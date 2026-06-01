Colombia

Elecciones presidenciales 2026: las encuestas fueron las grandes perdedoras en Colombia tras victoria de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda

Los últimos sondeos sobre la elección presidencial en Colombia mostraron que ningún aspirante alcanzaría el umbral de votos requerido para un triunfo directo, lo que llevó a un balotaje previsto para el 21 de junio

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Los dos aspirantes disputarán la segunda vuelta el 21 de junio en Colombia - crédito Colprensa
Los dos aspirantes disputarán la segunda vuelta el 21 de junio en Colombia - crédito Colprensa

Con el 99,03% de las mesas informadas en Colombia y en el exterior, los colombianos deberán asistir a una segunda vuelta para definir el sucesor de Gustavo Petro en la Presidencia.

De acuerdo con los resultados expuestos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el candidato Abelardo de la Espriella fue el ganador de la primera vuelta, al obtener 10.270.049 votos a su favor, lo que representa un 43,72% de los votos válidos, siendo la gran sorpresa de la contienda electoral.

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En segundo lugar, aparece el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que alcanzó 9.614.016 sufragios, lo que significó un 40,92%, respectivamente.

Abelardo de la Espriella superó los 10 millones de votos - crédito Registraduría
Abelardo de la Espriella superó los 10 millones de votos - crédito Registraduría

Lejos de los dos punteros, aparece la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) con 1.625.563 apoyos ciudadanos, es decir, el 6,92%, seguido del exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, que tuvo 1.000.974 de votos, con 4,26% de los votos válidos.

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La lista la complementan Claudia López (0,95%), Santiago Botero (0,87%), Mauricio Lizcano (0,22%), Miguel Uribe Londoño (0,12%), Sondra Macollins (0,08%), Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo (0,05%) y Gustavo Matamoros (0,02%).

La derrota de las encuestas

Con la evidencia de los resultados electorales, los candidatos presidenciales (a excepción de Abelardo de la Espriella) no solo son los grandes perdedores de la contienda electoral. También, las firmas encuestadoras están incluidos en los grandes derrotados del ejercicio democrático.

Inicialmente, todas las firmas habían manifestado que ninguno de los aspirantes lograría superar el 50% de los votos válidos, por lo que sí predijeron que los colombianos tenían que acudir a una segunda vuelta, que se celebrará el 21 de junio del año en curso.

Elecciones presidenciales - Colombia
Una semana antes de las elecciones fueron publicadas cuatro encuestas de intención de voto en Colombia - crédito Visuales IA

Sin embargo, las encuestadoras habían catalogado a tres personas para estar liderando en la contienda electoral (Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia), pero los resultados evidenciaron un claro distanciamiento entre la candidata del Centro Democrático con respecto a los dos primeros mencionados.

Una semana antes de los comicios presidenciales en Colombia, la foto final de la campaña mostró a Cepeda, del Pacto Histórico, como líder en las cuatro mediciones comparadas, aunque con diferencias amplias entre firmas: registró 44,6% en Invamer, 37,1% en Guarumo, 38,7% en Atlas Intel y 33,4% en CNC.

Detrás se ubicaron Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, con 31,6% (Invamer), 27,5% (Guarumo), 37,3% (Atlas Intel) y 30,9% (CNC), y Paloma Valencia, del Centro Democrático, con 14,0%, 21,7%, 14,3% y 12,6%.

Las encuestas predecían un empate entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito Infobae Colombia - Catalina Olaya/Colprensa
Las encuestas predecían un empate entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito Infobae Colombia - Catalina Olaya/Colprensa

Ese reparto confirmó que la derecha había llegado fragmentada al cierre de la campaña, con una competencia abierta entre De la Espriella y Valencia por el segundo lugar.

La única excepción relevante fue la encuesta de la firma Tempo, que ubicó a Iván Cepeda en el primer lugar con 38,12%, Paloma Valencia en el segundo puesto con 27,1% y desplazó a De la Espriella al tercer con 23,9%.

Así estaría la segunda vuelta

Los sondeos de segunda vuelta difundidos por distintas firmas encuestadoras dibujan una elección polarizada: según la medición, el cruce entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella oscila entre una ventaja para el oficialismo o un triunfo de la derecha.

En el escenario Cepeda-de la Espriella, la encuesta de Invamer ubica arriba a Cepeda con 52,4% frente a 45,3%, con 2,3% de voto en blanco. En cambio, Atlas Intel da ganador a de la Espriella con 50,0% contra 41,3% y 8,8% de blanco/nulo.

Ilustración acuarela de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, vestidos de traje, compitiendo sobre un gráfico de barras ascendente con un paisaje urbano y montañoso de fondo.
En segunda vuelta, algunas encuestadoras apuntan a una victoria de Cepeda, pero pocas inclinan la balanza a De la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otras mediciones también favorecen a de la Espriella: Guarumo & Ecoanalítica lo coloca con 43,6% sobre 40,0% de Cepeda, y 16,4% en la opción “ninguno”; el Centro Nacional de Consultoría (CNC) marca el mismo 43,6% para de la Espriella, con 40,9% para Cepeda. Una excepción adicional es Tempo, que proyecta 42,37% para Cepeda y 35,97% para de la Espriella, con 11,7% de voto en blanco.

Entre las claves del cierre de campaña, se destaca el crecimiento de Abelardo de la Espriella como la tendencia más marcada del mes de mayo. Ese avance se explicó por la absorción de apoyos de la derecha que antes se repartían de otra manera y que terminaron afectando la posición de Valencia.

En paralelo, Cepeda sostuvo un voto duro y un liderazgo estable, vinculado a la aprobación de la gestión del presidente saliente Gustavo Petro. Ese respaldo aparecía especialmente fuerte en las regiones Caribe y Pacífico.

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