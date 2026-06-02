Esta fue la millonada que ganó Egan Bernal tras quedar en el top-10 del Giro de Italia 2026

Egan Bernal es el mejor colombiano de la competencia y tiene como meta llegar al top 10 de la carrera - crédito Netcompany Ineos

El 31 de mayo de 2026, Jonas Vingegaard se coronó campeón del Giro de Italia 2026 tras la etapa 21 y se convirtió en el primer danés en ganar la clasificación general, un resultado que le aseguró 265.668 euros solo por el primer puesto.

Pero en la primera grande de ciclismo, además de la gloria deportiva, los premios económicos de la edición 109 de la ronda italiana fueron importantes ya que se repartió una bolsa total de 1.642.860 euros. Y con ello, el colombiano Egan Bernal, corredor del Netcompany Ineos, fue uno de los más beneficiados en la ronda italiana.

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Egan Bernal, décimo en la clasificación general, recibe el reconocimiento oficial tras completar las exigentes etapas que le hicieron ganar un premio económico importante tras quedar en el top-10 en tres oportunidades-crédito Giro de Italia

El reparto fijo de premios para el top 10 de la general de acuerdo al reglamento. Además, cada etapa pagó 11.010 euros al ganador, 5.508 al segundo y 2.753 al tercero. En este orden, Egan Bernal sumó casi 8.000 euros. Así quedaron los valores que sumaron cada ciclistas al quedar en el top-10 tanto en la clasificación general como en las etapas

Jonas Vingegaard (265.668 euros)

Felix Gall (133.412 euros)

Jai Hindley (68.801 euros)

Thymen Arensman (21.516 euros)

Derek Gee (18.154 euros)

Afonso Eulálio (13.588 euros)

Michael Storer (13.588 euros)

Davide Piganzoli (10.725 euros)

Damiano Caruso (10.725 euros)

Egan Bernal (7.863 euros)

Casi 3.000 euros recibió Egan Bernal por quedar en el top-10 del Giro de Italia-crédito Giro de Italia

Es importante recordar, que el ciclista colombiano Egan Bernal obtuvo 3,691 euros en premios brutos tras posicionarse entre los diez mejores de la clasificación general y destacar en tres etapas del Giro de Italia 2026. La suma, aunque representa un logro deportivo, experimenta una reducción significativa al aplicarse el reparto clásico entre los miembros de su equipo, Netcompany Ineos.

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Prenmos económicos por quedar del 1 al 10 en las etapas del Giro de Italia-crédito Giro de Italia

Bernal logró ubicarse en el décimo puesto de la clasificación general, lo que le otorgó 2,863 euros, equivalentes a cerca de12,133,680 pesos colombianos. Además, el colombiano sumó 828 euros en premios por sus posiciones en las etapas 14, 16 y 20, donde se ubicó décimo, séptimo y sexto respectivamente. Cada una de esas posiciones le reportó 276 euros por etapa, para un total aproximado de 3,500,000 pesos colombianos.

Etapa 14: Puesto 10 (276 euros)

Etapa 16: Puesto 7 (276 euros)

Etapa 20: Puesto 6 (276 euros)

Bernal recibió una cifra de casi 3.000 euros por quedar en el top-10 del Giro de Italia-crédito Giro de Italia

Al sumar los premios de las etapas y la general, Bernal habría alcanzado un total bruto de 3,691 euros (equivalentes a unos 15,633,680 pesos colombianos antes de impuestos y deducciones internas). Sin embargo, este monto no corresponde a una ganancia individual, ya que, como es habitual en el ciclismo profesional, el dinero obtenido en premios se reparte entre los integrantes inscritos del equipo en la competencia.

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Ocho ciclistas participaron en el Giro 2026, lo que implica que el premio se dividió entre todos ellos. De esta manera, el monto percibido de forma directa por Egan Bernal fue menor a dos millones de pesos colombianos, es decir, cerca de 460 a 470 euros. Esta cifra no contempla ingresos adicionales provenientes de patrocinadores ni otros premios colectivos repartidos por desempeño del equipo.

Así quedó la clasificación general del Giro de Italia 2026

Jonas Vingegaard fue el gran ganador del Giro de Italia 2026-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 83 horas, 2 minutos y 51 segundos

2. Félix Gall (Austria - Decathlon CMR): a 5 minutos y 22 segundos

3. Jai Hindley (Australia - Red Bull Bora Hansgrohe): a 6 minutos y 25 segundos

4. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 7 minutos y 2 segundos

5. Derek Gee (Canadá - Lidel - Trek): a 7 minutos y 56 segundos

6. Afonso Eulálio (Portugal - Bahrain Victorious): a 9 minutos y 39 segundos

7. Michael Storer (Australia - Tudor Pro Cycling): a 10 minutos y 13 segundos

8. Davide Piganzoli (Italia - Visma Lease Bike): a 10 minutos y 52 segundos

9. Damiano Caruso (Italia - Bahrain Victorious): a 11 minutos y 24 segundos

10. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 12 minutos y 54 segundos

23. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora, 4 minutos y 26 segundos