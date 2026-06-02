El Centro Democrático y el Partido Conservador respaldaron a la Registraduría tras insistencia de Petro de supuesto fraude electoral: “Un rompimiento democrático sin precedentes”

Ambas fuerzas políticas expresaron apoyo a la autoridad electoral luego de que el mandatario señalara posibles alteraciones en el sistema de conteo y la base de votantes - crédito @gustavopetrourrego/IG/@soyconservador/@CeDemocratico/X

El Centro Democrático y el Partido Conservador solicitaron respaldo para la Registraduría Nacional después de las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre presuntas alteraciones en el censo electoral en Colombia.

El Centro Democrático difundió un comunicado en el que llamó a las misiones de observación internacional, a la Rama Judicial, al Congreso, al Consejo Nacional Electoral (CNE), a los gremios de la producción y a las organizaciones sociales a “rodear y defender a la Registraduría Nacional y al señor registrador nacional, Hernán Penagos, frente a este grave ataque del presidente Gustavo Petro contra la democracia de nuestro país”.

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La colectividad advirtió sobre “un posible quiebre institucional y un rompimiento democrático sin precedentes en Colombia”.

El partido Centro Democrático advirtió sobre “un posible quiebre institucional y un rompimiento democrático sin precedentes en Colombia” - crédito @CeDemocratico/X

Por su parte, el Partido Conservador expresó que “hoy se conocieron los resultados oficiales del escrutinio sin que se presentara novedad alguna que altere el resultado expresado por los colombianos en las urnas”.

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En su declaración, el partido calificó de profundamente irresponsable que el presidente “siga poniendo en entredicho la transparencia de las elecciones cada vez que los resultados no favorecen a su candidato”.

El Partido Conservador aseguró que, en lugar de aceptar el veredicto ciudadano, el mandatario “insiste en construir un relato de fraude sin que exista una decisión de las autoridades competentes que respalde semejantes acusaciones”.

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La colectividad manifestó además que “el desespero terminó por derribar cualquier apariencia de moderación. Hoy vemos a un presidente dispuesto a sembrar dudas sobre las instituciones democráticas para impedir la llegada al poder de quienes podrían poner al descubierto los errores, abusos e irregularidades de su gobierno”.

También señalaron: “Colombia debe actuar con serenidad, pero también con firmeza”. En su comunicado, el partido insistió: “Cuando desde la propia Presidencia se intenta erosionar la confianza en las elecciones por el simple hecho de haber perdido, no está en riesgo un candidato ni un partido. Está en riesgo la democracia misma. Nuestro respaldo pleno a la autoridad electoral”.

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El Partido Conservador aseguró que, en lugar de aceptar el veredicto ciudadano, el mandatario “insiste en construir un relato de fraude" - crédito prensa Partido Conservador

¿Qué dijo Gustavo Petro?

Las declaraciones del presidente Petro incluyeron la presentación de “las bases comprobadas del posible fraude” que, afirmó, puede entregar a la autoridad competente. El mandatario señaló: “Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos”.

Según el jefe de Estado, el registrador “se negó permanentemente a entregar el código fuente que era el requisito básico de la transparencia electoral”.

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El presidente aseguró que el software utilizado en el proceso electoral fue modificado en dos ocasiones el 26 de mayo de 2026.

“La primera modificación ocurrió a la 1.21.35 pm y la segunda a las 7.21.13 pm”, sostuvo. De acuerdo con sus declaraciones, la modificación consistió en cambiar el censo electoral y el número de puestos y mesas.

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Gustavo Petro aseguró que el software utilizado en el proceso electoral fue modificado en dos ocasiones el 26 de mayo de 2026 - crédito @petrogustavo/X

Petro afirmó que “el censo oficial 41.421.973, está cifra fue cambiada en DIVIPOL en el software de los hermanos Bautista el 26 de mayo del 2026, cinco días antes de las elecciones, en la siguiente cantidad: 42.307.373. La diferencia es de 885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal”.

El presidente señaló también que “se variaron los puestos de votación, aumentándolos de la siguiente manera: de 13.742 oficiales a 14.438 en DIVIPOL, software de los hermanos Bautista, diferencia 696 puestos de votación”.

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Petro indicó que las mesas oficiales, 120.527, pasaron a 122.020 en el sistema, lo que representa 1.493 mesas adicionales. El mandatario aseguró: “Puedo probar ante autoridad competente estos hechos”.

En su declaración, Petro sostuvo que “en el conteo de votos de los hermanos Bautista, aparecen 5.300 mesas con más de 300 votos en el día, que es la cifra que máximo pueden votar en las horas de elección, muchas llegan a 700 votos. En esas mesas es donde se ubica la ventaja de 635.000 con que Abelardo supera a Cepeda”.

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Gustavo Petro solicitó al registrador que “por el principio de transparencia se examinen las 5.300 mesas que publicaremos y le entregaremos”.