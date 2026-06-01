Turista neerlandesa fue encontrada muerta en zona rural de Salento tras ser reportada como desaparecida

Hay preocupación por la desaparición y muerte de una extranjera - crédito Festival de Cine en la Montaña / Colprensa

Durante la tarde del 31 de mayo de 2026, se confirmó que la turista neerlandesa Marliez Genz fue hallada sin vida en Salento (Quindío), luego de permanecer desaparecida desde la tarde del 21 de mayo, de acuerdo con lo reportado por la Alcaldía Municipal de Salento.

A través de un comunicado oficial, las autoridades se refirieron a lo sucedido y confirmaron que ya se están realizando las respectivas investigaciones para determinar qué fue lo que le sucedió a la extranjera y así entregar una versión oficial a los familiares de la víctima.

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El comunicado indica lo siguiente: “La Administración Municipal de Salento lamenta profundamente el fallecimiento de la ciudadana neerlandesa Marliez Genz, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 25 de mayo en nuestro municipio”.

La ciudadanía exige verificar qué pasó con la turista y si alguien la atacó - crédito Rutas del Paisaje Cultural Cafetero / Facebook

Además, extendieron su agradecimiento a las autoridades locales por su ardua labor en los días que duró el proceso: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, y agradecemos el trabajo realizado por las autoridades y organismos de socorro que participaron en las labores de búsqueda”.

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El mensaje final estuvo dirigido al respeto por el proceso judicial que se adelanta en torno a lo sucedido, con el fin de no entorpecer las labores de las autoridades: “Las circunstancias de este lamentable hecho son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Invitamos a la comunidad a informarse a través de los canales oficiales y evitar especulaciones”.

El anuncio también fue respaldado por las declaraciones del secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez Cotrino: “Se halló el cadáver de la mujer y en ese momento se iniciaron las prácticas de reconocimiento”.

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Hay preguntas sobre la seguridad en los destinos rurales, pues la mujer se encontraba en un sendero - crédito Colprensa

Al tiempo que el Gobierno local expresó condolencias a los familiares y agradeció a las autoridades y organismos de socorro por las labores de búsqueda, los ciudadanos y visitantes se mostraron en alerta por este tipo de situaciones que afectan la percepción de la ciudadanía.

Cabe mencionar que el hallazgo ocurrió en un pequeño lago de la vereda Palestina, en la zona rural del municipio, un sector que hacia parte de los recorridos naturales que la visitante planeaba conocer durante su estadía en Colombia.

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Por ahora, se investiga si se trató de un fallecimiento por un accidente, un golpe, o si hay terceros involucrados las autoridades se encargarán de determinar qué fue lo que le pasó exactamente.

En medio de la investigación, se dio a conocer el mensaje difundido por un amigo de la mujer en el que indicó que la última vez que se supo de ella fue el lunes 21 de mayo a la 1:00 p. m. y que se hospedaba en el hostal Coffee Tree Boutique.

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El allegado de la extranjera también señaló que ese día tenía programado un tour de café en la Finca El Ocaso a las 2:00 p. m. y que nunca llegó, por lo que se espera que estos datos contribuyan al rápido esclarecimiento del caso.

Portales de la región sostuvieron que la turista viajaba sola y que salió del alojamiento con la intención de caminar sin compañía hacia el recorrido, ubicado a aproximadamente una hora desde el casco urbano. Desde ese momento no hubo más contacto con sus amigos.

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Las autoridades adelantan el proceso de verificación - crédito Colprensa

Turista desaparecido en Buenaventura

Las autoridades hallaron en Buenaventura el cuerpo de Alexander Valencia y mantienen la búsqueda del segundo turista desaparecido, un caso que demuestra la influencia de estructuras criminales en zonas apartadas.

El cuerpo fue encontrado el miércoles 20 de mayo, después de que los dos turistas desaparecieran el martes en Buenaventura. De acuerdo con la información preliminar, las víctimas habrían sido secuestradas por hombres armados en una zona de influencia de grupos criminales.

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La Alcaldía de Buenaventura confirmó el hallazgo en un comunicado: “Lamentamos profundamente los hechos ocurridos recientemente en el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Bazán Bocana, donde dos turistas fueron víctimas de un acto violento que posteriormente derivó en su fallecimiento”.