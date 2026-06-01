Iván Cepeda se fue contra Abelardo de la Espriella tras la primera vuelta: no lo bajó de “abogado de paramilitares” y “estafador de estafadores”

Cepeda alcanzó 9.685.357 sufragios, equivalentes al 40,91% de la votación - crédito Charlie Cordero/REUTERS

La primera vuelta presidencial realizada el domingo 31 de mayo de 2026 definió a los dos candidatos que disputarán la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030, en una segunda cita programada para el 21 de junio.

De acuerdo con los resultados divulgados por la Registraduría con cerca del 100% de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella obtuvo 10.360.449 votos, equivalentes al 43,74% de la votación nacional. Entre tanto, Iván Cepeda alcanzó 9.687.724 sufragios, correspondientes al 40,90%. En tercer lugar quedó Paloma Valencia con 1.639.502 votos, cifra que representó el 6,92% del total.

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Tras conocerse los resultados preliminares, Cepeda se dirigió a sus seguidores desde el Hotel Tequendama, en Bogotá. Durante su intervención, además de referirse a presuntas irregularidades en el proceso electoral, concentró buena parte de su discurso en cuestionamientos contra Abelardo de la Espriella, quien será su rival en la segunda vuelta.

Cuestionamientos sobre la campaña de su contendor

Cepeda cuestionó los recursos invertidos por su contendor en redes sociales - crédito Sergio Acero/REUTERS

Ante simpatizantes y dirigentes que acompañaron la jornada electoral, Cepeda defendió la forma en que, según afirmó, se desarrolló su campaña presidencial y contrastó ese modelo con el de otros aspirantes.

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“¿Qué campaña hemos hecho hasta el día de hoy? ¿Acaso lo nuestro ha sido danza de los miles de millones de pesos, como sí lo hemos visto en otras campañas presidenciales que han gastado?, entre ellas la del señor De la Espriella, que me gustaría se le practique una auditoría seria sobre cuánto invirtió en todos los dineros que se fueron en redes sociales y las denuncias que hay de compra de votos por parte de su campaña en distintos lugares del país”, manifestó.

El candidato sostuvo que su campaña se desarrolló bajo criterios de austeridad y aseguró que respondieron a los ataques políticos mediante argumentos. “No apelamos al irrespeto y a la calumnia, mucho menos a las campañas sucias en los medios de comunicación o en las redes sociales. Cumplimos con el principio de hacer una campaña austera, respetuosa, honesta, ética. Lo hicimos y lo seguiremos haciendo”, afirmó.

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“Representante del facismo mafioso”: las críticas más fuertes De la Espriella

El senador aseguró que su campaña fue "austera, respetuosa, honesta y ética", a diferencia, según dijo, de la de Abelardo de la Espriella - crédito Prensa Iván Cepeda

Al referirse directamente a quien enfrentará en segunda vuelta, Cepeda anunció que concentrará los esfuerzos de su campaña en derrotar electoralmente a Abelardo de la Espriella. “Vamos a enrutar desde esta misma noche todos nuestros esfuerzos para reunir y congregar las fuerzas necesarias para derrotar con una clara verificación electoral al señor Abelardo de la Espriella”, expresó.

Acto seguido, presentó lo que denominó una breve biografía de su adversario político y lanzó varias acusaciones. “Abogado de los señores paramilitares en San José de Ralito. Padre notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso. Abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales ha estafado. Es un estafador de estafadores”, afirmó.

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Más adelante, Cepeda sostuvo que De la Espriella representa una corriente política que calificó como extrema derecha y cuestionó las eventuales políticas que, según él, impulsaría en caso de llegar a la Presidencia.

“El señor de la Espriella representa, para que no le demos vueltas a esto y decirlo con toda claridad, el fascismo, pero el fascismo mafioso”, señaló.

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El candidato también afirmó que, bajo un eventual gobierno de su contendor, se afectarían programas y políticas impulsadas durante la actual administración nacional.

“Los alcances, avances y logros en materia social de nuestro gobierno, bajo un eventual mandato del señor de la Espriella, serán pulverizados”, aseguró.

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Llamado a una alianza para la segunda vuelta

"La lucha continúa y vamos a triunfar", expresó Cepeda al cierre de su intervención - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Durante la parte final de su intervención, Cepeda amplió sus críticas al afirmar que De la Espriella no representaría avances en asuntos relacionados con el medio ambiente, la diversidad sexual y los derechos de las mujeres. “¿Diversidad sexual? ¿Respeto por las mujeres? No, el señor De la Espriella es un misógino y es un homófobo. Digámoslo con claridad”, declaró ante sus simpatizantes.

Asimismo, sostuvo que su adversario político representa un retorno a prácticas que vinculó con gobiernos anteriores y con sectores de la extrema derecha internacional.

“El señor de la Espriella representa el regreso al pasado parapolítico, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país bajo los dos gobiernos de Álvaro Uribe”, afirmó.

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En la recta final del discurso, Cepeda convocó a diferentes sectores políticos y sociales a respaldar su candidatura para la segunda vuelta presidencial. Mencionó de manera especial a dirigentes de la Alianza por la Vida, al Partido Alianza Verde, al movimiento En Marcha y a sectores liberales que han acompañado su proyecto político.

“La lucha continúa y vamos a triunfar. Me llamo Iván Cepeda y voy a ser su presidente en la segunda vuelta”, concluyó ante los asistentes reunidos en el Hotel Tequendama de Bogotá.

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