Colombia

Encontraron el cadáver de una segunda joven desaparecida en Cali: “Salió a trabajar y no regresó”

La seguidilla de crímenes recientes empuja a organizaciones cívicas a exigir acciones más efectivas de prevención y protección desde las instituciones

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Elver Pineda, padrastro de la niña, Liyen Moncada Cubides, de 16 años, aparentemente se quitó la vida ahorcándose - crédito Colprensa
La ciudad enfrenta dos casos consecutivos de mujeres halladas sin vida, lo que incrementa la presión sobre las autoridades para esclarecer los hechos y fortalecer la protección frente a la violencia de género - crédito Colprensa

El 28 de mayo se encontró el cuerpo sin vida de Jenniffer Estrella Guevara Córdoba, madre de una niña de 12 años, en una zona verde del sur de Cali. Guevara había sido reportada como desaparecida el 27 de mayo de 2026.

Según el Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM), la Universidad Icesi, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali y la Fundación WWB Colombia, este caso ocurre como parte de un aumento en la violencia de género en la ciudad.

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El cuerpo de Guevara Córdoba fue hallado en una zona verde del barrio El Lido, con heridas de arma blanca en el pecho.

Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad de la zona y recolectaron testimonios para identificar a los responsables del crimen. La noticia de la muerte de Jenniffer Estrella Guevara Córdoba, madre de una menor, impulsó nuevas denuncias por hechos similares contra mujeres en Cali.

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Monumento del Cristo Rey hace parte de los ambiciosos proyectos de infraestructura que continuaran bajo ejecución del mandato de Alejandro Eder - crédito Alcaldía de Cali
El Observatorio de Seguridad reporta 409 homicidios hasta mayo, lo que representa un incremento respecto al mismo período de 2025 y genera debate sobre la respuesta institucional - crédito Alcaldía de Cali

El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, informó que se desarrollan labores de vecindario y análisis de imágenes para avanzar en la investigación. Familiares y usuarios en redes sociales difundieron la desaparición de Guevara y solicitaron colaboración para su localización.

Yesenia Guevara, hermana de la víctima, declaró a El Tiempo que la última vez que tuvieron noticias de Jenniffer fue el 27 de mayo, cuando salió a trabajar como vendedora independiente de desayunos en el barrio El Guabal. “Ella salió a trabajar y no regresó. Acá tratamos de ubicarla. Trabajaba en el barrio El Guabal. Era trabajadora independiente. Vendía desayunos”, relató.

Las diligencias judiciales y el testimonio de la familia apuntan a que Jenniffer pudo haber intentado defenderse de su agresor y que el ataque habría ocurrido durante una riña.

Ella es Jennifer Estrella Guevara Córdoba, mujer reportada como desaparecida y posteriormente encontrada muerta en Cali - crédito archivo particular
Ella es Jennifer Estrella Guevara Córdoba, mujer reportada como desaparecida y posteriormente encontrada muerta en Cali - crédito archivo particular

De acuerdo con los indicios recopilados, el traslado del cuerpo de Jenniffer Estrella Guevara Córdoba habría sido realizado por una sola persona.

Investigadores citados por El Tiempo señalaron que, si hubieran participado más involucrados, el método utilizado habría sido distinto. “De haber tenido ayuda, el cuerpo no habría sido empujado entre la vegetación, sino cargado”, indicó una fuente cercana a la investigación.

Yesenia Guevara reiteró ante los medios que no conocía sobre intimidaciones previas contra Jenniffer, “no sabemos nada, no sabemos de amenaza”. La hermana de la víctima hizo estas declaraciones tras el sepelio, realizado el 31 de mayo en el cementerio Jardines de la Aurora.

El caso de Guevara Córdoba ocurrió luego de que el Observatorio para la Equidad de las Mujeres informara que, durante el primer semestre de 2026, los homicidios de mujeres subieron un 11,5 %. Las denuncias por violencia intrafamiliar y delitos sexuales registraron su nivel más alto en la última década, con mujeres como víctimas en el 73% de los casos.

El otro caso de una mujer desaparecida hallada muerta

A este caso se suma el de Marcela Gómez Sepúlveda, de 26 años, reportada como desaparecida el 21 de mayo y encontrada sin vida días después. Según Semana, fue hallada en un costal abandonado en un separador vial frente a la estación La Rivera del sistema MÍO, en el nororiente de Cali.

De acuerdo con información preliminar de las autoridaes, “el costal habría sido arrojado por varios hombres que se movilizaban en un vehículo”. El cuerpo fue encontrado por trabajadores de limpieza, quienes alertaron a la policía. Las investigaciones se concentran en identificar el vehículo y a los presuntos implicados.

Ambas víctimas tenían en común la desaparición previa y signos de violencia. Esta situación ha dado visibilidad a patrones de violencia que mantienen en alerta a la ciudadanía y a las autoridades, como subrayan ambos medios.

Reacción institucional y social ante los feminicidios en Cali

La Personería Distrital de Cali, bajo la dirección de Gerardo Mendoza, expresó su inquietud ante los casos y pidió, según Semana, que las autoridades judiciales realicen investigaciones “exhaustivas con enfoque de género”.

Dos operarios de aseo y limpieza se toparon con el cuerpo de Sepúlveda, y procedieron a reportar el caso a las autoridades, que minutos después acordonaron el punto - crédito Fiscalía | Informa Jamundi/Facebook
Dos operarios de aseo y limpieza se toparon con el cuerpo de Sepúlveda, y procedieron a reportar el caso a las autoridades, que minutos después acordonaron el punto - crédito Fiscalía | Informa Jamundi/Facebook

Mendoza enfatizó que estos hechos no deben analizarse por separado y advirtió que representan una alerta sobre la violencia que sigue afectando a mujeres en la ciudad.

En menos de una semana se han conocido dos casos de profunda preocupación ciudadana, como los de Jennifer Guevara y Marcela Gómez Sepúlveda. Exigimos investigaciones rigurosas con enfoque de género”, indicó Gerardo Mendoza, personero de Cali.

La Policía Metropolitana de Cali y los organismos de control han reiterado la importancia de fortalecer la prevención y la protección a víctimas de violencia contra la mujer. Organizaciones sociales y ciudadanos exigen más resultados en las investigaciones y acciones que eviten la impunidad ante este tipo de crímenes.

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