultó herido por el ataque. El club también indicó que los integrantes del cuerpo técnico y el resto de la comitiva que viajó a Barranquilla salieron ilesos.

Eso implica que el equipo antioqueño podrá contar con todos sus jugadores para el partido en el que se definirá el título del Apertura 2026. La revancha se jugará en el estadio Atanasio Girardot el 8 de junio de 2026.

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El hecho se produjo después del primer partido de la final, que ganó Junior por 3-0 en la capital del Atlántico. El ataque al bus de Nacional y una pelea en una de las tribunas del estadio Romelio Martínez entre hinchas de Junior y miembros de la Policía empañaron la jornada.

El aeropuerto Ernesto Cortissoz al que se dirigía la delegación está ubicado en los límites entre Soledad y Malambo, al sur de Barranquilla. Nacional informó que el plantel viajó esa misma noche a Rionegro para iniciar la preparación del encuentro de vuelta.

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El antecedente de agresión a los jugadores de Atlético Nacional en Cúcuta

El momento cuando los jugadores del cuadro Verdolaga salen escoltados por fuerzas del ESMAD en el estadio General Santander de Cúcuta, el 5 de agosto de 2026, tras un partido de Copa Colombia-crédito @elsupermagazine/X

Es importante recordar que, el 5 de agosto de 2025 en el encuentro por la Copa Colombia entre Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo se protagonizaron problemas de orden público con el bus del cuadro “Verdolaga” por parte de los hinchas del cuadro “Motilón”, ubicados en las afueras del estadio General Santander.

Tras lo sucedido, Dimayor sancionó a Cúcuta Deportivo con el cierre parcial de dos tribunas y una multa de $2.847.000por los disturbios registrados antes, durante y después del partido. La medida quedó consignada el 15 de agosto de 2025 en la Resolución No. 080 de 2025 del Comité Disciplinario de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Según la entidad, la suspensión rigió por una fecha y afectará la tribuna norte en los sectores 11, 12 y 13, y la tribuna sur oriental en los sectores 41, 42 y 43.

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El castigo se produjo después de que Cúcuta Deportivo quedara eliminado de la Copa Colombia con un global de4-0frente a Atlético Nacional. El partido de vuelta, disputado en el estadio General Santander, terminó 3-0 para el conjunto antioqueño con goles de Alfredo Morelos, Edwin Cardona y Andrés Sarmiento.

El automotor fue impactado con piedras a su arribo al estadio General Santander. Alfredo Morelos, delantero del cuadro Verdolaga, resultó herido - crédito @PSierraR/X

De acuerdo con la Dimayor, la normativa disciplinaria establece que los clubes responden por el comportamiento de sus aficionados y que los desórdenes, actos de violencia o lanzamiento de objetos pueden derivar en sanciones que van desde la amonestación hasta la suspensión de la plaza por entre una y tres fechas.

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Los incidentes comenzaron antes del encuentro en Cúcuta, cuando hinchas del equipo local atacaron el bus que transportaba a la delegación visitante. El hecho rompió varios vidrios del vehículo y causó una lesión leve a Alfredo Morelos por esquirlas de uno de los cristales.

Pese a ese episodio, ambas instituciones acordaron disputar el partido como estaba previsto. La preocupación por la seguridad, según el recuento de los hechos, se mantuvo durante toda la tarde.

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Durante el juego también se registraron lanzamientos de objetos y proyectiles hacia el campo en varios tiros libres y saques de esquina. Ninguno alcanzó a los futbolistas, pero la situación generó inquietud en el cuerpo técnico y en los jugadores de Atlético Nacional.