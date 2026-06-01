Colombia

Exministro de Defensa de Juan Manuel Santos también anunció su apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial: “Recuperemos a Colombia”

Juan Carlos Pinzón aseguró que Colombia está en riesgo de caer en riesgo real que, según él, han causado empobrecimiento y destrucción en varios países del mundo

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El pronunciamiento del exministro y exembajador colombiano tras la victoria del abogado en la primera vuelta presidencial - crédito @PinzonBueno/X

La primera vuelta presidencial en Colombia ha generado diferentes reacciones en la clase política colombiana.

Mientras que algunos han expresado su derrota o han exaltado el papel de los doce candidatos presidenciales, otros empezaron a decidir sobre su respaldo en la segunda ronda que será el 21 de junio de 2026.

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Es el caso de Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos y exembajador de Colombia en Estados Unidos bajo el mandato de Iván Duque, que felicitó al candidato Abelardo de la Espriella, tras resultar vencedor en la contienda electoral, al obtener más de diez millones de votos en los comicios presidenciales.

El candidato presidencial destacó la victoria del líder del movimiento Defensores de la Patria - crédito Colprensa/Instagram de Abelardo de la Espriella
El candidato presidencial destacó la victoria del líder del movimiento Defensores de la Patria - crédito Colprensa/Instagram de Abelardo de la Espriella

El líder del movimiento Defensores de la Patria superó a Iván Cepeda, aspirante del oficialismo, que registró más de 9,6 millones de sufragios a su favor, respectivamente.

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Queridos compatriotas, tenemos democracia y el pueblo colombiano ha hablado y ha tomado su decisión. Felicito al doctor Abelardo de la Espriella por su victoria, por su triunfo, y a todos aquellos quienes lo acompañaron”, fue el comentario inicial de Pinzón en su video publicado en redes sociales.

En su publicación, el excandidato presidencial no se demoró en definir su postura frente al segundo balotaje, y eligió al candidato de la derecha colombiana para que sea el que suceda a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Así mismo, el exministro consideró que su elección hacia la figura de De la Espriella responde a la crisis que representan modelos políticos que, según él, han sido impulsados en varios países del mundo como Cuba o Venezuela.

El exministro pidió a los colombianos que respalden a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta - crédito @PinzonBueno/X
El exministro pidió a los colombianos que respalden a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta - crédito @PinzonBueno/X

Estamos en un momento muy complejo de la historia. La alternativa es que el país caiga en manos del narcocomunismo, neocomunismo, marxismo o socialismo del siglo veintiuno, llámese como quiera. En todos los países donde esto ha operado y actuado, lo que se presenta es un empobrecimiento, una destrucción de la nación. No podemos permitir que eso le ocurra a nuestro país”, indicó.

También recordó su participación en procesos políticos previos y cómo, tras ciertas consultas, había apoyado a Paloma Valencia, pero enfatiza que, en esta ocasión, se inclina hacia el proyecto liderado por el abogado y empresario cordobés.

“Tenemos que hacer de Colombia un país donde haya progreso, haya bienestar, haya libertad, haya democracia, haya esta oportunidad de seguir eligiendo los gobernantes (...) Hoy la opción es, es el narcocomunismo o la opción del doctor Abelardo de la Espriella. Yo invito a todas las personas que apoyamos a la doctora Paloma Valencia, esa gran coalición, a todos y cada uno, a que sumemos esfuerzos y sin titubeos apoyemos a Abelardo de la Espriella. Recuperemos a Colombia y démosle un destino apropiado a nuestro país”, puntualizó.

Paloma Valencia reconoció su derrota y anunció su respaldo a la campaña de De la Espriella -- crédito Enea Lebrun/Reuters
Paloma Valencia reconoció su derrota y anunció su respaldo a la campaña de De la Espriella -- crédito Enea Lebrun/Reuters

Paloma Valencia se adhiere a campaña de Abelardo de la Espriella

Minutos después de las declaraciones de Juan Carlos Pinzón, la ahora excandidata presidencial Paloma Valencia anunció su respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella, en su enfrentamiento directo con Iván Cepeda para el segundo balotaje.

Durante su pronunciamiento en su sede de campaña, la senadora del Centro Democrático afirmó que seguirá activa en la política pese al resultado de la primera vuelta, y que mantendrá la defensa de las causas que ha promovido en su trayectoria pública.

“A pesar de los ataques, a pesar de las heridas, tenemos el corazón siempre dispuesto, como lo hemos tenido siempre, a servirle a Colombia (...) Anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella. Los invito a que derrotemos a Petro, a que el miedo comunista que impera en este país no continúe, a que estemos firmes al lado de las ideas, de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y, por supuesto, del cuidado de los más pobres”, manifestó.

Valencia asegura que seguirá activa en la política, defendiendo las causas de progreso, iniciativa privada y la Constitución tras la primera vuelta - crédito Sergio Acero/REUTERS - Luisa Gonzalez/Reuters
Valencia asegura que seguirá activa en la política, defendiendo las causas de progreso, iniciativa privada y la Constitución tras la primera vuelta - crédito Sergio Acero/REUTERS - Luisa Gonzalez/Reuters

Por último, Paloma Valencia sostuvo que el resultado electoral deja un mensaje sobre la dirección que, a su juicio, quieren los colombianos para el país.

Seguiré en esta batalla para derrotar a Iván Cepeda y a su proyecto destructivo, aliado con la criminalidad, con la corrupción y con lo peor para Colombia”, concluyó.

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