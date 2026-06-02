Colombia

Iván Cepeda agradeció a quienes marcharon en Bogotá en apoyo a su campaña: “Derrotaremos a la derecha”

La movilización se realizó en el norte de Bogotá durante la noche del lunes 1 de junio de 2026 y afectó la movilidad en la capital colombiana

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Iván Cepeda - crédito Enea Lebrun/REUTERS/@IvanCepedaCast/X
El pronunciamiento de Iván Cepeda lo realizó a través de su cuenta oficial de X - crédito Enea Lebrun/REUTERS/@IvanCepedaCast/X

En la noche del lunes 1 de junio de 2026, simpatizantes del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, marcharon por el norte de Bogotá para expresar su apoyo al también senador.

Por este motivo, el candidato Iván Cepeda agradeció en su cuenta oficial de X la manifestación de apoyo de los ciudadanos en la capital colombiana.

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El aspirante a la Casa de Nariño destacó la participación de los asistentes a la marcha y afirmó que su postura representa una defensa de la democracia. “Saludo a la juventud de Colombia que esta noche sale pacíficamente a las calles a proteger la vida y la democracia”, aseveró Cepeda.

Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda agradeció en su cuenta oficial de X la manifestación de apoyo de los ciudadanos en la capital colombiana - crédito @IvanCepedaCast/X

Iván Cepeda señaló que, gracias a la valentía y la firmeza de los jóvenes, derrotarán a Abelardo de la Espriella y a la extrema derecha en la segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio de 2026.

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“Con su valentía y firmeza derrotaremos a De la Espriella y a la extrema derecha en segunda vuelta”, puntualizó el candidato del Pacto Histórico.

Iván Cepeda destacó la participación de los asistentes a la marcha y afirmó que su postura representa una defensa de la democracia - crédito @IvanCepedaCast/X

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