Colombia

Marbelle arremetió contra jóvenes marchantes que apoyaron a Iván Cepeda: “Los tigres no salimos a destruir”

La cantante compartió una serie de mensajes en los que también se despacha contra el candidato de la izquierda, que se enfrentará a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial

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Ilustración acuarela de un hombre y una mujer de espaldas, brazos cruzados, mirando en direcciones opuestas. Fondo con manchas azules y beige.
Marbelle arremetió en contra de Iván Cepeda por el respaldo de jóvenes a su campaña que marcharon respaldando al candidato - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La cantante Marbelle se ha convertido en una de las principales detractoras de las ideas políticas de la izquierda desde que Gustavo Petro ascendió al poder en el país.

En su cuenta de X, la artista nacida en Buenaventura publica mensajes en contra del jefe de Estado, así como de su candidato presidencial Iván Cepeda, segundo en la votación en las elecciones de presidencia en primera vuelta.

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Recientemente, el candidato compartió un video en el que se veía a un grupo de jóvenes marchando por las calles de Bogotá en respaldo al candidato del Pacto Histórico, acompañado del mensaje:

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Iván Cepeda agradeció el respaldo de los jóvenes en el país que protagonizaron una marcha por las calles de Bogotá - crédito @IvanCepedaCast/X

“SALUDO A LA JUVENTUD DE COLOMBIA Saludo a la juventud de Colombia que esta noche sale pacíficamente a las calles a proteger la vida y la democracia. Con su valentía y firmeza derrotaremos a De la Espriella y a la extrema derecha en segunda vuelta”.

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Esto provocó la ira de la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’, por lo que de inmediato comenzó a atacar al candidato del Pacto Histórico con una serie de mensajes en los que los improperios y apodos estuvieron a la orden del día con palabras como “jeta podrida”.

El primer mensaje de la intéprete de Collar de perlas se prujo a primera hora de la mañana, en la publicación escribió: “Pura mierda fétida !! Pensé que eran zombies en descomposición”, acompañado de un emoji de carcajadas.

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Marbelle arremetió contra Iván Cepeda por las marchas de los jóvenes en respaldo de su campaña - crédito @Marbelle30/IG

Minutos más tarde vino la siguiente publicación, en la que se posicona como fiel seguidora de las ideas de Abelardo de la Espriella, el candidato al que respaldó desde el principio de su campaña a pesar de ser seguidora del Centro Democrático y las ideas del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La artista escribió: “LOS VERDADEROS GANADORES , LOS TIGRES NO SALIMOS A DESTRUIR… NOSOTROS SALIMOS A TRABAJAR Y A VOTAR! Los tigres no nos juntamos con la HIENAS que COMEN MIERDA Y SE RÍEN !“.

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Marbelle arremetió contra Iván Cepeda por las marchas de los jóvenes en respaldo de su campaña - crédito @Marbelle30/IG

En sus publicaciones, la artista minimizó el impacto de las movilizaciones en Bogotá, afirmando: “No se asusten, ustedes saben que en Bogotá hacen montonera... pero no SON NADA”.

Además, empleó un tono despectivo al referirse a los manifestantes como “4 gatos mal olientes salen a la calle... los que nos bañamos SOMOS MÁS”, diferenciando a quienes protestan de quienes, según ella, representan a la mayoría.

En otro de sus mensajes, Marbelle ironizó sobre la presencia de los seguidores de Cepeda en las calles, al expresar que era “necesario que salieran para que se ventilen un poquito”, aludiendo a un supuesto “olor a gueva” por estar “todo el día echados para que les den”.

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Marbelle arremetió contra los manifestantes que apoyaron a Cepeda - crédito @MArbelle30/X

Estas declaraciones generaron reacciones en la plataforma, ya que la artista recurrió a expresiones ofensivas y burlas directas hacia los simpatizantes del senador.

No es la primera vez en que Marbelle arremete en contra del candidato del Pacto Histórico. Después de conocerse los resultados de las elecciones, la artista compartió una publicación en X por una frase del candidato que no pasó desapercibida.

Las declaraciones de Iván Cepeda generaron controversia en redes sociales tras afirmar que “que haya pobreza no afecta a los pobres”. El comentario, dado durante una entrevista, fue rápidamente amplificado y generó un intenso debate público.

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Marbelle criticó la más reciente entrevista de Iván Cepeda por un comentario sobre la pobreza - crédito @Marbelle30/X

Diversos usuarios y figuras políticas lo interpretaron como una contradicción, cuestionando la coherencia del aspirante.

Marbelle, reconocida cantante y opositora al Pacto Histórico, reaccionó en su cuenta de X con un mensaje irónico: “Nuevo nivel de discapacidad desbloqueada: ‘La pobreza no le hace daño a los pobres’”.

Esta publicación sumó opiniones encontradas entre sus seguidores y detractores. Algunos defendieron a Cepeda, alegando que sus palabras se sacaron de contexto y que la frase formaba parte de un argumento mayor durante la entrevista.

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