Colombia está en “alerta democrática máxima” ante el rechazo que hizo Gustavo Petro sobre los resultados de las elecciones presidenciales

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda terminaron en primer y segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Sergio Acero/Colprensa

Con elecciones Colombia 2026 como tema central, la jornada del domingo 31 de mayo consolidó a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda como los dos candidatos con mayor cantidad de votos en la primera vuelta presidencial. Con el 98,27% de las mesas escrutadas, De la Espriella, representante de Defensores de la Patria, superó los 10 millones de votos y alcanzó un 43,74%, mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, obtuvo 9,5 millones de sufragios, equivalentes al 40,90%. Ambos se medirán en segunda vuelta el 21 de junio, tras una jornada con el despliegue de más de 22 millones de votantes y la habilitación de 122.020 mesas dentro y fuera del país.

El proceso contó con una participación histórica y la presencia de 850.000 jurados de votación, 373.000 testigos y 2.500 observadores nacionales e internacionales, lo que suscitó elogios a la organización y disparó declaraciones clave de los líderes gremiales sobre la transparencia y estabilidad del sistema democrático.

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No obstante, para el presidente Gustavo Petro hay dudas de los resultados y por eso hizo críticas al proceso electoral. Por medio de X, dijo que el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Según él, sus datos no son norma pública y, ante esto, rechazó lo sucedido.

Captura de pantalla de la cuenta oficial en X del presidente de Colombia, Gustavo Petro, @petrogustavo que muestra un mensaje en el que indica que no acepta resultados del conteo electoral que dieron la victoria a De la Espriella. EFE/ @petrogustavo

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.

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Precisó que hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales. “Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados. Son existencia de sufragantes. Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”, insistió el mandatario.

Rechazo a las afirmaciones de Petro

Por supuesto, hubo reacciones sobre lo dicho por el mandatario. Las primeras voces de los sectores empresariales y gremiales resaltaron el contexto institucional de la elección. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, advirtió que Colombia está en “alerta democrática máxima”. Esto, debido a “el ataque sistemático del Presidente de la República del sistema electoral colombiano y el proceso democrático amerita la intervención de garantes internacionales que le permitan a los ciudadanos llevar a cabo una elección en paz”.

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Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que daremos nuestra lucha institucional para evitar tantos abusos e irregularidades - crédito @BruceMacMaster/X

Añadió que “el gran ganador hoy fue la democracia y la Registraduría que tenía inmensa presión incluso desde el Ejecutivo, y que demostró transparencia y eficacia”. Para Mac Master, la actuación de la Registraduría merece “aplausos para la Registraduría”.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, destacó el carácter democrático de la jornada y la amplitud de actores involucrados: “Colombia debe felicitarse por una jornada democrática posible gracias a ciudadanos, jurados, testigos, autoridades electorales, Fuerza Pública, medios y todos los actores del proceso”.

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Lacouture dijo que un “reconocimiento especial a la Registraduría por una organización impecable y transparente” y sostuvo la necesidad de que “el Gobierno debe dar garantías, respetar la neutralidad institucional y no intervenir en la contienda”.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, anotó que el Gobierno debe dar garantías electorales - crédito @McLacouture/X

“Sin democracia, no hay empresa”

A su vez, el Comité Intergremial Antioquia enfatizó el respaldo a De la Espriella y el valor del ejercicio democrático: “Colombia ha ejercido su voto y en democracia le ha dado su mayoritario respaldo en primera vuelta”. El llamado de la organización a los distintos sectores fue claro: “Sin democracia, no hay empresa”.

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Por su parte, la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, agradeció a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a su registrador, Hernán Penagos, por conducir un proceso transparente y organizado.

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, dijo que Colombia necesita un gobierno que proteja las instituciones - crédito @NGutierrezJ/X

“Hoy el país inicia una nueva etapa que exige responsabilidad, respeto institucional y confianza en las reglas democráticas”, expresó Gutiérrez. Según la directiva, el compromiso de protección de la democracia y las instituciones permanece como prioridad.

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Gutiérrez remarcó la urgencia de que la futura administración “proteja las instituciones, fortalezca la seguridad jurídica, impulse la inversión y genere las condiciones necesarias para recuperar la confianza, crear empleo y promover el crecimiento económico”. Recalcó, además, el compromiso permanente con la defensa de la democracia, la Constitución y las libertades económicas.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, dijo que “los ciudadanos expresaron en las urnas su deseo de un cambio de rumbo y marcaron una tendencia que debe ser escuchada con atención y respeto por toda la dirigencia nacional” - crédito Fenalco

A rodear las instituciones

El presidente de Fenalco, Jaime Cabal, hizo un urgente llamado a todos los colombianos a rodear las instituciones democráticas y respetar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas. “Hoy la democracia habló con claridad. Los colombianos enviaron un mensaje contundente sobre el rumbo que desean para el país y esa decisión debe ser respetada por todos. La fortaleza de una democracia radica precisamente en la capacidad de sus dirigentes para acatar el mandato ciudadano y garantizar la estabilidad institucional”, afirmó.

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Cabal señaló que este es un momento que exige serenidad, responsabilidad y grandeza de todos los sectores políticos, al tiempo que reiteró la importancia de proteger las instituciones que garantizan la transparencia electoral, el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho.

“Petro lleva meses tratando de deslegitimar a las autoridades electorales, anticipando una derrota que es el resultado lógico de su nefasto gobierno. Resulta preocupante que cuando los resultados electorales favorecían al hoy presidente Petro, los datos del preconteo fueran considerados legítimos y confiables, pero que ahora, cuando los resultados no le favorecen políticamente, se pretenda sembrar dudas sobre los mismos mecanismos institucionales”, dijo.

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Anotó que “la democracia no puede validarse cuando se gana y desconocerse cuando se pierde. Ese tipo de comportamientos terminan minando la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”.