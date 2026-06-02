Políticos siguen arremetiendo contra Gustavo Petro tras insistir en presunto fraude electoral: “Quiere presionar para que Iván Cepeda gane como sea”

Daniel Briceño, Enrique Peñalosa y Andrés Forero cuestionaron en X al presidente Gustavo Petro - crédito @Danielbricen/X - Colprensa

Tras la primera vuelta presidencial celebrada el 31 de mayo de 2026, el triunfo del abogado y aspirante Abelardo de la Espriella con 10.361.499 (43,74%), por encima del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien obtuvo 9.688.361 (40,90%), ha generado una ola de declaraciones y controversias en el escenario político colombiano.

A pocas horas de conocidos los resultados, el presidente Gustavo Petro sostuvo que disponía de pruebas que, según afirmó, demostrarían un posible fraude en el proceso electoral, planteando un nuevo foco de tensión nacional.

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El presidente denunció presuntas irregularidades en las recientes elecciones presidenciales y aseguró que cuenta con pruebas documentadas. A través de X, el mandatario afirmó: “Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente”.

Petro explicó que no reconoció los datos del preconteo realizado por el software de los hermanos Bautista porque posee “datos”.

El jefe de Estado destacó que su compromiso con el país lo llevó a exponer públicamente estas sospechas. Según Petro, el registrador nacional rehuyó entregar el código fuente del sistema, requisito esencial para garantizar transparencia.

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A través de X, Petro presentó lo que calificó como las "bases comprobadas" de un posible fraude electoral y cuestionó la transparencia del software de conteo - crédito Gustavo Petro/X

El mandatario recordó que en 2018, una sentencia del Consejo de Estado declaró vulnerable ese software. Petro reveló que el sistema se alteró dos veces el 26 de mayo de 2026, modificando el censo, los puestos y las mesas de votación.

El censo oficial, indicó, pasó de 41.421.973 a 42.307.373 personas, con un incremento de 885.409 cédulas. Además, los puestos subieron de 13.742 a 14.438 y las mesas de 120.527 a 122.020.

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Petro aseguró que puede probar estos hechos y precisó que en 5.300 mesas se superó el límite legal de votos, lo que explicaría la diferencia a favor de Abelardo de la Espriella frente a Iván Cepeda.

Daniel Briceño refutó a Gustavo Petro y respaldó la transparencia del conteo electoral - crédito @Danielbricen/X

Tras lo anterior, Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá y representante electo por el Centro Democrático a través de su cuenta de X, refutó los señalamientos del presidente y defendió la labor de la Registraduría.

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“Los resultados de la elección presidencial expedidos por la Registraduría el domingo tienen una coincidencia del 99,94% con el proceso de escrutinio realizado por los jueces”, afirmó.

Briceño consideró que el jefe de Estado “se inventó lo del software y desconoció los resultados solo porque quiere quedarse en el poder”, y agregó: “La Registraduría y los jueces del país ya comprobaron que hay una coincidencia del 99,94% entre los resultados del domingo y el escrutinio”. En su opinión, Petro busca presionar para que Cepeda sea favorecido.

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Daniel Briceño sostuvo que la Registraduría ratificó la validez de los resultados y rechazó acusaciones de Gustavo Petro - crédito @Danielbricen/X

Por su parte, el exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial, Enrique Peñalosa expresó su respaldo al registrador nacional Hernán Penagos y al equipo técnico responsable del conteo electoral.

“Gracias y felicitaciones al Registrador Hernán Penagos y a todo el equipo de la Registraduría y también a los señores Bautista”, publicó Peñalosa, quien elogió el “impecable trabajo en la organización de las elecciones y el escrutinio de la votación”.

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El exalcalde de Bogotá consideró que, a pesar de los “ataques del presidente y su candidato”, el proceso mostró profesionalismo e integridad. “Se protegió nuestra democracia por ese lado”, concluyó.

Enrique Peñalosa elogió la labor del registrador y defendió la integridad del proceso electoral - crédito @EnriquePenalosa/X

Por su parte, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, también se sumó a las críticas, señalando que “Petro insiste tercamente en el desconocimiento de los resultados electorales y muestra que se quiere amarrar al poder a toda costa como un Maduro cualquiera”.

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Forero cuestionó si Iván Cepeda respalda “esta actitud anti-democrática y golpista de su jefe de campaña”.

Andrés Forero acusó a Gustavo Petro de desconocer resultados y buscar perpetuarse en el poder - crédito @AForeroM/X

En el mismo sentido, Julián Uscátegui, militante del Centro Democrático calificó al presidente como “un peligro para la democracia”.

Según Uscátegui, “desconoce los resultados porque no le favorecen, desafiando una vez más la constitución y la ley”. Consideró, además, que Petro no podrá evitar su salida del poder, y sentenció: “¡Colombia es oficialmente antipetrista!”.

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Julián Uscátegui afirmó que Gustavo Petro es “un peligro para la democracia” - crédito @JulUscategui/X

Por último, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal cuestionó la actitud del presidente Gustavo Petro tras la reciente jornada electoral, señalando: “El domingo electoral, advertí lo que harían Petro y sus camaradas para desconocer los resultados de las elecciones”.

Cabal instó a respaldar la labor de la Registraduría, enfatizando que “Petro y sus actitudes facinerosas no nos pueden amedrentar”.

La legisladora subrayó el compromiso con la defensa de la nación y expresó: “Vamos a defender este país”. Enfatizó que millones de ciudadanos permanecen “firmes por la patria”, mostrando determinación ante la coyuntura política actual.