Elecciones en Colombia 2026: qué pasa si Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda empatan en la segunda vuelta

Ambos candidatos pasaron a la segunda vuelta tras no superar el 50% de los votos válidos - crédito Reuters

El 21 de junio de 2026 será la fecha final para que los colombianos acudan nuevamente a las urnas para definir quien será el nuevo presidente del país sudamericano.

Los dos candidatos que participarán en este mecanismo son Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto Histórico), que no alcanzaron a superar el 50% de los votos válidos que los hubiera definido como el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

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Será la séptima vez que se realizará una segunda ronda electoral en Colombia, al recordar que esta figura fue incluida en la Constitución Política de 1991.

Aunque los resultados mostraron un amplio respaldo hacia el candidato independiente sobre el aspirante oficialista, ha surgido la duda sobre la posibilidad de que ambos igualen en votos para la segunda vuelta. Ante ello, la normatividad colombiana aclara sobre ese posible escenario.

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Una Presidencia al azar

De acuerdo con lo establecido en el Código Electoral Colombiano (Decreto 2241 de 1986), si los escrutinios de la segunda vuelta arrojan la misma cantidad de votos para ambos candidatos, la elección se resuelve mediante un sorteo organizado por la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral.

Según lo estipula el artículo 183, el procedimiento consiste en introducir en una urna los nombres de los dos aspirantes. Después, un ciudadano designado por el CNE extrae una de las papeletas al azar, y el candidato cuyo nombre aparezca es declarado ganador de los comicios.

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“Si el número de votos a favor de dos (2) o más candidatos o listas fuere igual, la elección se decidirá a la suerte, para lo cual, colocadas en una urna las papeletas con los nombres de los candidatos o de quienes encabezan las listas que hubiesen obtenido Igual número de votos, un ciudadano designado por la corporación escrutadora extraerá de la urna una de las papeletas. El nombre que ésta contuviere será el del candidato o lista a cuyo favor se declara la elección”, se lee en la normativa.

Dicho sorteo, que debe realizarse de manera pública, no se hace de inmediato tras un primer conteo, sino únicamente después de que el Consejo Nacional Electoral revise las reclamaciones y las posibles nulidades y declare oficialmente que existe un empate. En ese acto deben estar presentes medios de comunicación, observadores, testigos y delegados de los candidatos.

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Sin embargo, la posibilidad de que ambos candidatos empaten es remota debido al volumen de participación previsto. Para la jornada electoral, más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para votar en más de 122.000 mesas dentro y fuera del país.

En las elecciones del 31 de mayo, acudieron 23,9 millones de ciudadanos tanto en el país sudamericano como en los consulados y embajadas de Colombia en el mundo.

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