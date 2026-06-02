Colombia

Creador de contenido cuestionó a Sondra Macollins por no aprovechar su pasado como cantante para hacer campaña: “Perdió votos de millennials”

La abogada fue la voz de la canción principal del recordado ‘reality’ ‘Protagonistas de Nuestra Tele’

Guardar
Google icon

La inesperada conexión entre la excandidata presidencial Sondra Macollins y el mundo de la música salió a la luz tras la primera vuelta electoral, cuando el creador de contenido andyypunto descubrió que la abogada fue la voz principal de una popular canción de reality - crédito andyypunto / TikTok

El resultado de la primera vuelta presidencial, que dejó a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda como los candidatos para la segunda vuelta, puso en el centro de la conversación a Sondra Macollins, abogada y ahora excandidata con un pasado poco conocido.

El creador de contenido ‘andyypunto’ divulgó el dato: la exspirante, de perfil bajo y con una campaña enfocada en el público gamer, tuvo una faceta como cantante junto a Wolfine e interpretó la canción principal de un reality televisivo.

PUBLICIDAD

La reacción de Andy fue inmediata: “Oigan, ¿podemos hablar del hecho de que Sondra, sí, la candidata que nadie conocía hasta ayer que llegamos a votar y la vimos en el tarjetón, esta señora que decía ser la candidata de los gamers, es la misma persona que junto a Wolfine interpretó la canción de Protagonistas de Nuestra Tele? O sea, ¡quééé! Parce, esta mujer, ¿por qué no había hecho esto antes?” relató emocionado.

La noticia impactó especialmente a quienes participaron en las elecciones. Andy agregó: “Bebé, yo fuera tú y desde el inicio yo hubiera dicho: ‘Muchachos, muchachas, yo fui la persona que grabé esa canción. Yo era los que los tenía entretenidos todas las noches durante los años 2011, 2012, 2013, 2014. Esa persona era yo’”.

PUBLICIDAD

En su análisis, Andy sugirió que Macollins pudo haber aprovechado su pasado musical en la campaña: “Yo les hubiera armado una casa estudio en esta campaña electoral, así, casa estudio, a ver si de esa manera habían debates” y remató con la afirmación: “Sondra, perdiste público millennial y centennial”.

En los comentarios, la comunidad lamentó que el dato se haya conocido tarde. Una usuaria escribió: “Si hubiera sacado el tema en campaña ganaba en primera vuelta”. Otros sumaron: “Creo que Sondra era mejor opción que Abelardo” y “Debió hacer campaña con esa canción y se ganaba mi voto”. La revelación suscitó comentarios sobre derechos de autor de la canción y la estrategia de comunicación de la excandidata.

Temas Relacionados

Sondra MacollinsElecciones presidenciales 2026Protagonistas de Nuestra TeleReality showColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Croacia vs. Bélgica - EN VIVO, amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido del equipo de Luka Modrić

El seleccionado de Zlatko Dalić intentará, en su tercer Mundial bajo su mando, conquistar el título que se le escapó en 2018 y 2022, mientras que Bélgica buscará repetir su actuación en el Mundial de Rusia

Croacia vs. Bélgica - EN VIVO, amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido del equipo de Luka Modrić

Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla

Los dos mejores equipos del primer semestre del fútbol colombiano se enfrentarán en los primeros 90 minutos de la final que definirá al campeón de mitad de año

Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla

Abelardo de la Espriella agradeció el respaldo de Bernie Moreno y pidió veeduría para segunda vuelta: “Frenar los intentos de fraude del Gobierno Petro”

Tras recibir el reconocimiento del senador estadounidense, el candidato presidencial advirtió sobre intentos de desconocer la voluntad popular por parte del presidente colombiano

Abelardo de la Espriella agradeció el respaldo de Bernie Moreno y pidió veeduría para segunda vuelta: “Frenar los intentos de fraude del Gobierno Petro”

Gustavo Petro no renunciará a la Presidencia, afirmó el jefe de Despacho

La aclaración surge luego de una ola de versiones motivadas por el extenso comunicado realizado por el presidente colombiano en su cuenta de X, a propósito de las elecciones presidenciales en Colombia

Gustavo Petro no renunciará a la Presidencia, afirmó el jefe de Despacho

Chayanne generó furor entre sus fans en Colombia tras anunciar nuevos proyectos y alimentar rumores de gira: “Me están llamando mucho”

El cantante puertorriqueño desató la euforia en sus redes sociales luego de lanzar una pista que está relacionada con sus seguidores en Colombia, y ellos le respondieron

Chayanne generó furor entre sus fans en Colombia tras anunciar nuevos proyectos y alimentar rumores de gira: “Me están llamando mucho”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Chayanne generó furor entre sus fans en Colombia tras anunciar nuevos proyectos y alimentar rumores de gira: “Me están llamando mucho”

Chayanne generó furor entre sus fans en Colombia tras anunciar nuevos proyectos y alimentar rumores de gira: “Me están llamando mucho”

Campanita no pagó la ropa que utilizó en las galas del ‘La casa de los famosos Colombia’, aseguró marca de moda

Segunda vuelta en Colombia, Mhoni Vidente lanzó su predicción sobre el próximo presidente: “La echó a perder completamente

Paula Andrea Betancur reveló su voto y reconoció que tiene dificultades en su empresa: “Un momento muy decisivo”

Tebi Bernal contó cómo va su relación con Alexa Torrex tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Hemos compartido bastante”

Deportes

Boca Juniors despidió a su técnico y Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia, está en carpeta

Boca Juniors despidió a su técnico y Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia, está en carpeta

Croacia vs. Bélgica - EN VIVO, amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido del equipo de Luka Modrić

Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla

Selección de Ghana: el colombiano Carlos Queiroz anunció los convocados al Mundial 2026 y citó a una figura del Manchester City

Estos serán los números que usarán James Rodríguez, Luis Díaz y demás jugadores de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA