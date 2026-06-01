Colombia

De La Espriella repitió el fenómeno de Rodolfo Hernández en buena parte del país: listado de los departamentos donde ganó

Abelardo De La Espriella ganó la primera vuelta de la elección a Presidente de la República 2026, al superar los diez millones de votos. Se enfrentará a Iván Cepeda, quien superó los nueve millones

Guardar
Google icon
Abelardo De La Espriella pasó a segunda vuelta y se enfrentará a Iván Cepeda por ser el Presidente de la República - crédito Colprensa
Abelardo De La Espriella pasó a segunda vuelta y se enfrentará a Iván Cepeda por ser el Presidente de la República - crédito Colprensa

La primera vuelta presidencial de 2026 dejó una de las señales políticas más llamativas de los últimos años: Abelardo De La Espriella logró imponerse en gran parte de los territorios donde Rodolfo Hernández había construido su fortaleza electoral en 2022, confirmando que una porción importante del electorado colombiano sigue respaldando candidaturas que se presentan como alternativas a los partidos tradicionales.

Los resultados muestran que De La Espriella ganó en la mayoría de los departamentos donde Hernández obtuvo victorias hace cuatro años. Entre ellos aparecen Antioquia, Risaralda y Quindío, tres territorios clave del Eje Cafetero y del noroccidente colombiano que volvieron a respaldar una propuesta política alejada de las estructuras partidistas tradicionales.

PUBLICIDAD

Pero el fenómeno va mucho más allá de esas regiones. En el consolidado nacional, el abogado y excandidato presidencial logró imponerse en departamentos como Santander, Meta, Caquetá, Casanare, Arauca, Caldas, Norte de Santander, Guaviare, Vichada, Tolima, Huila y Boyacá, configurando un mapa electoral que recuerda, en varios aspectos, el que construyó Rodolfo Hernández durante la campaña presidencial de 2022.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella votó en el puesto numero 2 colegio del colegio la Enseñanza, ubicado al norte de Barranquilla - crédito prensa Abelardo de la Espriella

Un mapa político que sigue cambiando desde 2022

Durante décadas, la política colombiana estuvo marcada por comportamientos electorales relativamente previsibles. Determinadas regiones eran consideradas bastiones históricos de los partidos Liberal o Conservador, mientras que otras respondían a liderazgos regionales tradicionales o a maquinarias políticas con amplio poder territorial.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la irrupción de Rodolfo Hernández en 2022 alteró esa lógica. El exalcalde de Bucaramanga consiguió construir una candidatura basada en el rechazo a la clase política tradicional, el discurso anticorrupción y una fuerte presencia mediática, factores que le permitieron conquistar territorios que históricamente no votaban de manera homogénea.

La victoria en departamentos como Santander, Meta, Casanare, Arauca y Norte de Santander demuestra que el voto de inconformidad con los partidos tradicionales sigue teniendo una presencia determinante en amplias zonas del país.

Murió Narco José, perro de Rodolfo Hernández
Rodolfo Hernández fue segundo en las elecciones presidenciales de 2022 - crédito Rodolfo Hernández

El auge de los ‘outsiders’ y el debilitamiento de las etiquetas partidistas

Uno de los aspectos más interesantes de los resultados tiene que ver con la evolución del comportamiento electoral de los colombianos. Cada vez resulta más difícil explicar los resultados únicamente a partir de la afiliación partidista de los candidatos. Durante buena parte del siglo XX, las identidades políticas estaban profundamente asociadas a los partidos tradicionales. Hoy, en cambio, el peso de la figura individual parece superar en muchos casos al de las organizaciones políticas.

La elección de 2026 confirma que el electorado está dispuesto a respaldar liderazgos personales incluso por encima de las estructuras partidarias históricas.

En departamentos como Antioquia, Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima y Boyacá, por ejemplo, el voto ya no responde exclusivamente a lealtades políticas heredadas o a dinámicas bipartidistas tradicionales. Cada vez tienen mayor influencia factores como la imagen del candidato, su capacidad de comunicación y la percepción de independencia frente a la clase política.

El candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella, del movimiento político de derecha Defensores de la Patria, muestra su papeleta en un colegio electoral durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en Barranquilla, Colombia, 31 de mayo, 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters
El candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella, del movimiento político de derecha Defensores de la Patria, muestra su papeleta en un colegio electoral durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en Barranquilla, Colombia, 31 de mayo, 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters

Ese fenómeno no es exclusivo de Colombia. En distintos países de América Latina han surgido liderazgos que han logrado crecer electoralmente presentándose como figuras ajenas al establecimiento, aprovechando el desgaste de los partidos tradicionales y el descontento ciudadano frente a las instituciones.

En el caso colombiano, la secuencia parece clara. Primero apareció Rodolfo Hernández en 2022. Ahora, cuatro años después, una parte importante de ese electorado encontró una nueva referencia política en Abelardo De La Espriella.

Por supuesto, existen diferencias sustanciales entre ambos. Hernández construyó su campaña alrededor de un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y en su experiencia como empresario y exalcalde. De La Espriella, por su parte, desarrolló una propuesta con un énfasis mucho más marcado en temas de seguridad, autoridad y defensa de valores conservadores.

Sin embargo, ambos comparten un elemento fundamental: lograron posicionarse ante millones de votantes como figuras distintas a la política tradicional. Los resultados de la primera vuelta sugieren que esa tendencia continúa vigente y que el mapa electoral colombiano sigue alejándose de las viejas fronteras partidistas que dominaron durante décadas.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Abelardo De La EspriellaRodolfo HernandezElecciones ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Turista neerlandesa fue encontrada muerta en zona rural de Salento tras ser reportada como desaparecida

La Alcaldía local, la Policía y la comunidad acompañan a la familia de la extranjera mientras que la investigación continúa avanzando, por lo que surgen reflexiones sobre el acompañamiento y vigilancia de los visitantes

Turista neerlandesa fue encontrada muerta en zona rural de Salento tras ser reportada como desaparecida

Iván Cepeda pidió aclarar presuntas inconsistencias antes de pronunciarse sobre los resultados de la primera vuelta: “Hay un desfase”

El candidato del oficialismo señaló que existen dudas sobre el censo electoral y reportes de votaciones atípicas en algunas mesas. Indicó que esperará las verificaciones de las comisiones escrutadoras antes de fijar una posición frente al resultado de la jornada electoral

Iván Cepeda pidió aclarar presuntas inconsistencias antes de pronunciarse sobre los resultados de la primera vuelta: “Hay un desfase”

Elecciones presidenciales 2026: las encuestas fueron las grandes perdedoras en Colombia tras victoria de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda

Los últimos sondeos sobre la elección presidencial en Colombia mostraron que ningún aspirante alcanzaría el umbral de votos requerido para un triunfo directo, lo que llevó a un balotaje previsto para el 21 de junio

Elecciones presidenciales 2026: las encuestas fueron las grandes perdedoras en Colombia tras victoria de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda

Gustavo Petro no reconoce los resultados electorales de la primera vuelta : “Como presidente no los acepto”

Abelardo de la Espriella fue el ganador de la primera vuelta presidencial con más de 10 millones de votos, le sigue Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, con 9 millones de sufragios

Gustavo Petro no reconoce los resultados electorales de la primera vuelta : “Como presidente no los acepto”

Paloma Valencia confirmó que apoyará a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial: “El resultado refleja el rechazo de los colombianos”

La candidata presidencial del Centro Democrático confirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella tras ocupar el tercer lugar de las elecciones el domingo 31 de mayo de 2026

Paloma Valencia confirmó que apoyará a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial: “El resultado refleja el rechazo de los colombianos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Piter Albeiro criticó a Claudia López y Roy Barreras tras remontada de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Piter Albeiro criticó a Claudia López y Roy Barreras tras remontada de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Cristina Hurtado y José Narváez dieron detalles de su voto: “Firme por la familia, por el cambio verdadero, por mi país”

Pablo Arango recordó cómo les contó a sus papás que le gustaban los hombres: “Los momentos oscuros ya pasaron”

Claptone anunció su regreso a Colombia con un show especial: fecha, lugar y precios de boletería

Deportes

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Ya están en Bogotá los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fallas de conectividad en plena jornada electoral: MinTIC reportó afectaciones en 18 departamentos

Luis Sinisterra se queda en Cruzeiro: firmó contrato a largo plazo con el equipo brasileño

Camila Osorio se despidió de Roland Garros y cerró su mejor participación en la cita francesa