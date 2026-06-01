Colombia

Presidente de VOX envió mensaje a Abelardo de la Espriella tras conocerse que ganó la primera vuelta en Colombia: “Enhorabuena”

Santiago Abascal se dirigió al candidato colombiano por medio de una publicación en redes sociales, reconociendo el resultado obtenido y destacando la oportunidad que representa para el país

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Santiago Abascal - crédito Carlos Luján/Europa Press/@Santi_ABASCAL/X
Santiago Abascal utilizó su cuenta oficial para expresar su respaldo y felicitar al ganador de la primera vuelta, resaltando el significado político del nuevo escenario - crédito Carlos Luján/Europa Press/@Santi_ABASCAL/X

El presidente de VOX, Santiago Abascal, felicitó al candidato Abelardo de la Espriella después de que se dieran a conocer los resultados preliminares de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

Con el 99,99% de las mesas informadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el candidato superó los 10 millones de votos.

A través de su cuenta oficial de X, Abascal expresó: “Enhorabuena, amigo Abelardo de la Espriella, por tu gran victoria en primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia”.

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El presidente de VOX, Santiago Abascal, felicitó al candidato Abelardo de la Espriella después de que se dieran a conocer los resultados preliminares de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia - crédito Gabriel Luengas/Europa Press
El presidente de VOX, Santiago Abascal, felicitó al candidato Abelardo de la Espriella después de que se dieran a conocer los resultados preliminares de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia - crédito Gabriel Luengas/Europa Press

Además, señaló la relevancia de este resultado para los ciudadanos colombianos. En el mismo mensaje, el dirigente español señaló: “Los colombianos tienen en la firmeza y valentía del tigre una oportunidad histórica para que su nación recupere la libertad, la prosperidad y la soberanía que les han arrebatado”.

El líder político español publicó una fotografía en la que aparece junto a Abelardo de la Espriella, quien adopta su pose característica de “firmes por la patria”.

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El dirigente de VOX utilizó la red social para dirigirse a su par colombiano, quien alcanzó una cifra inédita en la historia electoral del país. La publicación de Abascal fue difundida tras confirmarse el resultado provisorio que posiciona a de la Espriella como el candidato con mayor apoyo en esta instancia electoral.

Abelardo de la Espriella - crédito @Santi_ABASCAL/X
Santiago Abascal publicó una fotografía en la que aparece junto a Abelardo de la Espriella, quien adopta su pose característica de “firmes por la patria” - crédito @Santi_ABASCAL/X

Declaraciones de Abelardo de la Espriella

El 31 de mayo de 2026, Colombia celebró una jornada electoral en la que 13 candidatos aspiraban a la presidencia. El resultado más destacado fue el respaldo masivo a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes se enfrentarán en la segunda vuelta prevista para el 21 de junio.

El abogado Abelardo de la Espriella, de 48 años, obtuvo el mayor número de votos, superando los 10 millones, lo que lo posiciona como el principal contendiente para la siguiente ronda electoral.

Al confirmarse los resultados, De la Espriella difundió un mensaje en video dirigido a sus simpatizantes y a la ciudadanía. En su intervención, utilizó un tono desafiante al afirmar: “Compatriotas, defensores de la patria, más de 10 millones de colombianos confiaron en el tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar a la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre. Por ahora, vamos a celebrar esta victoria de los nunca, de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, contra los de siempre, contra los que hacen parte del mismo régimen de Gustavo Petro”.

El abogado Abelardo de la Espriella, de 48 años, obtuvo el mayor número de votos, superando los 10 millones, lo que lo posiciona como el principal contendiente para la siguiente ronda electoral - crédito Sergio Acero/REUTERS
El abogado Abelardo de la Espriella, de 48 años, obtuvo el mayor número de votos, superando los 10 millones, lo que lo posiciona como el principal contendiente para la siguiente ronda electoral - crédito Sergio Acero/REUTERS

La celebración del candidato se llevó a cabo en el Pabellón de Cristal Puerta de Oro, en Barranquilla, donde agradeció a quienes le brindaron su apoyo. Ante una multitud reunida en la capital del Atlántico, De la Espriella señaló que el siguiente paso electoral será definitivo para el rumbo del país y declaró: “La vuelta para coronarse definitivamente como presidente de la República de Colombia”.

En su discurso, el aspirante presidencial manifestó inquietudes respecto a la transparencia del proceso y advirtió sobre posibles irregularidades, al declarar: “No reconocer los resultados de las elecciones porque el pueblo se va a levantar y los va a castigar”. En ese contexto, dirigió críticas al actual presidente Gustavo Petro y a Iván Cepeda, a quienes señaló como responsables de la inestabilidad política. También pidió a las fuerzas armadas y a las autoridades que mantengan la vigilancia institucional: “Un llamado a la fuerza pública, al ejército de la patria, para que activen el mecanismo constitucional”.

De la Espriella solicitó, además, la observación de organismos internacionales sobre la segunda vuelta, y acusó a Gustavo Petro de intentar perpetuarse en el poder: “El golpista de Petro, como lo he advertido desde hace años, quiere perpetuarse en el poder desconociendo la voluntad del pueblo colombiano”. Finalmente, evocó a Gabriel García Márquez para agradecer el respaldo recibido: “Desde el río Magdalena, como diría el gran Gabriel García Márquez, el premio que acabo de recibir lo entiendo con toda humildad como la consoladora revelación”.

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