SIC abrió investigación a Tiendas ARA por más de 2.000 quejas por cobros, precios y promociones

Consumidores de Tiendas ARA se quejan por presuntas irregularidades y precios falsos, generando una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la apertura de una investigación formal contra Jerónimo Martins Colombia S.A.S., propietaria de Tiendas ARA, por presuntas irregularidades relacionadas con cobros, precios y promociones tras recibir más de 2.000 quejas de consumidores entre enero de 2024 y marzo de 2025.

Según la información oficial, la autoridad recibió entre febrero y julio de 2024 un total de 825 quejas sobre posibles cobros dobles o repetidos al realizar pagos electrónicos, especialmente con códigos QR. Algunos consumidores informaron que debieron realizar dos pagos para completar la compra.

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El comunicado de la SIC también señala que cuando los clientes solicitaban la garantía de un producto y obtenían un bono de recompra, la información sobre condiciones y restricciones solo estaba disponible en la página web y no en las tiendas físicas. La entidad investiga si esto constituye falta de claridad en la comunicación de los términos para el uso de los bonos.

La Superintendencia registró 1.363 reclamos por diferencias entre el precio exhibido en los estantes y el valor cobrado en caja. Estos reportes, presentados entre enero de 2024 y marzo de 2025, incluyen casos en los que los consumidores habrían recibido vueltas incompletas o se les realizó cobros por “donaciones” o “redondeos” sin que hubieran dado autorización previa.

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la apertura de una investigación formal contra Jerónimo Martins Colombia S.A.S., propietaria de Tiendas ARA, por presuntas irregularidades relacionadas con cobros, precios y promociones - crédito Superintendencia de Industria y Comercio

El proceso también examina la transparencia de las promociones y sorteos realizados por Tiendas ARA. La SIC evalúa si la información ofrecida sobre la entrega de premios y las dinámicas promocionales cumplió con la normativa vigente.

La investigación se da en la protección de los derechos de los consumidores y en la aplicación de los principios de la economía social de mercado, según la Superintendencia. Con el pliego de cargos presentado, Tiendas ARA podrá ejercer su derecho de defensa, aportar pruebas y presentar los argumentos que considere ante la autoridad.

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Abrieron investigación contra Tiendas D1

La Superintendencia de Industria y Comercio inicio en abril de 2026 un proceso de investigación contra Tiendas D1 tras recibir aproximadamente 13.000 quejas de consumidores por inconvenientes en pagos, entregas y calidad de productos. Estas reclamaciones provienen tanto de clientes de tiendas físicas como de quienes utilizan las plataformas digitales de la cadena minorista.

La situación de Tiendas D1 pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión en el sector minorista, especialmente ante el crecimiento de las ventas electrónicas y la diversificación de canales de atención - crédito @nataliacamacho588 / TikTok

El organismo regulador tomó la decisión ante la acumulación de reportes que señalaban irregularidades en los sistemas de pago electrónico, incluyendo cobros duplicados y dificultades al finalizar transacciones. Además, la investigación destaca la existencia de al menos 700 quejas sobre productos en mal estado o vencidos, lo que evidencia problemas en la cadena de suministro y control de calidad.

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De acuerdo con la información oficial, los usuarios también manifestaron insatisfacción respecto a la atención recibida a través de los canales en línea, ya que muchas respuestas no cumplían con sus expectativas. Las incidencias reportadas incluyen desde transacciones defectuosas hasta retrasos en las entregas y percepciones de disminución en la calidad de los artículos adquiridos.

La apertura de la investigación representa una respuesta directa a la magnitud de las inconformidades acumuladas. El procedimiento de la Superintendencia busca determinar si Tiendas D1 ha incumplido las normas que regulan la calidad del servicio y la protección de los consumidores en Colombia. Este proceso subraya la importancia de vigilar que las empresas cumplan con los estándares establecidos para la atención presencial y digital.

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La Superintendencia de Industria y Comercio inicio en abril de 2026 un proceso de investigación contra Tiendas D1 tras recibir aproximadamente 13.000 quejas de consumidores por inconvenientes en pagos, entregas y calidad de productos - crédito Colprensa

La situación de Tiendas D1 pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión en el sector minorista, especialmente ante el crecimiento de las ventas electrónicas y la diversificación de canales de atención. El caso podría marcar un precedente para la protección de los derechos de los consumidores y el fortalecimiento de la confianza en el comercio formal del país.