Colombia

El Centro Democrático y el Partido Conservador respaldaron a la Registraduría tras insistencia de Petro de supuesto fraude electoral: “Un rompimiento democrático sin precedentes”

Las colectividades políticas reclamaron apoyo institucional para la autoridad electoral después de que el presidente colombiano manifestara presuntas irregularidades en los datos del censo y los resultados del escrutinio

Guardar
Google icon
Gustavo Petro - crédito @gustavopetrourrego/IG/@soyconservador/@CeDemocratico/X
Ambas fuerzas políticas expresaron apoyo a la autoridad electoral luego de que el mandatario señalara posibles alteraciones en el sistema de conteo y la base de votantes - crédito @gustavopetrourrego/IG/@soyconservador/@CeDemocratico/X

El Centro Democrático y el Partido Conservador solicitaron respaldo para la Registraduría Nacional después de las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre presuntas alteraciones en el censo electoral en Colombia.

El Centro Democrático difundió un comunicado en el que llamó a las misiones de observación internacional, a la Rama Judicial, al Congreso, al Consejo Nacional Electoral (CNE), a los gremios de la producción y a las organizaciones sociales a “rodear y defender a la Registraduría Nacional y al señor registrador nacional, Hernán Penagos, frente a este grave ataque del presidente Gustavo Petro contra la democracia de nuestro país”.

PUBLICIDAD

La colectividad advirtió sobre “un posible quiebre institucional y un rompimiento democrático sin precedentes en Colombia”.

Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X
El partido Centro Democrático advirtió sobre “un posible quiebre institucional y un rompimiento democrático sin precedentes en Colombia” - crédito @CeDemocratico/X

Por su parte, el Partido Conservador expresó que “hoy se conocieron los resultados oficiales del escrutinio sin que se presentara novedad alguna que altere el resultado expresado por los colombianos en las urnas”.

PUBLICIDAD

En su declaración, el partido calificó de profundamente irresponsable que el presidente “siga poniendo en entredicho la transparencia de las elecciones cada vez que los resultados no favorecen a su candidato”.

El Partido Conservador aseguró que, en lugar de aceptar el veredicto ciudadano, el mandatario “insiste en construir un relato de fraude sin que exista una decisión de las autoridades competentes que respalde semejantes acusaciones”.

La colectividad manifestó además que “el desespero terminó por derribar cualquier apariencia de moderación. Hoy vemos a un presidente dispuesto a sembrar dudas sobre las instituciones democráticas para impedir la llegada al poder de quienes podrían poner al descubierto los errores, abusos e irregularidades de su gobierno”.

También señalaron: “Colombia debe actuar con serenidad, pero también con firmeza”. En su comunicado, el partido insistió: “Cuando desde la propia Presidencia se intenta erosionar la confianza en las elecciones por el simple hecho de haber perdido, no está en riesgo un candidato ni un partido. Está en riesgo la democracia misma. Nuestro respaldo pleno a la autoridad electoral”.

Partido Conservador - crédito prensa Partido Conservador
El Partido Conservador aseguró que, en lugar de aceptar el veredicto ciudadano, el mandatario “insiste en construir un relato de fraude" - crédito prensa Partido Conservador

¿Qué dijo Gustavo Petro?

Las declaraciones del presidente Petro incluyeron la presentación de “las bases comprobadas del posible fraude” que, afirmó, puede entregar a la autoridad competente. El mandatario señaló: “Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos”.

Según el jefe de Estado, el registrador “se negó permanentemente a entregar el código fuente que era el requisito básico de la transparencia electoral”.

El presidente aseguró que el software utilizado en el proceso electoral fue modificado en dos ocasiones el 26 de mayo de 2026.

“La primera modificación ocurrió a la 1.21.35 pm y la segunda a las 7.21.13 pm”, sostuvo. De acuerdo con sus declaraciones, la modificación consistió en cambiar el censo electoral y el número de puestos y mesas.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro aseguró que el software utilizado en el proceso electoral fue modificado en dos ocasiones el 26 de mayo de 2026 - crédito @petrogustavo/X

Petro afirmó que “el censo oficial 41.421.973, está cifra fue cambiada en DIVIPOL en el software de los hermanos Bautista el 26 de mayo del 2026, cinco días antes de las elecciones, en la siguiente cantidad: 42.307.373. La diferencia es de 885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal”.

