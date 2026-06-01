De La Espriella repitió el fenómeno de Rodolfo Hernández en buena parte del país: listado de los departamentos donde ganó

Abelardo De La Espriella pasó a segunda vuelta y se enfrentará a Iván Cepeda por ser el Presidente de la República - crédito Colprensa

La primera vuelta presidencial de 2026 dejó una de las señales políticas más llamativas de los últimos años: Abelardo De La Espriella logró imponerse en gran parte de los territorios donde Rodolfo Hernández había construido su fortaleza electoral en 2022, confirmando que una porción importante del electorado colombiano sigue respaldando candidaturas que se presentan como alternativas a los partidos tradicionales.

Los resultados muestran que De La Espriella ganó en la mayoría de los departamentos donde Hernández obtuvo victorias hace cuatro años. Entre ellos aparecen Antioquia, Risaralda y Quindío, tres territorios clave del Eje Cafetero y del noroccidente colombiano que volvieron a respaldar una propuesta política alejada de las estructuras partidistas tradicionales.

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Pero el fenómeno va mucho más allá de esas regiones. En el consolidado nacional, el abogado y excandidato presidencial logró imponerse en departamentos como Santander, Meta, Caquetá, Casanare, Arauca, Caldas, Norte de Santander, Guaviare, Vichada, Tolima, Huila y Boyacá, configurando un mapa electoral que recuerda, en varios aspectos, el que construyó Rodolfo Hernández durante la campaña presidencial de 2022.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella votó en el puesto numero 2 colegio del colegio la Enseñanza, ubicado al norte de Barranquilla - crédito prensa Abelardo de la Espriella

Un mapa político que sigue cambiando desde 2022

Durante décadas, la política colombiana estuvo marcada por comportamientos electorales relativamente previsibles. Determinadas regiones eran consideradas bastiones históricos de los partidos Liberal o Conservador, mientras que otras respondían a liderazgos regionales tradicionales o a maquinarias políticas con amplio poder territorial.

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Sin embargo, la irrupción de Rodolfo Hernández en 2022 alteró esa lógica. El exalcalde de Bucaramanga consiguió construir una candidatura basada en el rechazo a la clase política tradicional, el discurso anticorrupción y una fuerte presencia mediática, factores que le permitieron conquistar territorios que históricamente no votaban de manera homogénea.

La victoria en departamentos como Santander, Meta, Casanare, Arauca y Norte de Santander demuestra que el voto de inconformidad con los partidos tradicionales sigue teniendo una presencia determinante en amplias zonas del país.

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Rodolfo Hernández fue segundo en las elecciones presidenciales de 2022 - crédito Rodolfo Hernández

El auge de los ‘outsiders’ y el debilitamiento de las etiquetas partidistas

Uno de los aspectos más interesantes de los resultados tiene que ver con la evolución del comportamiento electoral de los colombianos. Cada vez resulta más difícil explicar los resultados únicamente a partir de la afiliación partidista de los candidatos. Durante buena parte del siglo XX, las identidades políticas estaban profundamente asociadas a los partidos tradicionales. Hoy, en cambio, el peso de la figura individual parece superar en muchos casos al de las organizaciones políticas.

La elección de 2026 confirma que el electorado está dispuesto a respaldar liderazgos personales incluso por encima de las estructuras partidarias históricas.

En departamentos como Antioquia, Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima y Boyacá, por ejemplo, el voto ya no responde exclusivamente a lealtades políticas heredadas o a dinámicas bipartidistas tradicionales. Cada vez tienen mayor influencia factores como la imagen del candidato, su capacidad de comunicación y la percepción de independencia frente a la clase política.

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El candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella, del movimiento político de derecha Defensores de la Patria, muestra su papeleta en un colegio electoral durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en Barranquilla, Colombia, 31 de mayo, 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters

Ese fenómeno no es exclusivo de Colombia. En distintos países de América Latina han surgido liderazgos que han logrado crecer electoralmente presentándose como figuras ajenas al establecimiento, aprovechando el desgaste de los partidos tradicionales y el descontento ciudadano frente a las instituciones.

En el caso colombiano, la secuencia parece clara. Primero apareció Rodolfo Hernández en 2022. Ahora, cuatro años después, una parte importante de ese electorado encontró una nueva referencia política en Abelardo De La Espriella.

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Por supuesto, existen diferencias sustanciales entre ambos. Hernández construyó su campaña alrededor de un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y en su experiencia como empresario y exalcalde. De La Espriella, por su parte, desarrolló una propuesta con un énfasis mucho más marcado en temas de seguridad, autoridad y defensa de valores conservadores.

Sin embargo, ambos comparten un elemento fundamental: lograron posicionarse ante millones de votantes como figuras distintas a la política tradicional. Los resultados de la primera vuelta sugieren que esa tendencia continúa vigente y que el mapa electoral colombiano sigue alejándose de las viejas fronteras partidistas que dominaron durante décadas.

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