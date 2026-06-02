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La prensa internacional reaccionó a la victoria de Colombia ante Costa Rica en su partido de despedida: “Alimenta las esperanzas”

El combinado “Cafetero” se despidió de la hinchada en el estadio El Campín, con un Luis Díaz inspirado desde su temporada con el Bayern Múnich de Alemania

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Luis Díaz celebrando el 2-0 parcial en El Campín-crédito Luisa González/REUTERS
Luis Díaz celebrando el 2-0 parcial en El Campín-crédito Luisa González/REUTERS

Este 1 de junio de 2026, la selección Colombia se despidió de la hinchada tricolor con una victoria, al vencer por 3-1 a Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá.

Con los goles de Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez, el equipo de Néstor Lorenzo viajará el 4 de junio para San Diego (Estados Unidos) a preparar lo que será el último duelo de preparación ante Jordania, y luego comenzará su concentración en Guadalajara.

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Tras la victoria del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, la prensa internacional siguió de cerca el rendimiento del subcampeón de América en Estados Unidos 2024, que buscará superar su mejor participación histórica en los Mundiales.

Una de las agencias informativas más importantes del planeta destacó la labor de Luis Díaz durante el juego ante los Ticos-crédito REUTERS
Una de las agencias informativas más importantes del planeta destacó la labor de Luis Díaz durante el juego ante los Ticos-crédito REUTERS

El 1 de junio de 2026, la agencia de noticia Reuters destacó la histria de vida Luis Díaz autor del segundo gol del partido ante los “Ticos”:

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“Colombia regresa al Mundial después de una ausencia de ocho años contando con el delantero Luis Díaz para cumplir con las altas expectativas luego de una temporada en la que estuvo directamente involucrado en más de 40 goles para el Bayern de Múnich”.

Añadieron también el rol que tendrá una de las figuras del Bayern Múnich en la “Tricolor: ”Tras no lograr clasificarse para el torneo de Qatar 2022, Colombia designó a Néstor Lorenzo para su primer puesto como seleccionador nacional, encomendándole al argentino de 60 años la tarea de construir un equipo físicamente fuerte y ofensivo centrado en Díaz”.

El diario portugués hizo énfasis en lo que fue el gol de Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa-crédito Record Portugal
El diario portugués hizo énfasis en lo que fue el gol de Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa-crédito Record Portugal

Récord de Portugal puso sus ojos en el buen momento que vive el atacante samario Luis Javier Suárez desde lo hecho con el Sporting de Lisboa, uno de los equipos más importantes de su país, y además rival de los lusos el 27 de junio de 2026 en Miami:

“Llegará al torneo en plena forma. Esta mañana, contra Costa Rica (victoria por 3-1), el delantero del Sporting marcó el tercer y último gol de Colombia, sumando así su sexto partido consecutivo anotando (había marcado en los últimos cinco encuentros del Sporting esta temporada). En total, incluyendo este gol, el delantero del Sporting suma 43 goles en la temporada 2025/26. Y parece que no se detendrá ahí...”, dijeron.

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