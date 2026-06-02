Colombia

Habló otro familiar de Alexánder Avendaño, joven que cayó al embalse del Peñol sin saber nadar: “La solución no era tirarlo ni maltratarlo”

La conmoción y las exigencias de la familia aumentan a medida que surgen incógnitas sobre los hechos y la actuación de las autoridades

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La víctima, de 22 años, participaba en una celebración familiar cuando cayó al agua. Un altercado previo y material en redes sociales llevaron a la familia a solicitar claridad sobre el suceso - crédito La Piedra Del Peñol de Guatapé / Facebook
La víctima, de 22 años, participaba en una celebración familiar cuando cayó al agua. Un altercado previo y material en redes sociales llevaron a la familia a solicitar claridad sobre el suceso - crédito La Piedra Del Peñol de Guatapé / Facebook

La noche del 24 de mayo, Alexánder Avendaño, un joven de 22 años, murió ahogado tras caer al agua durante una fiesta en una embarcación en el embalse Peñol–Guatapé.

La voz de su prima, Luisa Fernanda Cano, se convirtió en el principal testimonio familiar, al exigir respuestas y justicia por lo ocurrido, según el Q’Hubo Medellín.

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“Nos llamaron hacia las 6:00 p.m. para avisarnos lo que había pasado. Después, cuando vimos los videos, fue que empezamos a entender un poco más de la situación”, afirmó Cano.

“Un amigo de ellos organizó el barco y, como la hermanita cumplía años, él le pagó todo para que ella pudiera ir y celebrar el cumpleaños allá”, explicó.

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La distribución del metraje con imágenes de agresión y omisión de ayuda obliga a los encargados de la investigación a reevaluar las posibles responsabilidades de quienes estaban presentes durante el incidente - crédito Redes Sociales / X

A bordo de la embarcación se encontraba también la hermana de Alexánder, a quien se escucha en los videos gritar que él no sabía nadar. Cano agregó a Q’Hubo que, según su versión, “al parecer” la hermana también habría sido agredida físicamente.

Cano explicó al medio citado que Alexánder “habría” tenido un altercado con varias personas antes de que lo golpearan.

El cuerpo de Alexánder fue hallado el 30 de mayo, tras varios días de búsqueda, cinco días después de que el joven se hundiera en el embalse. Cano recordó a su primo como un joven amable y trabajador, dedicado a la construcción junto a su padre, y muy cercano a su familia.

El dolor se transformó en reclamo de justicia. “Ahora esta familia pide que se haga justicia”, declaró Cano a Q’Hubo. Sostuvo que “sin importar la situación, la solución no era tirarlo ni maltratarlo como lo hicieron”.

Durante las honras fúnebres celebradas el 1 de junio en el corregimiento de San Cristóbal, familiares y allegados insistieron en la necesidad de que las autoridades aclaren lo sucedido y determinen las posibles responsabilidades.

Ilustración de una embarcación de rescate con buzos operando sonares en superficie. Ondas de sonar exploran un acantilado submarino, revelando una figura en la profundidad.
El relato familiar incluye la versión de una presunta agresión física a otra integrante de la familia, lo que ha contribuido a la solicitud de aclaración por parte de las autoridades - crédito Visuales IA

La Fiscalía y la Policía mantuvieron abiertas las investigaciones para establecer si se trató de un accidente o si hubo intervención de terceros.

El Ministerio de Transporte advirtió posibles sanciones y, de acuerdo con un pronunciamiento citado por El Tiempo, la embarcación involucrada contaba con la documentación exigida por la normatividad vigente, incluida la patente de navegación, el certificado de inspección técnica, los elementos de seguridad reportados, el plan de mantenimiento y las pólizas de responsabilidad civil.

Joven María José Caro, testigo de la muerte de Alexánder Avendaño, niega implicación

María José Caro negó haber participado en la agresión previa a la muerte de Alexánder Avendaño, ocurrida el 24 de mayo de 2026 en el embalse de Guatapé, y dijo que decidió hablar después de recibir amenazas, en un caso que también es investigado por posibles fallas de seguridad en la embarcación turística y por la conducta de los asistentes.

El caso adquirió mayor alcance porque las autoridades revisan si se incumplieron normas sobre el uso obligatorio de chalecos salvavidas y la prohibición de abordar o consumir alcohol y sustancias alucinógenas, de acuerdo con el Ministerio de Transporte. Esa revisión se apoya en la Ley 1242 de 2008 y está bajo supervisión de la Superintendencia de Transporte, según el mismo ministerio.

Caro, una de las asistentes a la fiesta en el embalse de El Peñol-Guatapé, aseguró en un video publicado en redes sociales que solo presenció el altercado en el que murió por ahogamiento Avendaño, de 22 años. La joven sostuvo que no hizo parte del grupo que, según su relato, hostigaba a la víctima.

En este video, María José Caro, identificada como asistente a una fiesta en el embalse El Peñol-Guatapé, realiza declaraciones. Su intervención aborda la tragedia ocurrida en el embalse, negando su participación en agresiones contra Alexander Avendaño, el joven de 22 años que murió ahogado en el lugar - crédito @MiOriente/X

He estado recibiendo demasiadas amenazas y para mí es importante aclarar la situación, ya que se está difundiendo demasiada información falsa”, dijo Caro en el video que difundió en redes sociales. También afirmó que en los días posteriores al episodio la señalaron como responsable de lo ocurrido y que la llamaron “asesina”.

Según la versión de Caro, cuando empezó la pelea ella solo se acercó a mirar qué ocurría. “Cuando se presentó la pelea, yo me acerqué únicamente a ver qué estaba pasando”, afirmó, y añadió que al llegar ya había personas tratando de controlar la situación, “tal vez no de la mejor manera”.

La joven negó haber tenido cualquier contacto físico con Avendaño. “Yo en ningún momento participé en ninguna agresión. No lo toqué, no lo empujé y tampoco le pegué”, dijo. Luego insistió: “Nunca le pegué, nunca lo toqué ni participé en la agresión”.

Caro también rechazó una de las acusaciones que, según afirmó, se viralizó junto con los videos del caso. “Tampoco es cierto que yo haya gritado que lo ahogaran o que le hicieran daño”, sostuvo, y agregó que en las grabaciones “se puede ver perfectamente” que no hizo esos comentarios ni intervino en la agresión.

En su relato, hubo un momento del altercado que sí le produjo enojo. “Hubo un momento en el que él empezó a exhibir sus partes íntimas, lo cual a mí sí me generó indignación”, señaló. Sobre esa reacción, añadió: “Recuerdo haberle dicho cochino, pero fuera de eso no tuve ninguna participación”.

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