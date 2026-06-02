Creador de contenido cuestionó a Sondra Macollins por no aprovechar su pasado como cantante para hacer campaña: “Perdió votos de millennials”

La inesperada conexión entre la excandidata presidencial Sondra Macollins y el mundo de la música salió a la luz tras la primera vuelta electoral, cuando el creador de contenido andyypunto descubrió que la abogada fue la voz principal de una popular canción de reality - crédito andyypunto / TikTok

El resultado de la primera vuelta presidencial, que dejó a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda como los candidatos para la segunda vuelta, puso en el centro de la conversación a Sondra Macollins, abogada y ahora excandidata con un pasado poco conocido.

El creador de contenido ‘andyypunto’ divulgó el dato: la exspirante, de perfil bajo y con una campaña enfocada en el público gamer, tuvo una faceta como cantante junto a Wolfine e interpretó la canción principal de un reality televisivo.

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La reacción de Andy fue inmediata: “Oigan, ¿podemos hablar del hecho de que Sondra, sí, la candidata que nadie conocía hasta ayer que llegamos a votar y la vimos en el tarjetón, esta señora que decía ser la candidata de los gamers, es la misma persona que junto a Wolfine interpretó la canción de Protagonistas de Nuestra Tele? O sea, ¡quééé! Parce, esta mujer, ¿por qué no había hecho esto antes?” relató emocionado.

La noticia impactó especialmente a quienes participaron en las elecciones. Andy agregó: “Bebé, yo fuera tú y desde el inicio yo hubiera dicho: ‘Muchachos, muchachas, yo fui la persona que grabé esa canción. Yo era los que los tenía entretenidos todas las noches durante los años 2011, 2012, 2013, 2014. Esa persona era yo’”.

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En su análisis, Andy sugirió que Macollins pudo haber aprovechado su pasado musical en la campaña: “Yo les hubiera armado una casa estudio en esta campaña electoral, así, casa estudio, a ver si de esa manera habían debates” y remató con la afirmación: “Sondra, perdiste público millennial y centennial”.

En los comentarios, la comunidad lamentó que el dato se haya conocido tarde. Una usuaria escribió: “Si hubiera sacado el tema en campaña ganaba en primera vuelta”. Otros sumaron: “Creo que Sondra era mejor opción que Abelardo” y “Debió hacer campaña con esa canción y se ganaba mi voto”. La revelación suscitó comentarios sobre derechos de autor de la canción y la estrategia de comunicación de la excandidata.

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