Colombia

Juan Daniel Oviedo calificó a Abelardo de la Espriella como un “candidato machista y homofóbico”

Tras los resultados en primera vuelta, el que fue la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia demostró lo que piensa del candidato de la derecha que obtuvo mayor cantidad de votos en una jornada electoral que dio mucho de qué hablar

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Pintura en acuarela de Juan Daniel Oviedo y Abelardo de la Espriella. Oviedo, con traje azul, gesticula. De la Espriella lo señala con el dedo, ambos frente a micrófonos.
El dirigente insiste en construir desde el centro, tras los resultados de primera vuelta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Juan Daniel Oviedo anunció que comunicará el 3 de junio de 2026 a las 10:00 a. m. su decisión política después de que Paloma Valencia, la candidata oficial del uribismo, aceptara su derrota y expresara su respaldo personal a Abelardo de la Espriella, en un escenario que el exprecandidato describió como una disputa entre extremos y como el cierre de una apuesta de centro que buscaba “sumar entre distintos” para la primera vuelta.

Oviedo vinculó el resultado al resultado de la consulta y al desenlace de la coalición. Según dijo en rueda de prensa con varios medios nacionales, Paloma Valencia tenía el respaldo de una votación de alrededor de 5.86 millones de personas en la Gran Consulta por Colombia del 8 de marzo, mientras que su propio proyecto había reflejado 1.259 millones de votantes dentro de ese mismo proceso.

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El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dijo que comunicará lo que califica como “una decisión seria” y que la adoptará con responsabilidad como líder político de centro.

También afirmó que su proyecto político seguirá ligado a la capital, lo que muchos calificaron como un guiño para la Alcaldía: “Yo, como proyecto político, me debo a Bogotá y a los bogotanos y aquí seguiremos”.

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Juan Daniel Oviedo - crédito Sergio Acero/REUTERS/Prensa Abelardo de la Espriella
Juan Daniel Oviedo destacó la responsabilidad ética en escenarios marcados por la confrontación - crédito Sergio Acero/REUTERS/Prensa Abelardo de la Espriella

Oviedo dijo que la decisión de Paloma Valencia fue personal y que él fijará su propia postura

Ante la pregunta sobre si Paloma Valencia dejaba en libertad a los demás integrantes del espacio político, Oviedo rechazó esa interpretación. Según sostuvo, las reglas de la coalición eran cumplir la palabra hasta el 31 de mayo para la participación en primera vuelta.

Sobre el sentido del resultado electoral, afirmó que el mensaje político podría leerse como un rechazo a proyectos que “representan el pasado”. En esa misma intervención, aseguró que cumplió su palabra al asumir la fórmula vicepresidencial de Valencia y que ahora pretende tomar una decisión “seria y madura” junto con su equipo de trabajo y en conversaciones con otros miembros de la Gran Consulta por Colombia.

El exfuncionario expresó además su solidaridad con Paloma Valencia y con el Centro Democrático. Según dijo al medio: “Las mentiras, la campaña sucia y sobre todo la homofobia y el machismo, que es lo que más me duele, no dejaron brillar una luz en el camino que nosotros queríamos ofrecer para Colombia”.

Cuando fue consultado sobre si Valencia había informado previamente su respaldo a Abelardo de la Espriella, Oviedo respondió que ella no tenía por qué consultarlo. Añadió que la dirigente, como líder del Centro Democrático, toma sus decisiones, y que él hará lo propio como líder de un movimiento político emergente de centro, con apego a los principios éticos que consolidaron esa coalición.

- crédito @JDOviedoAr- @ABDELAESPRIELLA/X
Juan Daniel no dudó en criticar las percepciones de De la Espriella - crédito @JDOviedoAr- @ABDELAESPRIELLA/X

Tenemos que darnos cuenta que el país se debate entre los extremos populistas de un candidato machista y homofóbico y de un candidato que no ha querido dar la cara alrededor del proyecto político, económico y social que quiere brindarle al país en los próximos cuatro años, con un presidente que de forma ramplona muestra su voto faltando al respeto de la dignidad presidencial de ser el presidente que representa la unidad y que gobierna a todos los colombianos”, expresó sobre lo que opina de los candidatos que se disputarán la Presidencia en segunda vuelta: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en una jornada que se llevará a cabo el 21 de junio de 2026.

Oviedo también criticó el actuar de Cepeda en medio de la campaña - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Oviedo también criticó el actuar de Cepeda en medio de la campaña - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Finalmente, cuestionó al presidente al afirmar en la misma entrevista que mostró su voto “de forma ramplona”, con lo que, según señaló, faltó al respeto a la dignidad presidencial y al deber de representar la unidad de todos los colombianos.

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