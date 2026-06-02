Registraduría confirmó que el escrutinio a cargo de los jueces de la República alcanzó el 99,98% sin ninguna novedad

Los datos del preconteo divulgados por la Registraduría Nacional registran un nivel de coincidencia del 99,94 % frente al escrutinio adelantado por los jueces de la República - crédito archivo Mariano Vimos/Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que el escrutinio de las votaciones presidenciales a cargo de los jueces de la República alcanzó el 99,98% sin ninguna novedad.

El organismo electoral señaló que el proceso, desarrollado en todo el país, mantiene un nivel de coincidencia de 99,94% con los datos del preconteo difundidos oficialmente.

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Según la entidad, al cierre de la jornada solo quedan pendientes 33 mesas por escrutar de un total superior a 122.000 instaladas en el territorio nacional. Esta situación obedece a dificultades climáticas que han impedido el traslado del material electoral a algunas cabeceras municipales.

La Registraduría Nacional indicó que al cierre de la jornada solo quedan pendientes 33 mesas por escrutar de un total superior a 122.000 instaladas en el territorio nacional - crédito Registraduría

El registrador Nacional, Hernán Penagos, indicó: “Al cierre de la noche de ayer, el escrutinio realizado en todo el territorio nacional por los jueces de la República presenta un avance del 99,98%. Quedan pendientes treinta y tres mesas de las más de ciento veintidós mil instaladas en el país, debido a circunstancias climáticas que han dificultado el traslado del material electoral a algunas cabeceras municipales”.

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La Registraduría Nacional reportó un nivel de acierto del 99,94% entre el preconteo y el escrutinio, lo que refleja que las correcciones fueron mínimas en el proceso de consolidación y publicación de los resultados. Este dato es considerado por la entidad como un indicador de la solidez del sistema electoral y la transparencia en la transmisión de resultados.

Penagos señaló: “El preconteo divulgado el pasado domingo presenta una coincidencia del 99,94% con el escrutinio, lo que indica que los ajustes efectuados fueron mínimos”. En la misma línea, el funcionario mencionó que continúan las labores para la organización de la segunda vuelta presidencial.

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El registrador Hernán Penagos reportó un nivel de acierto del 99,94% entre el preconteo y el escrutinio - crédito Registraduría Nacional

La entidad informó que se fortalecerán las capacitaciones virtuales para los jurados de votación y los miembros de las comisiones escrutadoras. Además, se invitará a las organizaciones políticas a participar en los procesos de auditoría y revisión de cada uno de los componentes electorales previstos para el próximo 21 de junio de 2026.

“Continúa la preparación para las elecciones del 21 de junio. Se fortalecerá la capacitación de jurados y comisiones escrutadoras, y se invitará a las campañas políticas a participar en los procesos de ajuste y en la organización de estos comicios”, afirmó Penagos.

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