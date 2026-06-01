Iván Cepeda pidió aclarar presuntas inconsistencias antes de pronunciarse sobre los resultados de la primera vuelta: “Hay un desfase”

Iván Cepeda alcanzó 9.685.357 sufragios, correspondientes al 40,91% - crédito Luisa Gonzalez /REUTERS

El domingo 31 de mayo de 2026 se realizó la primera vuelta presidencial en Colombia para elegir al próximo mandatario que gobernará el país entre 2026 y 2030.

La jornada definió que ninguno de los aspirantes alcanzó más del 50% de los votos válidos, por lo que se llevará a cabo una segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio de 2026.

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De acuerdo con los resultados divulgados por la Registraduría con cerca del 100% de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella obtuvo 10.354.789 votos, equivalentes al 43,73% de la votación. Por su parte, Iván Cepeda alcanzó 9.685.357 sufragios, correspondientes al 40,91%. En el tercer lugar se ubicó Paloma Valencia con 1.638.744 votos, lo que representó el 6,91%.

Cepeda cuestionó datos preliminares

Tras conocerse los resultados, Iván Cepeda se dirigió a sus seguidores desde el Hotel Tequendama, en Bogotá, donde aseguró que existen aspectos que deben ser aclarados antes de emitir una posición sobre el desenlace de la jornada. Durante su intervención, el candidato afirmó que su movimiento obtuvo una amplia votación y manifestó dudas sobre la información preliminar reportada. “Hoy obtuvimos diez millones de votos mal contados en Colombia. Somos la principal fuerza política, sin duda”, expresó ante los asistentes.

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Cepeda indicó que una de las situaciones que buscan verificar está relacionada con el censo electoral. “Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral. Y ese no es cualquier desfase. Estamos hablando de ochocientas ochenta y cinco mil personas o cédulas”, señaló.

El candidato agregó que su equipo espera una revisión detallada de esa información antes de asumir una postura sobre los resultados de la contienda. “Queremos, porque somos gente seria, que eso se aclare”, afirmó durante su discurso.

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