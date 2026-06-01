Colombia

Abelardo de la Espriella se disparó en Polymarket: tiene 88% de probabilidad de ganar la Presidencia el próximo 21 de junio

El abogado y candidato presidencial del movimiento Defensores de la patria sigue punteando en las plataformas de apuestas tras arrasar en la primera vuelta presidencial con más de diez millones de votos

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Abelardo de la Espriella es uno de los candidatos más fuertes en la contienda electoral - crédito Charlie Cordero/REUTERS
Abelardo de la Espriella es uno de los candidatos más fuertes en la contienda electoral - crédito Charlie Cordero/REUTERS

La recta final de las elecciones presidenciales coincide con una marcada actividad en los mercados de predicción. Después de conocerse los resultados de la primera vuelta realizada este 31 de mayo de 2026, Polymarket, reconocida como la mayor plataforma global de apuestas sobre eventos políticos, presentó una nueva una tendencia clara en sus registros.

Según los datos recopilados, el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella encabeza las preferencias con 88% de probabilidad para convertirse en el próximo presidente de Colombia.

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La herramienta permite a los usuarios apostar sobre distintos escenarios y candidatos, reflejando expectativas e impresiones de participantes en tiempo real.

En el mismo reporte, el senador y candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro aparece con 13%, ubicándose en segunda posición. Por debajo, la plataforma muestra un resultado negativo para Paloma Valencia, quien figura con -1%, lo que evidencia una baja confianza entre quienes participan en estas predicciones.

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Abelardo de la Espriella lideró las apuestas en Polymarket a horas del cierre electoral - crédito @VickyDavilaH/X
Abelardo de la Espriella lideró las apuestas en Polymarket a horas del cierre electoral - crédito @VickyDavilaH/X

A medida que se acerca la segunda vuelta presidencial, la diferencia entre los principales nombres no solo genera atención mediática, sino que también alimenta el debate público sobre el valor de estos mercados para anticipar resultados.

Polymarket muestra operaciones que superan 34 millones de dólares, reflejando atención global y participación activa en torno a las elecciones presidenciales de Colombia mediante apuestas y pronósticos políticos.

La plataforma de apuestas se ha consolidado como un referente para observar el pulso de elecciones y otros acontecimientos de alto impacto, ya que sus cifras suelen influir en percepciones y análisis posteriores.

Así le fue al abogado De la Espriella en la primera vuelta presidencial: logró más de diez millones de votos

Colombia vivió una jornada decisiva este 31 de mayo de 2026. Tras el conteo de la mayoría de los votos, la tendencia resulta irreversible y con el 99,50% de las mesas informadas según la Registraduría: Abelardo de la Espriella, abogado candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, aseguró su paso a la segunda vuelta presidencial con un respaldo de 10.316.370 (43,72%) siendo el candidato más fuerte de esta primera vuelta presidencial.

Su contrincante será el senador y aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro, quien obtuvo 9.656.799 (40,92%) y disputará la presidencia en la ronda definitiva.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán la segunda vuelta presidencial - crédito Colprensa
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán la segunda vuelta presidencial - crédito Colprensa

El enfrentamiento final está programado para el domingo 21 de junio de 2026. Solo los dos aspirantes con mayor respaldo permanecerán en la carrera.

El resto de los candidatos, entre ellos la senadora y aspirante del Centro Democrático Paloma Valencia, 1.633.217 (6,92%) la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, 224.730 (0,95%) el exembajador Roy Barreras 14.081 (0,05%) y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, 1.005.392 (4,26%), quedaron excluidos tras los resultados de esta primera vuelta.

El escenario previo a la segunda vuelta centró la atención en el destino de los votos obtenidos por los aspirantes eliminados. Durante la campaña, Valencia expresó que apoyaría a cualquiera que enfrentara a Cepeda en caso de perder. No obstante, la intensidad de los enfrentamientos verbales entre su equipo y el de De la Espriella genera dudas sobre el nivel de respaldo que efectivamente recibirá.

Parte de su electorado podría inclinarse por convicción o afinidad, mientras otros, motivados por el rechazo a la continuidad del proyecto político liderado por el presidente Gustavo Petro, optarían por el abogado. Una porción de votantes, en cambio, aún duda sobre su elección definitiva.

Abelardo de la Espriella se impone en la primera vuelta presidencial frente a los demás candidatos - crédito Charlie Cordero/REUTERS
Abelardo de la Espriella se impone en la primera vuelta presidencial frente a los demás candidatos - crédito Charlie Cordero/REUTERS

La misma incertidumbre se extiende a los apoyos potenciales de los seguidores de López, Barreras y Fajardo, quienes podrían distribuir sus sufragios entre los dos postulantes restantes, aunque en menor escala.

Ningún debate público reunió a todos los candidatos antes de la cita electoral, hecho que acentuó la polarización y dejó sin confrontación directa los principales puntos de discordia.

La campaña electoral entrará en una etapa de máxima intensidad rumbo al 21 de junio. De la Espriella y Cepeda, representantes de proyectos políticos totalmente opuestos, buscarán convencer a un electorado fragmentado, para uno de ellos posicionarse el próximo 7 de agosto como el próximo presidente de Colombia.

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