Colombia

Extraditaron desde Argentina a ‘Mayerly’, presunta testaferra del ELN: habría movido casi $900 mil millones

Las autoridades judiciales colombianas requieren a la ciudadana por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos agravado

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El video documenta el proceso de extradición de una mujer, identificada como alias Mayerly, presunta testaferro del Ejército de Liberación nacional (ELN) - crédito Policía Nacional/Dijín

La Policía Nacional de Colombia anunció la extradición desde Argentina de Mayerly Zulay Arévalo Carrascal, señalada como presunta testaferra del ELN y acusada de participar en operaciones de lavado de activos que superan los $885.000 millones.

La entrega se formalizó con la llegada de Arévalo Carrascal al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde quedó a disposición de la Fiscalía especializada.

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La extradición fue el resultado de una coordinación internacional entre las autoridades colombianas y argentinas, que incluyó el trabajo conjunto de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, así como la intervención del agregado policial y el Consulado de Colombia en Buenos Aires.

Según la información oficial, la investigación identifica a Arévalo Carrascal como parte de una red financiera que apoyaba al Frente Criminal de Guerra Oriental del ELN, usando actividades comerciales como fachada para legalizar fondos ilícitos.

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Las autoridades judiciales colombianas requieren a la extraditada por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos agravado. Se prevé que en las próximas horas se realizarán las audiencias de imputación de cargos, donde se determinará su situación jurídica.

La Policía Nacional de Colombia logra la extradición desde Argentina de alias ‘Mayerly, presunta testaferro del ELN -crédito Policía Nacional/Dijín
La Policía Nacional de Colombia logra la extradición desde Argentina de alias Mayerly, presunta testaferro del ELN -crédito Policía Nacional/Dijín

La extradición de Mayerly Zulay Arévalo Carrascal representa un avance en la lucha contra el financiamiento de grupos armados ilegales en la región fronteriza, ya que las pruebas recolectadas por la Dijín atribuyen a la acusada un papel clave en el manejo de recursos ilegales para el ELN.

El operativo incluyó la participación de la Oficina Central Nacional de Interpol en Buenos Aires y se desarrolló bajo estrictas medidas de coordinación interinstitucional.

Con este procedimiento, las autoridades buscan debilitar las estructuras económicas de organizaciones armadas, enfocándose en quienes operan como intermediarios financieros.

Cayó en el aeropuerto de Bogotá ciudadano de Países Bajos buscado por narcotráfico por Interpol

Este video documenta la captura de un ciudadano neerlandés en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. La acción fue producto de una alerta internacional - crédito Policía Nacional/Dijín

La reciente captura del extranjero Nilton Joao Brito Fernándes Varela en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá ha puesto el foco sobre las rutas de narcotráfico que conectan Sudamérica con Europa. La operación se realizó después de que las autoridades recibieran una alerta internacional que identificaba a Fernándes Varela como el presunto cerebro logístico de una red criminal transnacional.

Según informaron voceros de la Policía Nacional de Colombia y Migración Colombia, la detención se efectuó tras activar una orden de captura internacional, soportada en una circular roja emitida por Interpol. El procedimiento se centró en el aeropuerto de la capital colombiana, donde las fuerzas de seguridad lograron identificar y aprehender al ciudadano neerlandés solicitado por las autoridades de los Países Bajos.

Acusaciones y pruebas técnicas en la investigación

La coordinación entre las autoridades colombianas y europeas permitió asociar a Brito Fernándes Varela con operaciones de tráfico de cocaína hacia Europa. Los investigadores analizaron información obtenida de una plataforma de mensajería encriptada, previamente intervenida en Europa. Mediante los identificadores D854F9, 410R6Q y 2EGZSY, los agentes vincularon al detenido con una organización dedicada al tráfico de sustancias prohibidas por la Lista I de la Ley del Opio neerlandesa.

El aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá fue escenario de la captura de Nilton Joao Brito Fernándes Varela, un ciudadano neerlandés identificado como presunto articulador de una red de narcotráfico internacional - crédito Policía Nacional/Dijín
El aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá fue escenario de la captura de Nilton Joao Brito Fernándes Varela, un ciudadano neerlandés identificado como presunto articulador de una red de narcotráfico internacional - crédito Policía Nacional/Dijín

El análisis de estos chats reveló detalles operativos como rutas de envío, contactos con inversionistas criminales en Sudamérica y logística para despachos de droga. “El éxito del operativo fue posible gracias al cruce de información en tiempo real y al uso efectivo de las bases de datos institucionales”, afirmó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol.

Las conversaciones interceptadas contenían referencias a la importación de cocaína, además de detalles como números de muelles, compañías navieras y terminales portuarias en el puerto de Amberes, Bélgica. Este dato permitió a las autoridades europeas y colombianas establecer el presunto rol de Brito Fernándes Varela como coordinador clave en la cadena logística del narcotráfico.

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Mayerly Zulay Arévalo CarrascalTestaferra del ELNExtraditada desde ArgentinaLavado de activosColombia-Noticias

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