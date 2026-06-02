Colombia

Sargento (r) denunció que un subteniente del Ejército golpeó a un soldado indígena y que luego intentaron sobornarlo

El militar en retiro señaló que la agresión ocurrió al interior de un batallón ubicado en el sur de Bogotá, alertando que los superiores buscaron cerrar el episodio con dinero

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Plano cerrado de la mitad inferior del cuerpo de varios militares del Ejército de Colombia formados, vistiendo uniformes de camuflaje, botas negras y sosteniendo fusiles.
Imagen de referencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Se conoció un nuevo caso de presunta agresión física y encubrimiento al interior del Ejército Nacional de Colombia.

Un subteniente habría golpeado con un objeto contundente a un soldado profesional, que también es miembro de la comunidad indígena Wayuú, en un aparente desobedecimiento a una orden impartida por el superior.

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La denuncia fue revelada por el sargento retirado Alexander Chala Sáenz, reconocido por su papel como activista político y excandidato al Senado por el Pacto Histórico. En su publicación hecha en su cuenta de X, el militar en retiro divulgo el informe en el que uno de los compañeros del soldado agredido comunicó su versión de los hechos.

Según la denuncia publicada por el activista en la red social, los hechos había ocurrido el 20 de febrero de 2026, en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No. 13, ubicado en la vereda Curubital de la localidad de Usme (sur de Bogotá), al mando del teniente coronel Jesús Darío Dávila Villareal.

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En el documento se reveló que el militar agredido fue identificado como Ss. Alex Samuel Sapuana Uriana; de igual manera, el presunto agresor fue identificado como St. Camilo Andrés Cardenal Duarte.

Según lo observado y conocido de mi parte, la situación se presentó luego de que el SL18. Sapuana Uriana Alex Samuel, presuntamente no comprendiera una orden impartida durante el ejercicio de polígono (...) el mencionado oficial habría utilizado una baqueta militar (elemento metálico utilizado paгa limpiar un cañón de un arma cuando sufre obstrucción) para golpear al soldado en la cabeza, ocasionándole una herida abierta con sangrado”, se lee en la denuncia publicada por Chala Sáenz.

El militar fue atendido por equipos de emergencia de la unidad militar, donde se controló la herida provocada por el ataque del subteniente mencionado. Sin embargo, la denuncia se extiende más allá de la reacción violenta.

Según el mismo texto, el comandante de pelotón denunció que al soldado afectado lo habrían presionado con 300.000 pesos para obligarlo a firmar un documento de “buen trato”.

La publicación añade que, pese a la gravedad de lo denunciado, el comandante de la unidad habría enviado al presunto agresor a un curso de capacitación en la escuela de tiro, una decisión que presenta como un “premio”.

Actualmente el soldado afectado manifiesta temor y presión frente a una posible denuncia formal”, indica la denuncia. Por el momento, la institución castrense no ha emitido ningún pronunciamiento sobre este caso.

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