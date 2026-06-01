Colombia

Riña con arma blanca dejó un muerto en el sur de Bogotá, en plena ley seca: ocurrió a pocos metros de un CAI

Los hechos ocurrieron durante la vigencia de la ley seca relacionada con las elecciones, cuando varias personas presuntamente en estado de embriaguez participaron en un altercado que escaló hasta dejar un saldo mortal

Guardar
Google icon

La riña con armas blancas en Patio Bonito deja una víctima mortal y un capturado durante la ley seca en Bogotá - crédito Pasa en Bogotá/X

Una violenta pelea con armas blancas dejó un saldo trágico la mañana del domingo 31 de mayo en el sur de Bogotá.

De acuerdo con información oficial, un hombre murió en el lugar y otro fue capturado por la Policía, que intervino rápidamente tras el conflicto.

El incidente se produjo en plena vía pública, en el barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, a tan solo unos metros de un CAI de la Policía.

PUBLICIDAD

Testigos relataron que todo comenzó cuando varios hombres consumían licor al interior de una vivienda, pese a que regía la ley seca decretada por las elecciones presidenciales.

El enfrentamiento se habría desatado por un episodio de intolerancia dentro de la casa, lo que llevó a los implicados a salir al exterior en medio de gritos y agresiones. Según los relatos, la pelea escaló rápidamente hasta que algunos participantes sacaron armas cortopunzantes.

PUBLICIDAD

El enfrentamiento entre varios hombres comenzó tras el consumo de licor en una vivienda y continuó en vía pública - crédito Colombia Oscura/X
El enfrentamiento entre varios hombres comenzó tras el consumo de licor en una vivienda y continuó en vía pública - crédito Colombia Oscura/X

Uno de los involucrados resultó con lesiones fatales y falleció en el sitio antes de que pudiera recibir atención médica. La Policía detuvo a otro de los sujetos implicados poco después de llegar al lugar para controlar la situación.

La ley seca vigente, que prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, comenzó el viernes a las 6:00 p. m. y se mantiene hasta el lunes al mediodía. Las autoridades recordaron que la medida busca reducir incidentes como el ocurrido, que enluta a la capital.

La Policía Nacional inició una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Actualmente, los agentes avanzan en la recolección de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad cercanas para identificar el origen del conflicto.

El caso sigue bajo investigación para determinar con precisión cómo se desataron los hechos y quiénes participaron en la violenta confrontación. La información preliminar apunta a un nuevo episodio de intolerancia que terminó en tragedia para una familia y para la comunidad del sector.

Riña con arma blanca en Soplaviento Bolívar dejó como víctima fatal a Elvis Grau Parra de 30 años en la madrugada del 17 de diciembre de 2023 - crédito Archivo Infobae
Riña con arma blanca en Soplaviento Bolívar dejó como víctima fatal a Elvis Grau Parra de 30 años en la madrugada del 17 de diciembre de 2023 - crédito Archivo Infobae

Ley seca en Bogotá

La prohibición de expendio de alcohol rige en toda la ciudad de Bogotá durante el fin de semana de los comicios presidenciales. La alcaldía, encabezada por Carlos Fernando Galán, dispuso que la medida se aplique desde las 6:00 p. m. del viernes 29 de mayo hasta las 12:00 m del lunes 1 de junio, abarcando así la jornada electoral y su cierre.

El decreto establece que, en ese periodo, quedarán restringidos tanto la venta como el consumo y la comercialización de bebidas alcohólicas. La restricción se extiende a todos los establecimientos comerciales y espacios públicos, sin excepción.

La alcaldía reiteró que quienes infrinjan esta disposición podrán ser objeto de sanciones según la normatividad vigente. El monitoreo integral se realizará en coordinación con las autoridades policiales y organismos de control, con el fin de responder de manera inmediata ante cualquier alteración del orden público.

En Bogotá, durante las elecciones, la infracción de la ley seca implica sanciones económicas y otras medidas administrativas. El periodo de restricción prohíbe la venta, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales y espacios públicos, desde las 6:00 p.m. del viernes previo a las elecciones hasta el mediodía del lunes 1 de junio.

