Colombia

Piter Albeiro criticó a Claudia López y Roy Barreras tras remontada de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Los resultados de la primera vuelta rumbo a la Presidencia de Colombia se conocieron en la tarde del 31 de mayo, lo que generó un análisis de los famosos sobre los principales candidatos y aquellos que no lograron destacarse, pese a ser bastante reconocidos

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Piter Albeiro sonríe al centro, flanqueado por Roy Barreras y Claudia López con expresiones de sorpresa mirando hacia los lados.
Roy Barreras y Claudia López recibieron críticas por parte del humorista Piter Albeiro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia, que se llevó a cabo el 31 de mayo de 2026, figuras públicas mostraron sus opiniones acerca del avance de Abelardo de la Espriella como uno de los candidatos más destacados de la jornada, pues sobrepasó a Iván Cepeda por cientos de votos y así los dos disputarán la segunda vuelta.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el humorista Piter Albeiro, que utilizó sus redes sociales para reiterar su respaldo a De la Espriella y lanzar críticas irónicas a otros aspirantes, como Claudia López y Roy Barreras, que no obtuvieron votos representativos tras la campaña.

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Mientras De la Espriella se consolidó como el más votado de la jornada entre los principales candidatos, varios contendientes recibieron críticas en redes por el poco apoyo recibido en todas las regiones.

Dos de los que más sonaron en campaña, pero terminaron con un respaldo muy bajo fueron Roy Barreras y Claudia López, que hicieron una campaña tanto en redes sociales como en medios, en los que dieron varias entrevistas, lo que no se transformó en votos finalmente.

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De la Espriella, abogado de renombre con reputación de litigante, además de cantante, escritor y empresario, lanzó su aspiración a la presidencia - crédito @piteralbeiro / Instagram
Piter Albeiro ha mostrado su respaldo a Abelardo De la Espriella - crédito @piteralbeiro y Abelardo De la Espriella / Instagram

En sus publicaciones, Piter Albeiro, reconocido por su paso por Sábados Felices, apoyó a De la Espriella y se burló del bajo desempeño electoral de otros candidatos: “Roy Barreras no aparece ya ni en Google“ y en otra publicación agregó: ”Cuando ya hay candidatos con 24.000 votos, ¿Claudia López tiene 250 votos?”.

Más adelante, en otra publicación, se dirigió nuevamente a la política y activista, aunque ella no expresó abiertamente su opinión a ninguno de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el 21 de junio: “Claudia López empieza a hacerle campaña a Cepeda en este momento, finjan sorpresa”.

Las publicaciones no pasaron desapercibidas en medio de la jornada electoral - crédito Piter Albeiro / X
Las publicaciones no pasaron desapercibidas en medio de la jornada electoral - crédito Piter Albeiro / X

Las declaraciones del humorista boyacense resaltaron la escasa votación de algunos de sus contendientes, lo que llamó la atención de los internautas que no dudaron en responder en los comentarios, apoyando la visión del recordado por ser el ganador de la primera temporada de MasterChef Celebrity.

Entre las reacciones se destacaron comentarios como: "Quién es Roy Barreras? En mi casa no Alexa lo conoce“ y ”Piensa en Fajardo“.

Además de criticar a estas dos personalidades, también se fue contra Juan Daniel Oviedo, formula vicepresidencial de Paloma Valencia, candidata oficial del uribismo, por lo que cuestionó lo siguiente: “Y los votos de Oviedo?“.

Piter Albeiro se fue contra Juan Manuel Santos

En la jornada, el famoso no dudó en continuar publicando sus opiniones e inició diciendo: “El 6% de Paloma nos hace falta“. Además de agregar: ”La llegada de Juan Manuel Santos a la campaña de Paloma pudrió todo“.

“En la segunda vuelta JUAN MANUEL SANTOS le devolvió la Alcaldía a Petro, le metió un hacker a OIZ y al parecer se robó las elecciones. En la segunda vuelta Petro y Benedetti se metieron a la costa a la picota etc. y terminaron amañando eso. LA SEGUNDA VUELTA ES PELIGROSISISIMA PILAS”, puntualizó.

Además, agregó: “Lo que mas rabia me da es que todo el mundo sabía que Abelardo iba a ser la opción viable, ahora por culpa de ustedes nos van a robar la segunda vuelta”.

El famoso criticó al expresidente de Colombia y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos - crédito Carlos Ortega / EFE
El famoso criticó al expresidente de Colombia y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos - crédito Carlos Ortega / EFE

El comediante también compartió un recuerdo sobre cómo su padre le enseñó el valor del voto y la costumbre familiar de seguir juntos los resultados electorales por radio, lo que recordó con dolor en plenas elecciones presidenciales de 2026.

El mensaje en el que recordó a su ser querido lo siguiente: “En días como hoy extraño a mi papá, era muy pequeño y me sentaba a su lado a escuchar a Juan Gossaín dando los resultados en Radio Sucesos RCN teníamos esa cita en elecciones”.

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