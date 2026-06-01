Departamento de Estado se pronunció tras primera vuelta en Colombia: “EE. UU. apoya el derecho del pueblo colombiano a elegir libremente”

Con una participación histórica (57,85%), los colombianos se expresaron en las urnas y definieron cuáles serán los dos candidatos con miras a la segunda vuelta - crédito AP

Como era de esperarse, la primera vuelta electoral en Colombia, que se llevó a cabo el domingo 31 de mayo de 2026, atrajo la atención de la comunidad internacional, que siguió de cerca lo acontecido en las urnas, en las que se impuso el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella: que dio la gran sorpresa y con un 43,73% se metió en la segunda vuelta, en la que disputará, el 21 de junio, la opción de ser elegido mandatario ante el oficialista Iván Cepeda (40,91%).

Uno de los países que estuvo al tanto de la jornada fue Estados Unidos. Por ello, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que remarcó que “esta elección es una decisión para el pueblo colombiano” y reafirmó el respaldo de Washington al proceso democrático en el país. Según la oficina de prensa de esta dependencia, que representa al presidente Donald Trump, “EE. UU. apoya el derecho del pueblo colombiano a elegir libremente el liderazgo de su país”.

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La jornada, que se desarrolló con amplia participación, que superó el 57,85%, fue observada por misiones internacionales, incluidas delegaciones norteamericanas. “Estados Unidos se complació en unirse a otras misiones internacionales para observar la sólida y resiliente democracia de Colombia en acción. Estamos orgullosos de nuestra amistad de más de 200 años con Colombia”, agregó el Departamento de Estado, según replicó Noticias Caracol.

Estados Unidos aplaudió proceso democrático en Colombia, pese a que Gustavo Petro desconoció resultados

Con ello, se pretendió por parte de la administración Trump de los lazos diplomáticos entre ambos países y la valoración positiva de los procesos institucionales que se adelantan en el territorio nacional. Es válido destacar que el compromiso estadounidense con la democracia colombiana no solo se expresó tanto a nivel gubernamental, sino también por parte del Congreso norteamericano, con la presencia en los comicios del congresista republicano Bernie Moreno.

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El preconteo arrojó una amplia participación y resultados ajustados entre los principales contendientes. Según el informe 52 y con el 99,99% de las mesas escrutadas, De la Espriella obtuvo 10.360.449 votos, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.687.724 sufragios. Por su parte, en tercer lugar, se ubicó Paloma Valencia, con 1.639.502 votos; lo que refleja la manera en que se adelantó, al parecer, lo que será el balotaje, entre dos de los grandes favoritos.

En contraste, el presidente de la República, Gustavo Petro, desconoció de tajo los resultados y con ello puso en duda el papel de la Registraduría en la jornada. “El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista“, expresó el primer mandatario, refiriéndose a lo que sería la actuación de la firma Thomas Greg.

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A su vez, volvió a refirirse al tema del software encargado de la transmisión de resultados. “Debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, sostuvo el mandatario en su perfil de X, con lo que abrió interrogantes sobre los mecanismos de auditoría y control electoral en Colombia.

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