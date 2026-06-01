Colombia

De ‘Betty, la fea’ a series internacionales y darles nuevas caras a los candidatos, los memes que dejaron las elecciones presidenciales

La primera vuelta presidencial de 2026 cerró con una intensa actividad en redes sociales, en las que los memes se convirtieron en protagonistas y reflejaron el pulso de una jornada marcada por la tensión, la expectativa y el humor digital

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Las redes sociales marcaron la jornada electoral del 31 de mayo de 2026 en Colombia con miles de memes y humor digital - crédito Infobae Colombia - Catalina Olaya/Colprensa; X
Las redes sociales marcaron la jornada electoral del 31 de mayo de 2026 en Colombia con miles de memes y humor digital - crédito Infobae Colombia - Catalina Olaya/Colprensa; X

La jornada electoral del 31 de mayo de 2026 no solo definió a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta presidencial, sino también dejó en evidencia el papel central que ocupan las redes sociales en la conversación pública. El país vivió un día cargado de nerviosismo, con Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro como los aspirantes más votados, que se enfrentarán en la segunda vuelta el 21 de junio.

Mientras la Registraduría Nacional del Estado Civil publicaba los primeros boletines y los analistas discutían los resultados, miles de ciudadanos participaron en la jornada desde una trinchera distinta: el humor en plataformas digitales.

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Los memes sobre las elecciones incluyeron referencias a 'Betty, la fea', Los Simpson y figuras del espectáculo colombiano - crédito X
Los memes sobre las elecciones incluyeron referencias a 'Betty, la fea', Los Simpson y figuras del espectáculo colombiano - crédito X

En redes se registraron frases como “¡Inés, una valeriana o algo!” y “No se sentía tanta tensión en Colombia desde que Betty presentó el balance real”, sintetizaron la ansiedad colectiva y se transformaron en tendencia nacional, haciendo referencia a la recordada novela de Yo soy Betty, la fea. Otro meme expresaba: “Paloma con Álvaro Uribe cuando pierda: Doctor, perdóneme”

Otra imagen sacada de la novela decía: “Yo, al ver los resultados de las elecciones presidenciales” con la famosa frase del personaje Hugo Lombardi, icónico diseñador de Ecomoda: “Qué espectáculo tan patético, tan bochornoso, tan atroz”.

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Ciudadanos compartieron en X, Instagram, TikTok y Facebook su ansiedad e incertidumbre desde el humor ante la segunda vuelta presidencial - crédito X
Ciudadanos compartieron en X, Instagram, TikTok y Facebook su ansiedad e incertidumbre desde el humor ante la segunda vuelta presidencial - crédito X

Escenas de Los Simpson también se destacaron: “Ya denle la maldita presidencia a Abelardo”; así como parodias con reconocidas figuras del espéctalo como el cantante bogotano Andrés Cepeda, el acordeonero Juancho de la Espriella y la obra La paloma de la paz de Fernando Botero, hace indo alusión a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Las imágenes también incluyeron momentos del cubrimiento electoral que hicieron los medios de comunicación: “Sírvanle un poquito de agua a Malú. Van 3 boletines de la Registraduría y ya no tiene voz”.

La saturación de imágenes y frases en redes fue tendencia nacional durante la espera de resultados y boletines de la Registraduría Nacional - crédito X
La saturación de imágenes y frases en redes fue tendencia nacional durante la espera de resultados y boletines de la Registraduría Nacional - crédito X

Los internautas tampoco dejaron pasar la oportunidad de rememorar y relacionar el momento con la vez que Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, protagonizó el famoso meme del desmayo, en 2023 durante un partido de la Selección Colombia, donde la emoción por los goles de su hijo fue tan intensa que el “Mane” estuvo al borde del desvanecimiento y tuvo que ser sostenido en su asiento: “Todo Colombia en estos momentos”.

Memes: un termómetro social durante las elecciones

Los memes cumplieron varias funciones durante la jornada. No solo sirvieron para desahogar la tensión, también permitieron comentar la actualidad política de forma irónica y accesible.

El humor y la creatividad en las redes se convirtieron en válvula de escape frente a la tensión política durante el proceso electoral - crédito X
El humor y la creatividad en las redes se convirtieron en válvula de escape frente a la tensión política durante el proceso electoral - crédito X

Las filas en los puestos de votación, la espera por los primeros resultados y la incertidumbre sobre si habría ganador en primera vuelta ofrecieron abundante material humorístico.

Usuarios en X, Instagram, TikTok y Facebook compartieron imágenes y videos que abordaron desde la ley seca hasta las reacciones de los candidatos, pasando por la ansiedad nacional ante la eventual necesidad de una segunda vuelta presidencial.

Entre la sátira y la información: riesgos y alcances del humor digital

Algunos memes distorsionaron el debate público al sacar frases de contexto o difundir datos falsos, alertando sobre los riesgos de la desinformación - crédito X
Algunos memes distorsionaron el debate público al sacar frases de contexto o difundir datos falsos, alertando sobre los riesgos de la desinformación - crédito X

Si bien los memes representan una válvula de escape frente a la tensión política, también pueden desinformar o distorsionar el debate público. Algunas piezas sacaron frases de contexto o presentaron datos falsos como si fueran reales, situación que exige al público una actitud crítica y la consulta permanente de fuentes oficiales como la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Un país que vota, debate y se ríe

La jornada del 31 de mayo confirmó que, en Colombia, las elecciones no solo se viven en las urnas, también en el ámbito digital, en el que la creatividad y el humor canalizan el sentir colectivo.

La jornada electoral demostró que la democracia colombiana se vive tanto en las urnas como en el espacio digital y las redes sociales - crédito X
La jornada electoral demostró que la democracia colombiana se vive tanto en las urnas como en el espacio digital y las redes sociales - crédito X

La actividad en redes sociales suele intensificarse a medida que avanzan los boletines oficiales, y cada nuevo dato puede motivar análisis, celebraciones, reclamos y más humor. Aunque los memes no sustituyen el voto ni los datos de la Registraduría, sí constituyen una expresión genuina de cómo la ciudadanía experimenta la democracia, entre la seriedad de la decisión y la necesidad de reírse incluso en los momentos más tensos.

Betty la Fea apareció en numerosas imágenes humorísticas durante la jornada electoral - crédito X
Betty la Fea apareció en numerosas imágenes humorísticas durante la jornada electoral - crédito X
Internautas ironizaron sobre la espera de resultados con memes - crédito X
Internautas ironizaron sobre la espera de resultados con memes - crédito X
La inteligencia artificial se convirtió en tema de burla tras el debate simulado - crédito X
La inteligencia artificial se convirtió en tema de burla tras el debate simulado - crédito X
El ambiente de debate digital quedó retratado en memes que mezclaron sátira y comentarios políticos - crédito X
El ambiente de debate digital quedó retratado en memes que mezclaron sátira y comentarios políticos - crédito X
Cientos de usuarios utilizaron imágenes de celebridades para expresar su incertidumbre electoral - crédito X
Cientos de usuarios utilizaron imágenes de celebridades para expresar su incertidumbre electoral - crédito X
Cientos de usuarios utilizaron imágenes de celebridades para expresar su incertidumbre electoral - crédito X
Cientos de usuarios utilizaron imágenes de celebridades para expresar su incertidumbre electoral - crédito X
La Registraduría fue blanco de memes por la publicación de los primeros resultados - crédito X
La Registraduría fue blanco de memes por la publicación de los primeros resultados - crédito X
Cientos de usuarios utilizaron imágenes de celebridades para expresar su incertidumbre electora - crédito X
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