El presidente señaló también que “se variaron los puestos de votación, aumentándolos de la siguiente manera: de 13.742 oficiales a 14.438 en DIVIPOL, software de los hermanos Bautista, diferencia 696 puestos de votación”.

Petro indicó que las mesas oficiales, 120.527, pasaron a 122.020 en el sistema, lo que representa 1.493 mesas adicionales. El mandatario aseguró: “Puedo probar ante autoridad competente estos hechos”.

En su declaración, Petro sostuvo que “en el conteo de votos de los hermanos Bautista, aparecen 5.300 mesas con más de 300 votos en el día, que es la cifra que máximo pueden votar en las horas de elección, muchas llegan a 700 votos. En esas mesas es donde se ubica la ventaja de 635.000 con que Abelardo supera a Cepeda”.

Gustavo Petro solicitó al registrador que “por el principio de transparencia se examinen las 5.300 mesas que publicaremos y le entregaremos”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCentro DemocráticoPartido ConservadorRegistraduríaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla

Los dos mejores equipos del primer semestre del fútbol colombiano se enfrentarán en los primeros 90 minutos de la final que definirá al campeón de mitad de año

Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla

Chontico Día resultados de hoy martes 2 de junio, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy martes 2 de junio, esta fue la jugada ganadora

Habló otro familiar de Alexánder Avendaño, joven que cayó al embalse del Peñol sin saber nadar: “La solución no era tirarlo ni maltratarlo”

La conmoción y las exigencias de la familia aumentan a medida que surgen incógnitas sobre los hechos y la actuación de las autoridades

Habló otro familiar de Alexánder Avendaño, joven que cayó al embalse del Peñol sin saber nadar: “La solución no era tirarlo ni maltratarlo”

Alejandro Estrada envió mensaje a Nataly Umaña y se refirió al episodio de infidelidad en ‘La casa de los famosos Colombia’: “La entiendo”

El actor respondió al video donde Nataly lo felicitó por su victoria en el programa y reveló que actualmente ambos mantienen una relación de amistad. Además, admitió que tenía la expectativa de verla ingresar al programa durante la dinámica de “congelados”

Alejandro Estrada envió mensaje a Nataly Umaña y se refirió al episodio de infidelidad en ‘La casa de los famosos Colombia’: “La entiendo”

La selección Croacia de Luka Modrić cayó en su primer partido previo al Mundial de 2026: 2-0 ante Bélgica

El seleccionado de Zlatko Dalić se vio sorprendido en su país tras los goles de Youri Tielemans y de Romelu Lukaku, y ahora cerrarán su doble fecha FIFA ante Eslovenia

La selección Croacia de Luka Modrić cayó en su primer partido previo al Mundial de 2026: 2-0 ante Bélgica
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada envió mensaje a Nataly Umaña y se refirió al episodio de infidelidad en ‘La casa de los famosos Colombia’: “La entiendo”

Alejandro Estrada envió mensaje a Nataly Umaña y se refirió al episodio de infidelidad en ‘La casa de los famosos Colombia’: “La entiendo”

Hernán Orjuela compartió fotografía con la camiseta de la selección Colombia e ironizó el mensaje: “¿Me van a denunciar?”

La actriz Juliana Galvis defendió a Abelardo de la Espriella tras los rumores de fraude de su campaña: “Es una vergüenza”

Juanda Caribe respondió a los rumores de romance con Mariana Zapata: “Eso es un problema”

Chayanne generó furor entre sus fans al alimentar rumores de gira en Colombia: “Me están llamando mucho de un +57”

Deportes

En redes sociales recordaron a Tim Payne, el neozelandés que se volvió viral, y su paso por el Mundial sub-20 en Colombia

En redes sociales recordaron a Tim Payne, el neozelandés que se volvió viral, y su paso por el Mundial sub-20 en Colombia

La selección Croacia de Luka Modrić cayó en su primer partido previo al Mundial de 2026: 2-0 ante Bélgica

Esta fue la millonada que ganó Egan Bernal tras quedar en el top-10 del Giro de Italia 2026

Jhon Córdoba habló de su lesión y envió mensaje a la selección Colombia de cara al Mundial de 2026: “Estoy bien”

Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla