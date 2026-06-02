Estos serán los uniformes de la selección Colombia en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA

James Rodríguez jugará su tercera Copa del Mundo y puede convertirse en el jugador colombiano con más partidos jugados en un Mundial - crédito Colprensa

La FIFA dio a conocer las indumentarias de todos los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Esto permitió saber cuales serán los uniformes que utilizará la selección Colombia en el debut ante Uzbekistán, en el partido en Guadalajara ante República Democrática del Congo y el esperado duelo ante Miami.

El partido del 17 de junio en el estadio de la Ciudad de México será el primero del séptimo Mundial en la historia de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Este día, la Tricolor oficiará como visitante, por lo que debutará en el torneo con el uniforme azul, inspirado en el océano Pacífico y el mar Caribe.

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Uniforme de Colombia y Uzbekistán en la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FIFA

El uniforme tiene un predominio del azul aguamarina combinado con líneas neon verdes. La marca también indicó que el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol aparece en amarillo fosforescente con bordes azulados. Mientras que la pantaloneta mantiene el tono azul y las lineas neon verde en los costados, al igual que las medias.

El dorsal cambia de posición y ahora se ubica bajo el logo de Adidas en una tipografía clásica, de acuerdo con la descripción de la prenda. La camiseta también incluye cuello y mangas con una línea negra y un patrón central de rombos en negro y azul aguamarina.

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Esta camiseta fue estrenada en la derrota 2-1 contra Croacia en la fecha FIFA de marzo. El portero titular será de color magenta en sus tres secciones: camiseta, pantaloneta y medias.

El uniforme amarillo con variantes ante República Democrática del Congo y Portugal

Uniforme de Colombia y República Democrática del Congo en la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FIFA

Para el partido del 23 de junio en el estadio de Guadalajara, ciudad en donde la selección Colombia instalará su base de entrenamientos, volverá el tradicional uniforme de camiseta amarilla, diseñado para esta Copa Mundial de la FIFA.

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La camiseta será amarilla con mariposas, con mangas azules y las tres franjas de los hombros en rojo. En la parte trasera, en la zona superior, llevará la palabra Colombia en mayúscula. La FCF y Adidas aseguraron que el diseño se inspira en el “movimiento cultural del realismo mágico” y en las “mariposas amarillas”, que la marca describió como un símbolo de esperanza, transformación y orgullo colombiano.

El debut de esta camiseta fue ante Francia en la goleada en contra 3-1 en Estados Unidos. La pantaloneta con la que se combinará este uniforme es blanca con el tricolor de la bandera en el dobladillo y los números en la pantaloneta de color azul. Las medias serán de color rojo, una combinación inusual en los uniformes de la selección.

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El portero vestirá de verde con la pantoleneta de un verde más oscuro y con textura de rayas en diversas direcciones. Las medias del guardameta serán del mismo color de la camiseta.

Uniforme de Colombia y Portugal en la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FIFA

Por último, el partido contra Portugal, que tendrá como sede el Hard Rock Stadium de Miami, Colombia volverá a vestir de amarillo, pero en esta ocasión volverá a la pantaloneta azul, que ha usado en los partidos ante Francia y en la despedida contra Costa Rica. La novedad en esta combinación son las medias blancas con el tricolor de la bandera en la parte alta.

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Para este encuentro el portero de la selección vestirá completamente de gris, variando sus uniformes en los tres encuentros de la fase de grupos.