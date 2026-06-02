Petro presentó las pruebas que sustentarían posible fraude en las elecciones presidenciales: “En esas mesas está la ventaja de De la Espriella”

Petro denunció presuntas modificaciones al software electoral, al censo de votantes y al número de mesas de votación días antes de las elecciones - crédito EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a cuestionar este 2 de junio de 2026 la transparencia del proceso electoral y aseguró que cuenta con pruebas de un posible fraude que, según afirmó, está dispuesto a demostrar ante las autoridades competentes.

A través de una extensa publicación en su cuenta de X, el mandatario sostuvo que las dudas que había planteado sobre el preconteo electoral realziada por la firma Thomas Greg & Sons no obedecían a simples sospechas. “Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos”, escribió.

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Petro aseguró que su decisión de revelar la información responde a un compromiso con el país y afirmó que está dispuesto a asumir las consecuencias de hacerlo. “Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país por el que he luchado toda mi vida hace que arriesgue todo al transmitirlo”, señaló.

Uno de los principales cuestionamientos del mandatario se dirigió contra la Registraduría Nacional. Según afirmó, el registrador Hernán Penagos se negó de manera reiterada a entregar el código fuente del software utilizado en el proceso electoral, un elemento que considera fundamental para garantizar la transparencia.

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A través de X, Petro presentó lo que calificó como las "bases comprobadas" de un posible fraude electoral y cuestionó la transparencia del software de conteo - crédito Gustavo Petro/X

“El registrador se negó permanentemente a entregar el código fuente que era el requisito básico de la transparencia electoral”, aseguró Petro, quien además recordó una sentencia del Consejo de Estado de 2018 que, según él, declaró vulnerable el software utilizado tanto frente a amenazas internas como externas.

El presidente también insistió en que el sistema informático sí registró modificaciones durante los días previos a las elecciones, pese a que previamente se había sostenido que ello era imposible.

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“El software sí fue modificado y dos veces el 26 de mayo de 2026”, afirmó Petro, quien incluso detalló los horarios de las supuestas alteraciones: la primera a la 1:21 de la tarde y la segunda a las 7:21 de la noche.

Según el mandatario, los cambios afectaron directamente información clave del proceso electoral. Petro aseguró que el censo electoral oficial, que registraba 41.421.973 votantes, fue modificado en el sistema Divipol hasta alcanzar los 42.307.373 ciudadanos habilitados para votar.

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De acuerdo con sus cálculos, la diferencia asciende a 885.409 cédulas adicionales que, según sostuvo, “no se inscribieron en la fecha legal”.

La Registraduría Nacional aclara que solo los ciudadanos inscritos en el censo electoral podrán votar en la segunda vuelta presidencial de Colombia el 21 de junio de 2026 - crédito @Registraduria/X

Las denuncias también abarcan cambios en la infraestructura electoral. Petro afirmó que el número de puestos de votación pasó de 13.742 a 14.438, es decir, 696 puestos adicionales. Asimismo, señaló que las mesas de votación registradas en el sistema aumentaron de 120.527 a 122.020, lo que representaría 1.493 mesas más.

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El mandatario sostuvo que estos datos pueden ser demostrados ante las autoridades judiciales y electorales.

“Puedo probar ante autoridad competente estos hechos”, escribió.

Otro de los puntos que Petro destacó en su denuncia tiene relación con el comportamiento de la votación en miles de mesas electorales. Según afirmó, en los registros del conteo aparecen 5.300 mesas con más de 300 votos depositados durante la jornada electoral.

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“En el conteo de votos de los hermanos Bautista aparecen 5.300 mesas con más de 300 votos en el día, que es la cifra que máximo pueden votar en las horas de elección; muchas llegan a 700 votos”, aseguró.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda fueron los candidatos más votados en la primera vuelta presidencial - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Colprensa

De acuerdo con el presidente, en esas mesas estaría concentrada la diferencia que favoreció al candidato presidencial Abelardo de la Espriella frente a Iván Cepeda.

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“En esas mesas es donde se ubica la ventaja de 635.000 con que Abelardo supera a Cepeda”, afirmó, al tiempo que aseguró contar con la información completa de las 5.300 mesas que menciona en su denuncia.

Las declaraciones se producen dos días después de la primera vuelta presidencial, cuyos resultados preliminares ubicaron a De la Espriella en el primer lugar de la votación y a Cepeda en el segundo, escenario que los llevará a enfrentarse en la segunda vuelta prevista para el 21 de junio.

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Minutos después de su primera publicación, Petro complementó sus denuncias con un nuevo mensaje en el que aseguró que existe un intento de acelerar el cierre de los escrutinios sin revisar las presuntas irregularidades que ha señalado.

“Intentan cerrar rápidamente los escrutinios para no verificar mi denuncia”, escribió el mandatario en X.

Según Petro, la revisión de las 5.300 mesas que considera atípicas no debería centrarse en volver a contar los votos depositados, sino en verificar la identidad y la legalidad de los sufragantes registrados en esas mesas. El presidente sostuvo que las actas de votación contienen las 885.400 cédulas que, según su denuncia, habrían sido adicionadas de manera irregular al sistema electoral.

En un nuevo mensaje, Petro pidió revisar las 5.300 mesas que considera atípicas y solicitó a la Registraduría verificar si los votantes registrados hacen parte del censo electoral oficial - crédito Gustavo Petro/X

Además, afirmó que durante la jornada electoral “muchísimos jurados fueron cambiados”, aunque no entregó detalles adicionales sobre esas modificaciones.

El mandatario insistió en que la verificación debe enfocarse en determinar si las personas que aparecen votando en esas mesas hacen parte del censo electoral oficial, el cual, recordó, quedó cerrado dos meses antes de las elecciones.

“El escrutinio debe examinar si los votantes están en el censo oficial que se cerró dos meses antes de las elecciones. Si no están es porque no son sufragantes reales”, señaló.

Petro advirtió que, si esa revisión no se realiza antes de concluir el proceso de escrutinio, la controversia deberá ser resuelta posteriormente por la justicia. “Si no se hace esta operación y cierran los escrutinios pasará este tema a la justicia, pero no será determinado ahora mismo”, afirmó.