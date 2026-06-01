Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda son los dos candidatos que definirán la presidencia el 21 de junio en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta presidencial en Colombia con 44,21% de los votos y disputará el balotaje con Iván Cepeda el 21 de junio, una nueva jornada que definirá al sucesor de Gustavo Petro después de que ninguno de los aspirantes superara el umbral de 50% más uno exigido por el sistema electoral.

Con el 62,64% de las mesas informadas, Cepeda sumaba 41,01%. La diferencia entre ambos dejó por fuera de la competencia a los demás candidatos y confirmó una segunda vuelta entre bloques de derecha e izquierda.

PUBLICIDAD

La jornada del 31 de mayo cerró una expectativa de victoria en primera vuelta que había acompañado a algunos de los aspirantes con mayor respaldo en las encuestas. El resultado en las urnas alteró ese escenario y trasladó la disputa por la Casa de Nariño a una nueva votación.

En Colombia, la segunda vuelta presidencial entra en vigor cuando ningún aspirante alcanza la mayoría absoluta de los votos válidos. Eso significa que si nadie supera 50% más uno en la primera votación, solo los dos candidatos más votados avanzan a una nueva elección.

PUBLICIDAD

La figura fue establecida en la Constitución de 1991. Antes de ese cambio, bastaba con obtener la mayor votación para ganar la Presidencia, incluso sin reunir el respaldo de la mayoría del electorado.

La contienda del 21 de junio se resolverá por mayoría simple entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Ese diseño obliga a ambos equipos a buscar apoyos entre los votantes de las candidaturas que quedaron por fuera de la definición presidencial.

PUBLICIDAD

Partidos, horario y dónde ver los partidos del 21 de junio en Colombia, mientras en el país se elige presidente - crédito FIFA

La definición del nuevo presidente de Colombia coincidirá con la segunda fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La jornada de elecciones se llevará a cabo el domingo 21 de junio, día en el que se jugarán los partidos del grupo H y del grupo G.

La jornada de fútbol iniciará con España vs. Arabia Saudita a las 11:00 a. m. (hora de Colombia); la jornada continuará con el duelo entre Bélgica vs. Irán a las 2:00 p. m.; el tercer partido será entre Uruguay vs. Cabo Verde a las 5:00 p. m., momento en el que las urnas en Colombia ya estarán cerradas; y el duelo que cierra el día de partidos será entre Nueva Zelanda vs. Egipto a las 8:00 p. m.

PUBLICIDAD

Al menos 120.000 colombianos saldrían del país para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Se espera una masiva presencia de los colombianos en los estadios Mauricio Dueñas/EFE

Entre 80.000 y 120.000 colombianos viajarían al Mundial de la Fifa 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Las reservas de colombianos para viajar al Mundial de 2026 y seguir a la selección Colombia en Estados Unidos, México y Canadá ya duplican las registradas para Qatar 2022.

La demanda por entradas ya desborda la oferta disponible: entre 30.000 y 50.000 colombianos lograrían acceder a una boleta para al menos un partido, de acuerdo con Littio, al sumar compras en venta general, paquetes de hospitalidad y mercado secundario. El partido entre Colombia y Portugal en Miami aparece como el más solicitado del certamen, con más de 500 millones de pedidos de boletas a nivel global

PUBLICIDAD

La jornada electoral de Colombia en donde se votará por el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 se realizará dos días antes de que la Tricolor enfrente a la República Democrática del Congo en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Entre los destinos con mayor demanda figuran Miami, Nueva York y Ciudad de México. Otras sedes como Atlanta y Los Ángeles también registran un crecimiento importante frente al año pasado. Las preferencias cambian según la ciudad donde jugará Colombia, Guadalajara aparece como uno de los destinos más elegidos por parejas, mientras Ciudad de México y Miami reúnen una mayor cantidad de reservas grupales.

PUBLICIDAD