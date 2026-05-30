Gustavo Petro se refirió a advertencias del senador estadounidense Bernie Moreno sobre las elecciones presidenciales: “Decidimos como se nos da la gana”

Moreno fue invitado al país como observador internacional para la jornada del domingo 31 de mayo de 2026 por parte del el Consejo Nacional Electoral (CNE) - créditos Lina Gasca / Colprensa | Senado de la República

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, madrugó el sábado 30 de mayo de 2026, y a un día de las elecciones que buscarán a su sucesor en la Casa de Nariño, y mediante un mensaje en su cuenta de X se refirió a las declaraciones que emitió el senador estadounidense republicano y con raíces colombianas, Bernie Moreno.

Lo anterior, luego de las palabras que compartió el congresista norteamericano una semana atrás, en las que advirtió desde Washington que Estados Unidos podría no reconocer el resultado de las presidenciales de 2026 en Colombia si se cuentan votos obtenidos bajo intimidación.

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Ese proceso convocará a más de 40 millones de colombianos habilitados para votar, y la advertencia de Moreno se produjo en medio de un ambiente marcado por amenazas contra candidatos y electores en distintas regiones del país.

Asimismo, el jefe de Estado colombiano se refirió a la reunión virtual que sostuvieron el candidato Abelardo de la Espriella y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, y que dejó como anunció el viernes 29 de mayo de 2026 desde el canal de la plataforma de YouTube del abogado cordobés que se eliminarán aranceles a las exportaciones colombianas desde el 1 de junio.

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“Ni Noboa, ni Bernie le enseñan a ningún colombiano o colombiana quien esté equivocado o no”, inicia la réplica de Petro en su perfil de X.

Petro se refirió a las palabras de Moreno un día antes de la celebración de los comicios presidenciales en Colombia, que se llevarán a cabo el domingo 31 de mayo de 2026 - crédito @petrogustavo/X

El tono del mensaje del mandatario colombiano fue vehemente, al precisar: “Somos libres y punto y pensamos, bailamos y decidimos como se nos da la gana porque (Simón) Bolívar y su ejército nos hizo libres para siempre”.

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En la parte final de su publicación, Petro recordó que habló cara a cara con su homólogo Donald Trump y le lanzó un dardo a Moreno, al recordarle sus orígenes, y le dejó un recordatorio a su antecesor: Iván Duque.

“Somos amigos, (Trump) no tomará la idea tonta de algunas cabezas calientes que sin ser gringos quieren demostrar que son gringos, el presidente Donald Trump jamás invadirá Colombia, porque nos está yendo bien, actuando juntos, apresando capos del narcotráfico por montones, incautado miles de toneladas de cocaína y disminuyendo los cultivos de hoja de coca en nuestro país que disparó el gobierno de Duque (sic)”, finaliza el mensaje del presidente Petro.

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Bernie Moreno estará en las elecciones presidenciales Colombia 2026

Moreno es observador internacional y fue invitado por el Consejo Nacional Electoral para las elecciones presidenciales de 2026.

Las declaraciones que provocaron la arremetida de Petro se conocieron durante un foro del centro de pensamiento Atlantic Council, destacó EFE.

Petro le dejó claro a Moreno que nadie desde el exterior puede venir a decirle a los colombianos por quién votar de cara a la jornada electoral que se desarrollará en todo el territorio nacional el domingo 31 de mayo de 2026, y que en caso de ser necesaria una segunda vuelta, se repetiría el domingo 21 de junio entre los dos candidatos más votados - crédito Presidencia de la República

Allí vinculó a Petro con el clima de polarización política en Colombia y sostuvo que las tensiones bajo su gobierno “no ayudan a generar confianza” en el proceso democrático.

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Bernie Moreno planteó que la intimidación a votantes puede afectar el reconocimiento del resultado

El senador republicano dijo que su país no reconocería el resultado de la elección “si van a contar votos que son resultado de una clara intimidación”.

Moreno también afirmó que la presencia de grupos armados ilegales en varias regiones de Colombia “afecta directamente la libertad de los votantes” y puede distorsionar la competencia electoral. En la misma intervención sostuvo que Colombia “tiene que dejar la violencia política en el pasado”.

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El senador cercano al entorno político del presidente Trump, hizo hincapié sobre el riesgo de que actores criminales regionales se desplacen hacia Colombia.

Gustavo Petro afirmó que quedaron con una buena relación con su homólogo de los EE. UU., Donald Trump, luego de la reunión bilateral que se llevó a cabo en la Casa Blanca (Washington D. C.) el 3 de febrero de 2026, un mes después de la caída del dictador Nicolás Maduro en Venezuela - crédito Presidencia de la República

“Estas organizaciones narcoterroristas necesitan refugios seguros proporcionados por Estados. Si Colombia, Dios no lo quiera, toma el camino equivocado, todos los malos actores que hoy están en Cuba, Venezuela y Nicaragua se trasladarán a Colombia”, puntualizó Moreno.

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De momento, y según las encuestas previas que se conocieron a lo largo de la carrera presidencial, los candidatos que más lideran son Iván Cepeda (Pacto Histórico), Abelardo de la Espriella (Movimiento de Salvación Nacional) y Paloma Valencia (Centro Democrático).