Colombia

Los hogares en Colombia se reducen y la población envejece cada vez más, según informe

Un reporte de organismos internacionales y autoridades nacionales advirtió que la transformación demográfica incluye menos integrantes por vivienda y una proporción creciente de adultos mayores en la estructura social y familiar colombiana

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Grupo de pensionados en una plaza de Colombia: hombres jugando ajedrez, uno leyendo El Tiempo, otros conversando y una mujer agachada junto a rosales.
La Cepal prevé que en Colombia, para 2036, la población mayor de 60 años superará a la menor de 15 años, evidenciando el envejecimiento demográfico - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Los hogares de Colombia son cada vez más pequeños y más envejecidos, una transformación que ya se refleja en menos nacimientos y que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), llevará a que en 2036 la población mayor de 60 años supere a la menor de 15, con efectos sobre el bienestar y la economía de las familias.

La caída de los nacimientos muestra la magnitud del cambio demográfico. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en 2025 se registraron 453.901 nacimientos, una reducción de 31,3% frente a 2015.

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El organismo internacional también señaló que la composición del hogar cambió hacia unidades con menos personas y un aumento de los hogares unipersonales, según el Dane. Esa combinación redefine cómo se organizan los cuidados, los gastos y las decisiones familiares.

En el análisis se vinculó ese proceso con un contexto de mayor longevidad y con la necesidad de opciones que respondan a distintas etapas de la vida. En ese escenario, los hogares con adultos mayores, sobre todo cuando viven solos, enfrentan exigencias distintas a las de las familias numerosas de décadas anteriores.

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Hombre mayor con cabello canoso y suéter azul, sentado en una mesa, escribe con lápiz en un crucigrama de periódico. Una taza y gafas están a su lado.
El envejecimiento poblacional en Colombia exige desarrollar redes de apoyo y beneficios integrados para adultos mayores - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Ese cambio también altera la demanda de vivienda: las casas y apartamentos pensados para familias numerosas pierden relevancia, mientras crece la necesidad de unidades más compactas, eficientes y adaptadas a personas con movilidad reducida o con necesidades asociadas a la vejez.

La transformación responde a varios factores sociales y económicos. La urbanización acelerada, el mayor acceso a la educación superior y la creciente participación de la mujer en el mercado laboral han modificado las prioridades reproductivas y han llevado a muchas parejas a tener menos hijos o a postergar la maternidad y la paternidad.

El resultado es una reducción de la natalidad y un cambio en la idea de familia. Ganan peso la independencia y la flexibilidad, pero se debilitan los sistemas de apoyo informal que antes ofrecían los hogares extensos.

Al mismo tiempo, el país registró un aumento en la esperanza de vida, presentado por el Dane como un indicador de progreso en salud y bienestar. Ese avance acelera el envejecimiento poblacional y cambia la estructura demográfica, con una pirámide que tiende a invertirse.

La herramienta www.soyactuario.com.co permite regularizar periodos omitidos desde la entrada en vigor de la Ley 797 - crédito Colprensa
El envejecimiento acelerado exige fortalecer la atención médica especializada y la infraestructura de salud para personas mayores en Colombia - crédito Colprensa

La consecuencia directa es una mayor presión sobre el sistema pensional, la infraestructura de salud especializada y las redes de cuidado de largo plazo. En atención médica, el desafío se expresa en el aumento de enfermedades crónicas y en la necesidad de fortalecer la geriatría especializada.

Así mismo, también se plantea un reto de inclusión social. Si no se promueven espacios de participación y convivencia intergeneracional, las personas mayores pueden enfrentar aislamiento, aun cuando se las reconoce como un activo valioso para la sociedad.

La nueva composición de los hogares repercute de forma directa en el urbanismo. Se vuelve indispensable impulsar viviendas con servicios comunitarios integrados, accesibilidad universal y cercanía a centros de salud y espacios de ocio.

Esa adaptación no se limita al diseño arquitectónico. También exige ciudades amigables con las personas mayores y entornos que faciliten la autonomía en una etapa de la vida en la que la movilidad y el acceso a servicios se vuelven determinantes.

Entre las respuestas propuestas figuran programas de apoyo para cuidadores y políticas de conciliación laboral que acompañen el desarrollo de las familias pequeñas. Del mismo modo, también se plantea promover la empleabilidad de los adultos mayores que deseen seguir activos.

Primer plano de manos adultas mayores con arrugas, tecleando en el teclado negro de una laptop plateada. La pantalla desenfocada muestra iconos de interfaz de búsqueda.
La economía plateada y la innovación tecnológica, como la domótica y la teleasistencia, ofrecen soluciones para la calidad de vida de los mayores en Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La dimensión económica incluye la presión sobre las pensiones y la necesidad de fomentar la llamada economía plateada, asociada a bienes y servicios orientados a una población de más edad.

En paralelo, la innovación tecnológica aparece como una herramienta de adaptación, con soluciones como la domótica y los servicios de teleasistencia para reforzar la autonomía y la calidad de vida.

El diagnóstico final es que la evolución de los hogares colombianos hacia modelos más reducidos y envejecidos ya está en marcha. La respuesta, según el texto, requiere anticipación, prevención y adaptación para sostener el bienestar de todas las generaciones.

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