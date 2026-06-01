Riña con arma blanca dejó un muerto en el sur de Bogotá, en plena ley seca: ocurrió a pocos metros de un CAI

La riña con armas blancas en Patio Bonito deja una víctima mortal y un capturado durante la ley seca en Bogotá - crédito Pasa en Bogotá/X

Una violenta pelea con armas blancas dejó un saldo trágico la mañana del domingo 31 de mayo en el sur de Bogotá.

De acuerdo con información oficial, un hombre murió en el lugar y otro fue capturado por la Policía, que intervino rápidamente tras el conflicto.

El incidente se produjo en plena vía pública, en el barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, a tan solo unos metros de un CAI de la Policía.

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Testigos relataron que todo comenzó cuando varios hombres consumían licor al interior de una vivienda, pese a que regía la ley seca decretada por las elecciones presidenciales.

El enfrentamiento se habría desatado por un episodio de intolerancia dentro de la casa, lo que llevó a los implicados a salir al exterior en medio de gritos y agresiones. Según los relatos, la pelea escaló rápidamente hasta que algunos participantes sacaron armas cortopunzantes.

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El enfrentamiento entre varios hombres comenzó tras el consumo de licor en una vivienda y continuó en vía pública - crédito Colombia Oscura/X

Uno de los involucrados resultó con lesiones fatales y falleció en el sitio antes de que pudiera recibir atención médica. La Policía detuvo a otro de los sujetos implicados poco después de llegar al lugar para controlar la situación.

La ley seca vigente, que prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, comenzó el viernes a las 6:00 p. m. y se mantiene hasta el lunes al mediodía. Las autoridades recordaron que la medida busca reducir incidentes como el ocurrido, que enluta a la capital.

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La Policía Nacional inició una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Actualmente, los agentes avanzan en la recolección de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad cercanas para identificar el origen del conflicto.

El caso sigue bajo investigación para determinar con precisión cómo se desataron los hechos y quiénes participaron en la violenta confrontación. La información preliminar apunta a un nuevo episodio de intolerancia que terminó en tragedia para una familia y para la comunidad del sector.

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Riña con arma blanca en Soplaviento Bolívar dejó como víctima fatal a Elvis Grau Parra de 30 años en la madrugada del 17 de diciembre de 2023 - crédito Archivo Infobae

Ley seca en Bogotá

La prohibición de expendio de alcohol rige en toda la ciudad de Bogotá durante el fin de semana de los comicios presidenciales. La alcaldía, encabezada por Carlos Fernando Galán, dispuso que la medida se aplique desde las 6:00 p. m. del viernes 29 de mayo hasta las 12:00 m del lunes 1 de junio, abarcando así la jornada electoral y su cierre.

El decreto establece que, en ese periodo, quedarán restringidos tanto la venta como el consumo y la comercialización de bebidas alcohólicas. La restricción se extiende a todos los establecimientos comerciales y espacios públicos, sin excepción.

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La alcaldía reiteró que quienes infrinjan esta disposición podrán ser objeto de sanciones según la normatividad vigente. El monitoreo integral se realizará en coordinación con las autoridades policiales y organismos de control, con el fin de responder de manera inmediata ante cualquier alteración del orden público.

En Bogotá, durante las elecciones, la infracción de la ley seca implica sanciones económicas y otras medidas administrativas. El periodo de restricción prohíbe la venta, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales y espacios públicos, desde las 6:00 p.m. del viernes previo a las elecciones hasta el mediodía del lunes 1 de junio.

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En Bogotá, durante las elecciones, la infracción de la ley seca implica sanciones económicas y otras medidas administrativas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las consecuencias por incumplir la Ley Seca incluyen:

Multas que van desde 4 hasta 32 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (smdlv), lo que representa entre $233.454 y $1.867.632 pesos colombianos, según la gravedad del caso.

Decomiso de bebidas alcohólicas por parte de las autoridades.

Expedición de comparendos policiales.

Cierre temporal de establecimientos comerciales infractores.

Suspensión temporal de actividades comerciales.

Estas medidas buscan garantizar el orden y la seguridad durante la jornada electoral. La supervisión y aplicación de sanciones están a cargo de la Policía y las autoridades locales.

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