En Bogotá, durante las elecciones, la infracción de la ley seca implica sanciones económicas y otras medidas administrativas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
En Bogotá, durante las elecciones, la infracción de la ley seca implica sanciones económicas y otras medidas administrativas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las consecuencias por incumplir la Ley Seca incluyen:

  • Multas que van desde 4 hasta 32 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (smdlv), lo que representa entre $233.454 y $1.867.632 pesos colombianos, según la gravedad del caso.
  • Decomiso de bebidas alcohólicas por parte de las autoridades.
  • Expedición de comparendos policiales.
  • Cierre temporal de establecimientos comerciales infractores.
  • Suspensión temporal de actividades comerciales.

Estas medidas buscan garantizar el orden y la seguridad durante la jornada electoral. La supervisión y aplicación de sanciones están a cargo de la Policía y las autoridades locales.

Temas Relacionados

Riña Patio BonitoKennedyLey secaElecciones 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Turista neerlandesa fue encontrada muerta en zona rural de Salento tras ser reportada como desaparecida

La Alcaldía local, la Policía y la comunidad acompañan a la familia de la extranjera mientras que la investigación continúa avanzando, por lo que surgen reflexiones sobre el acompañamiento y vigilancia de los visitantes

Turista neerlandesa fue encontrada muerta en zona rural de Salento tras ser reportada como desaparecida

Iván Cepeda pidió aclarar presuntas inconsistencias antes de pronunciarse sobre los resultados de la primera vuelta: “Hay un desfase”

El candidato del oficialismo señaló que existen dudas sobre el censo electoral y reportes de votaciones atípicas en algunas mesas. Indicó que esperará las verificaciones de las comisiones escrutadoras antes de fijar una posición frente al resultado de la jornada electoral

Iván Cepeda pidió aclarar presuntas inconsistencias antes de pronunciarse sobre los resultados de la primera vuelta: “Hay un desfase”

Elecciones presidenciales 2026: las encuestas fueron las grandes perdedoras en Colombia tras victoria de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda

Los últimos sondeos sobre la elección presidencial en Colombia mostraron que ningún aspirante alcanzaría el umbral de votos requerido para un triunfo directo, lo que llevó a un balotaje previsto para el 21 de junio

Elecciones presidenciales 2026: las encuestas fueron las grandes perdedoras en Colombia tras victoria de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda

Gustavo Petro no reconoce los resultados electorales de la primera vuelta : “Como presidente no los acepto”

Abelardo de la Espriella fue el ganador de la primera vuelta presidencial con más de 10 millones de votos, le sigue Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, con 9 millones de sufragios

Gustavo Petro no reconoce los resultados electorales de la primera vuelta : “Como presidente no los acepto”

De La Espriella repitió el fenómeno de Rodolfo Hernández en buena parte del país: listado de los departamentos donde ganó

Abelardo De La Espriella ganó la primera vuelta de la elección a Presidente de la República 2026, al superar los diez millones de votos. Se enfrentará a Iván Cepeda, quien superó los nueve millones

De La Espriella repitió el fenómeno de Rodolfo Hernández en buena parte del país: listado de los departamentos donde ganó
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Piter Albeiro criticó a Claudia López y Roy Barreras tras remontada de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Piter Albeiro criticó a Claudia López y Roy Barreras tras remontada de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Cristina Hurtado y José Narváez dieron detalles de su voto: “Firme por la familia, por el cambio verdadero, por mi país”

Pablo Arango recordó cómo les contó a sus papás que le gustaban los hombres: “Los momentos oscuros ya pasaron”

Claptone anunció su regreso a Colombia con un show especial: fecha, lugar y precios de boletería

Deportes

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Ya están en Bogotá los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fallas de conectividad en plena jornada electoral: MinTIC reportó afectaciones en 18 departamentos

Luis Sinisterra se queda en Cruzeiro: firmó contrato a largo plazo con el equipo brasileño

Camila Osorio se despidió de Roland Garros y cerró su mejor participación en la cita francesa