Carolina Ramírez confirmó la llegada de su primer hijo a los 42 años: reveló el nombre del bebé y compartió detalles del nacimiento

Tras mantener en reserva los primeros meses de su embarazo, la protagonista de 'La Reina del Flow' compartió detalles del nacimiento de su hijo y el mensaje con el que celebró el inicio de esta nueva etapa - crédito @carocali/ Instagram

La actriz colombiana Carolina Ramírez anunció el 3 de junio, a través de sus redes sociales, el nacimiento de su primer hijo. En un mensaje breve, la intérprete confirmó la llegada de su bebé, a quien llamó Sur, y acompañó la publicación con un emoji de corazón.

El nacimiento ocurrió el 2 de junio, según detalló la artista, conocida por sus papeles protagónicos en La hija del mariachi, La Pola y La reina del flow.

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La noticia generó una rápida reacción entre los seguidores de Ramírez, quienes han acompañado cada etapa de su embarazo desde que lo hizo público hace algunos meses. La actriz, de 42 años, vivió este proceso junto a su pareja, el productor argentino Martín Cornide. Ambos optaron por mantener en reserva los primeros meses de la gestación y solo compartieron detalles cuando consideraron que era el momento adecuado.

Carolina Ramírez compartió con sus seguidores la noticia del nacimiento de su primer hijo, Sur, a través de un mensaje en redes sociales - crédito @carocali/ Instagram

En su publicación, Ramírez escribió: “Soy mamá de SUR”, junto a un corazón, confirmando así el nombre elegido para su hijo. Más tarde, Cornide ofreció información adicional sobre el nacimiento: “Ayer, 2 de junio, con 56 cm y el Sol en Géminis, con 4,500 kg (exactos)… vino a jugar este jueguito un Espíritu Santo encarnado en SUR CORNIDE RAMÍREZ”. El productor argentino hizo referencia a la fecha y características del nacimiento, incluyendo el peso y la estatura del recién nacido.}

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En la imagen difundida por la pareja, se observa a Carolina Ramírez sosteniendo a su bebé, mostrando únicamente la parte inferior del recién nacido. La publicación ha generado numerosos mensajes de felicitación y buenos deseos para ambos en redes sociales. “Falicidades Caro”, “que hermosa Caro, maravillosa tarea”, “disfruta esta aventura, tu amor va a cambiar”, “bendiciones infinitas”, “que hermosos”, (Sic), dicen algunos de los comentarios.

El padre del menor también apareció en redes sociales con un sentido mensaje y nuevas fotos en la que se ve la cara y parte del rostro de Sur. “Hijo verdadero del prístino y único Dios inefable, hijo de la matria Naturaleza, y también hijo mío y de Carolina, nuestro cachorrito humano. Gracias a las familias, los amigos y sobre todo al horizonte infinito de ancestros que hicieron esto posible. ¿Y ahora qué hay que hacer? 😅“, (Sic) escribió Cornide.

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Martín compartió una imagen de su dedo junto a la mano de su hijo recién nacido con un sentido mensaje - crédito @martincornide/ Instagram

La pareja, que reside La en la Riviera Maya, decidió llevar una vida lejos del foco público, priorizando la naturaleza y la familia. Ramírez explicó que prefirió mantener en secreto su embarazo durante casi seis meses para resguardar su bienestar y el de sus seres queridos. Esta decisión permitió a la familia vivir la gestación en un entorno de tranquilidad.

El nombre Sur ha despertado la curiosidad de los seguidores de la actriz, quienes han colmado las redes sociales de mensajes de felicitación y muestras de cariño para la familia. El embarazo de Ramírez llamó la atención tanto por la edad de la actriz como por el significado que ella misma otorgó a este nuevo capítulo.

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En declaraciones previas, la actriz expresó que sería madre “cuando los astros se alinearan”, frase que utilizó al anunciar el embarazo y que ahora cobra sentido con la llegada de Sur.

El nacimiento de Sur Cornide Ramírez marca el inicio de una nueva etapa para la intérprete, quien continúa como una de las figuras más reconocidas del panorama artístico en Colombia.

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Mientras Carolina Ramírez disfruta de los primeros días junto a su hijo Sur, el panorama profesional de la actriz también capta la atención del sector cultural. En paralelo al inicio de su maternidad, los preparativos para el esperado espectáculo en vivo de La Reina del Flow avanzan y crecen las especulaciones sobre la posible aparición de la artista sobre el escenario.

Ramírez, reconocida por su interpretación de Yeimy Montoya, ha sido el rostro principal de la exitosa serie y su presencia en un show en directo despierta expectativas entre los seguidores. Aunque su agenda personal ha girado recientemente en torno a la llegada de su primer hijo, el entorno de la producción no descarta que la actriz participe en el evento, al menos con una intervención especial.

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Mientras disfruta de su maternidad, Carolina Ramírez también es centro de atención por las especulaciones sobre su posible aparición en el show en vivo de 'La Reina del Flow' - crédito La reina del flow

En las semanas previas al nacimiento, Ramírez compartió en redes sociales detalles sobre su rutina diaria y la manera en que se preparaba física y emocionalmente para el parto. Entre caminatas organizadas por su esposo y sesiones de masajes guiadas por una partera, la actriz mantuvo a sus seguidores informados sobre su bienestar y el del bebé.

El nacimiento de Sur ha coincidido con la fase de organización del show de La Reina del Flow, lo que ha llevado a los fanáticos a preguntarse si la actriz hará una aparición sorpresa. Hasta el momento, no existe confirmación oficial, aunque la expectativa continúa en aumento.

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