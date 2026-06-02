Colombia

Comienza la temporada de ciclones en el Caribe: este sería su impacto en Colombia

El monitoreo sobre el Caribe colombiano comenzó el 1 de junio e implica seguimiento continuo de las condiciones oceánicas y atmosféricas, con protocolos de respuesta activa en las regiones más expuestas y talleres formativos en zonas de mayor riesgo

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Las autoridades y entidades técnicas implementaron nuevas estrategias de monitoreo, coordinación y comunicación, incluyendo la activación de alertas tempranas en áreas vulnerables y la revisión de planes de contingencia municipales y departamentales - crédito Ungrd

Colombia inició el 1 de junio la temporada de ciclones tropicales en el mar Caribe, con vigilancia oficial hasta el 30 de noviembre y la previsión de entre 8 y 14 tormentas con nombre, porque las autoridades advierten que incluso una sola puede afectar de forma directa al país, en especial a San Andrés, Providencia, La Guajira y otros puntos del Caribe colombiano, según la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales.

Para 2026 se proyectan entre 3 y 6 huracanes y entre 1 y 3 huracanes mayores, es decir, de categorías 3, 4 o 5, de acuerdo con la Mesa Técnica integrada por la Ungrd, el Ideam, la Dimar, la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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Las proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, Noaa, apuntan además a una temporada menos activa que la de 2025, con una probabilidad del 55%.

El anuncio fue hecho el martes 2 de junio en una rueda de prensa conjunta por esas entidades, que activaron protocolos de vigilancia y respuesta temprana para seguir las condiciones oceánicas y atmosféricas sobre el Caribe colombiano.

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Según la Mesa Técnica, el país entra en “estado informativo”, una condición que implica seguimiento continuo durante toda la temporada.

San Andrés, Providencia y La Guajira se mantienen como las zonas más expuestas a ciclones en el Caribe colombiano, según las autoridades - crédito Ungrd
San Andrés, Providencia y La Guajira se mantienen como las zonas más expuestas a ciclones en el Caribe colombiano, según las autoridades - crédito Ungrd

La directora del Ideam Ghisliane Echeverry Prieto explicó que el rango previsto está dentro de los promedios históricos del Atlántico. “Esperamos entre ocho y 14 tormentas nombradas. De ellas, entre tres y seis podrían convertirse en huracanes y entre uno y tres alcanzar la categoría de huracán mayor”, dijo la funcionaria.

Echeverry añadió que todavía no es posible establecer cuántos de esos sistemas podrían acercarse o impactar directamente a Colombia, porque su evolución depende de varios factores oceánicos y atmosféricos que cambian durante la temporada.

“Cada año se hace una estimación según los modelos climáticos de cómo podría comportarse el número de ciclones y cuál de ellos podría alcanzar categorías altas”, señaló la directora del Ideam.

El director de la Ungrd Carlos Carrillo indicó que agosto y octubre suelen ser los meses con mayor probabilidad de formación de estos sistemas. “La temporada está dentro de los promedios históricos, pero eso no significa que podamos bajar la guardia. Cualquiera de estos fenómenos podría afectar directamente al país”, afirmó.

La respuesta oficial ya incluye seis talleres realizados en San Andrés, Providencia, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y, por primera vez, en Cesar, según la Ungrd. La estrategia también incorporó municipios cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta por el riesgo de crecientes súbitas y deslizamientos asociados a estos sistemas.

Mapa global con un gran ciclón tropical en el Océano Atlántico. Se ven trayectorias meteorológicas, un satélite y el banner "TEMPORADA DE CICLONES ATLÁNTICOS".
Entre 3 y 6 huracanes, incluidos hasta 3 huracanes mayores, se proyectan para la actual temporada ciclónica en el Atlántico - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

“Estos talleres, realizados en los departamentos con mayor exposición a ciclones tropicales, permitieron socializar lineamientos de preparación y respuesta con las autoridades territoriales.

En regiones como San Andrés y Providencia, fortalecimos las capacitaciones con estudiantes y comunidades”, dijo Carrillo. El funcionario agregó que esas jornadas permitieron identificar riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Las autoridades pidieron a gobernadores, alcaldes y consejos territoriales de gestión del riesgo revisar planes de contingencia, disponibilidad de maquinaria, combustible, personal operativo, asistencia humanitaria y refugios temporales. También solicitaron fortalecer los sistemas de alerta temprana en zonas propensas a inundaciones, movimientos en masa y erosión costera.

