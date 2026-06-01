Colombia

Sergio Fajardo valoró el respaldo de un millón de votos tras la primera vuelta presidencial en Colombia: “Vamos a ser protagonistas”

El exalcalde de Medellín agradeció a quienes lo acompañaron en la jornada electoral y señaló que la decisión de su movimiento será relevante para la definición presidencial, que se realizará el 21 de junio de 2026

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Sergio Fajardo expresó que los votos obtenidos representan confianza y dignidad, y afirmó que su equipo reflexionará antes de tomar una decisión sobre el rumbo en la segunda vuelta - crédito Lina Gasca/Colprensa
Sergio Fajardo expresó que los votos obtenidos representan confianza y dignidad, y afirmó que su equipo reflexionará antes de tomar una decisión sobre el rumbo en la segunda vuelta - crédito Lina Gasca/Colprensa

El candidato presidencial Sergio Fajardo destacó el peso de su millón de votos tras quedar en cuarto lugar en la primera vuelta presidencial, celebrada este domingo 31 de mayo de 2026, y afirmó la relevancia de ese respaldo para el futuro político inmediato de Colombia.

El exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia expresó que los resultados obtenidos representan una voz significativa dentro de la coyuntura electoral.

“Gracias a ese millón de votos que nos dieron la confianza”, afirmó en su primera declaración pública tras la jornada.

Sergio Fajardo
Sergio Fajardo expresó que los resultados obtenidos representan una voz significativa dentro de la coyuntura electoral - crédito Infobae

Fajardo indicó que este resultado coloca a su movimiento en una posición clave para las próximas decisiones que definirán el rumbo del país. El 21 de junio de 2026 se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial en Colombia.

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“Vamos a contribuir a que este país sea mucho mejor, y no nos vamos a resignar a mirar una confrontación, vamos a ser protagonistas de lo que falta en esas elecciones”, declaró a los medios.

Enfatizó que la decisión de su electorado tendrá peso en el desenlace de la contienda entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes avanzaron a la segunda vuelta.

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Durante el proceso electoral, el líder de Dignidad y Compromiso expresó que su campaña enfrentó diversos obstáculos.

“Las enfrentamos con dignidad, con nuestros principios, con nuestros sueños, con nuestros ideales, con nuestra decencia y ese mensaje es muy importante para toda Colombia”. Añadió sentirse orgulloso del trabajo realizado durante la campaña y de la respuesta ciudadana obtenida.

Sergio Fajardo afirmó sentirse orgulloso del trabajo realizado durante la campaña y de la respuesta ciudadana obtenida - crédito Colprensa
Sergio Fajardo afirmó sentirse orgulloso del trabajo realizado durante la campaña y de la respuesta ciudadana obtenida - crédito Colprensa

El proyecto político de Fajardo mantuvo su relevancia en la escena nacional por agrupar el voto de sectores que se identifican con la esperanza y la independencia respecto a los bloques tradicionales.

“Este proyecto político tiene un camino muy grande. Vamos a reflexionar, somos muchas personas y lo que hagamos o digamos va a ser crucial”, declaró.

En sus intervenciones públicas, Fajardo evitó precisar hacia qué candidatura podría orientarse su apoyo, aunque mencionó que “la voz de nosotros se va a escuchar porque es el futuro de Colombia el que está en nuestras manos”. La expectativa sobre la posición que asumirán Fajardo y sus votantes aumenta, dado el escenario de polarización entre los dos aspirantes que pasaron a segunda vuelta.

El contexto electoral de este año muestra una disputa cerrada, en la que el porcentaje de votos obtenidos por Fajardo podría inclinar el resultado final. Las manifestaciones de otros líderes políticos de centro y de figuras como Claudia López y Roy Barreras remarcan la importancia de los apoyos en una definición tan ajustada.

Fajardo reiteró su disposición a dialogar con su equipo antes de tomar una decisión sobre el rumbo de su caudal electoral. “Nosotros representamos la esperanza de este país”, aseguró, y remarcó que cada voto representa un mensaje de dignidad y confianza hacia el futuro de Colombia.

Resultados

Tras las elecciones presidenciales del 31 de mayo, ningún aspirante logró la mayoría absoluta, lo que obliga a una segunda vuelta el 21 de junio. La votación finalizó con Abelardo de la Espriella, representante de la derecha, en primer lugar con el 43,72% de los votos, seguido por Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien alcanzó el 40,92%. La diferencia entre ambos fue estrecha, dejando fuera de competencia a los demás candidatos.

Durante la campaña, existía la expectativa de que uno de los favoritos pudiera imponerse en la primera vuelta, pero los resultados mostraron un escenario más fragmentado. La segunda vuelta presentará un duelo entre dos proyectos opuestos sobre el futuro del país. De la Espriella buscará mantener y ampliar su respaldo, mientras que Cepeda intentará sumar apoyos de quienes respaldaron otras candidaturas.

Abelardo de la Espriella acusó a Iván Cepeda de quererlo muerto - crédito @delaespriella_style y Luisa González/Reuters
La votación finalizó con Abelardo de la Espriella, representante de la derecha, en primer lugar con el 43,72% de los votos, seguido por Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien alcanzó el 40,92% - crédito @delaespriella_style y Luisa González/Reuters

Con el 99,3% de las mesas escrutadas, la distribución de votos evidenció el peso de los candidatos excluidos: Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo obtuvieron el 6,92%, Sergio Fajardo y Edna Bonilla el 4,26%, Claudia López y Leonardo Huerta el 0,95%, y Santiago Botero y Carlos Cuevas el 0,87%. El voto en blanco representó el 1,72%. Estos porcentajes serán decisivos en la segunda vuelta, ya que los equipos de campaña enfocarán sus estrategias en captar a los votantes de estos sectores.

El sistema electoral colombiano, establecido por la Constitución de 1991, contempla la segunda vuelta presidencial para asegurar que el futuro mandatario cuente con un respaldo mayoritario. Este mecanismo evita que una presidencia se decida solo por una minoría, como ocurría antes de su implementación.

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