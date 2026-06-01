Bernie Moreno dio parte de tranquilidad en la primera vuelta y celebró victoria de Abelardo de la Espriella: “El trabajo no está terminado aún”

El congresista republicano Bernie Moreno fue veedor electoral en la primera vuelta presidencial en Colombia, celebrada el 31 de mayo - crédito Kent Nishimura/REUTERS

Bernie Moreno, senador del partido Republicano, de origen colombiano, entregó su balance tras oficiar como veedor internacional en la primera vuelta presidencial: en la que el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella se impuso ante el congresista oficialista Iván Cepeda Castro; aunque no logró consolidar su victoria en la jornada efectuada el 31 de mayo. Y, en líneas generales, destacó el desarrollo de la jornada, de la que dijo sentirse orgulloso como connacional.

En efecto, el senador se sumó a las voces que celebraron el desarrollo de la primera vuelta. “¡Qué día en Colombia!”, publicó el congresistaen sus redes sociales, y felicitó a De la Espriella por obtener la mayor cantidad de votos. “La belleza de la democracia se mostró plenamente mientras el pueblo de Colombia ejerció su poder para trazar su futuro, en sus propias manos, con sus propias voces”, afirmó Moreno, que participó como observador internacional.

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El senador republicano Bernie Moreno habló de la jornada electoral en Colombia, en la que ejerció como veedor electoral - crédito @berniemoreno/X

En su mensaje, el legislador agregó. “Como observador, estoy verdaderamente lleno de orgullo por haber sido invitado y por haber presenciado esta elección histórica”, afirmó Moreno, que hizo hincapié en la importancia de los lazos bilaterales. “La sólida asociación entre Estados Unidos y Colombia sigue siendo vital, especialmente con la necesidad continua de una cooperación robusta en materia de seguridad ante los desafíos compartidos”, agregó.

Bernie Moreno estará presente en la segunda vuelta presidencial

En sus afirmaciones, el senador concluyó su mensaje al señalar que la contienda aún no ha terminado y anticipó su regreso como observador para la segunda vuelta que, como se mencionó, se llevará a cabo dentro de tres semanas. Lo anterior, según indicó Moreno, hermano del exdirector del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Luis Alberto Moreno. Lo anterior, por solicitud del Consejo Nacional Electoral (CNE), que habría mostrado su satisfacción por la labor hecha.

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Bernie Moreno ha sido un claro contradictor del presidente Gustavo Petro, pese a que han tenido una serie de encuentros, en los que cada uno ha dado a conocer sus posiciones sobre diferentes temas - crédito Presidencia

Según el informe 48 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99,98% de las mesas procesadas, De la Espriella alcanzó 10.359.824 votos, seguido por Iván Cepeda con 9.687.481 sufragios. Paloma Valencia ocupó la tercera posición con 1.639.411 votos; en cifras perfilan una segunda vuelta centrada en los dos líderes de la contienda, que definirán si el país tomará rumbo hacia las corrientes de derecha que dominan la región, o seguirá en la izquierda.

En una declaración anterior, el congresista afirmó que el proceso electoral es relevante tanto para los ciudadanos colombianos como para los demás países del mundo. “Good news, bad news. Yo creo que es good news, porque yo creo que el mundo está mirando a Colombia como un país bien importante y esta elección para el mundo es importante, obviamente para Colombia. Pero lo que es más cierto es que la decisión es de los colombianos y las colombianas”, indicó el parlamentario, que tenía como misión fortalecer la unión entre los candidatos de la derecha para la segunda vuelta.

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El expresidente de la República, tras la derrota de su candidata, Paloma Valencia, se sumó a la aspiración del abogado de ultraderecha, que fue el gran ganador en primera vuelta - crédito @alvarouribevel/X

Sin embargo, antes de lo que se preveía fuera una eventual reunión entre De la Espriella y Valencia, fue la senadora del Centro Democrático la que anunció, tras reconocer su derrota en la jornada, su adhesión al ‘Tigre’ para lo que viene. “De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio que apoyo al doctor Abelardo de la Espriella en esta segunda vuelta presidencial”, expresó la congresista de oposición en su discurso.

De la misma manera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que no tuvo problema en sumarse a la aspiración del abogado. “Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero“, indicó el exmandatario, que también sentó posición.

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