La Mesa Técnica señaló que las áreas colombianas con mayor exposición histórica a huracanes intensos son el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de la península de La Guajira.

Siguen las alarmas por irregularidades en la reconstrucción de San Andrés y Providencia. Foto Colprensa. San Andrés tras el huracán Iota
La nueva temporada de ciclones en el mar Caribe, sirvió para recordar, por las autoridades, el paso por el archipielago de San Andrés y Providencia, del huracán Iota hace seis años - crédito Colprensa.

La advertencia llega seis años después del paso del huracán Iota, que golpeó a Providencia en noviembre de 2020 y dejó una de las mayores emergencias climáticas registradas en el país.

El director general marítimo contralmirante Hermann Aicardo León Rincón aseguró que Colombia tiene hoy una capacidad mayor de anticipación y respuesta. Según el oficial, la Dimar mantendrá el monitoreo de las condiciones meteomarinas mediante la Red de Medición de Parámetros Oceanográficos y de Meteorología Marina, que cuenta con más de 33 estaciones en el Caribe colombiano.

Hoy podemos modelar mejor estos fenómenos y emitir alertas con mayor anticipación. También contamos con nuevas capacidades de transporte y asistencia para apoyar a las comunidades afectadas”, aseguró León.

Según la Dimar, esa labor se apoya en el Servicio Meteorológico Marino Nacional, unidades a flote y el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, en las que opera el Sistema Integrado de Pronósticos para la Seguridad Marítima con reportes de hasta cinco días de anticipación.

La Ungrd define los ciclones tropicales como sistemas meteorológicos giratorios organizados por nubes y tormentas, con un centro de circulación cerrado en los niveles bajos de la atmósfera. Las autoridades recordaron que suelen formarse a partir de ondas tropicales provenientes de África que, al interactuar con aguas cálidas del Atlántico y del Caribe, pueden convertirse en tormentas tropicales o huracanes.

Por su parte, la Aeronáutica Civil confirmó que activó el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas sobre el espacio aéreo nacional. Según la entidad, la temporada podría obligar a modificar rutas, horarios y procedimientos operacionales para proteger la seguridad de los vuelos.

“Las operaciones aéreas dependen de la información meteorológica. Si es necesario, se realizarán ajustes preventivos para proteger a pasajeros y tripulaciones”, explicó Gustavo Morelos, secretario de Seguridad Operacional de la Aeronáutica Civil. La Dimar también pidió a pescadores, operadores marítimos, navegantes y turistas atender de forma estricta las alertas oficiales.

Una playa con palmeras azotada por una fuerte tormenta, con nubes oscuras, relámpagos sobre el mar, grandes olas rompiendo y un cartel que indica 'PELIGRO: CICLÓN TROPICAL'.
La UNGRD y el Ideam destacan agosto y octubre como los meses con mayor probabilidad de formación de ciclones en Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El inicio de la temporada coincide además con un nuevo episodio de El Niño. La Organización Meteorológica Mundial informó el 2 de junio que existe un 80% de probabilidad de que ese fenómeno se consolide entre junio y agosto de 2026 y más de un 90% de que continúe al menos hasta noviembre.

Según la Organización Meteorológica Mundial, el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical puede alterar los patrones globales de lluvia y temperatura y aumentar el riesgo de sequías, lluvias intensas y olas de calor.

Las autoridades colombianas señalaron que, aunque El Niño suele reducir la actividad de huracanes en el Atlántico al incrementar la cizalladura del viento, eso no elimina el riesgo para el país porque interactuarían al mismo tiempo un fenómeno asociado a aumentos y otro a disminuciones de las lluvias.

La directora del Ideam dijo que la entidad mantendrá abierta, gratuita y accesible la información técnica y los reportes oficiales sobre las condiciones climáticas y ambientales del país. La Mesa Técnica llamó a la ciudadanía a consultar los boletines del Ideam, la Ungrd y la Dimar y a evitar la difusión de información falsa o no verificada durante la temporada.

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