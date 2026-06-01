Mónica Rodríguez aseguró que Uribe sabía lo que pasaría con Abelardo de la Espriella: “Siempre ha sido su as bajo la manga”

La famosa presentadora no dudó en hablar de los resultados de las elecciones del 31 de mayo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la tarde del 31 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la primera vuelta por la Presidencia de Colombia en una jornada que estuvo marcada por la amplia participación de los colombianos, teniendo en cuenta que 23.696.664 personas salieron a votar, lo que demuestra que el 57,20% del total de ciudadanos habilitados para ejercer su derecho.

Sin embargo, nada estaba escrito y, efectivamente, los resultados sorprendieron: Abelardo de la Espriella se llevó un 43,74% del total de votos, mientras que Iván Cepeda obtuvo un 40,90%, Paloma Valencia logró superar el 6,92% y Sergio Fajardo se quedó con el 4,26%.

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Los resultados de la segunda vuelta, que se llevará a cabo el 21 de junio de 2026, tienen atentos a los colombianos debido a la diferencia entre los candidatos, por lo que el tema de conversación en redes sociales fue el apoyo de los personajes importantes de la política, como es el caso de Álvaro Uribe, la máxima representación de la derecha colombiana.

El representante de Defensores por la patria quedó en primer lugar el 31 de mayo - crédito Sergio Acero/REUTERS

Tras la declaración del exmandatario que continúa interviniendo en política, en la que confirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella, los colombianos no dudaron en expresar lo que pensaban y una de las personas que se pronunció en las plataformas digitales fue la presentadora Mónica Rodríguez.

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A través de su cuenta de X, la famosa no solo reiteró que tanto Uribe como la que fue la candidata oficial del Centro Democrático para la Presidencia mostraron su apoyo a De la Espriella, sino que se atrevió a asegurar que ese siempre fue el plan del líder: “Paloma apoyará a Abelardo. Lo acaba de confirmar”, inició.

En otra publicación agregó: “Jajjajaja dice el señor dizque ‘hemos perdido’. Abelardo Siempre ha sido su as bajo la manga. Con cara o con sello estaría en segunda vuelta”, asegurando que el expresidente no pretendía volver a ceder el poder a la izquierda colombiana, como ocurrió en 2022 cuando Gustavo Petro le ganó a Rodolfo Hernández Suárez.

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Sus declaraciones se viralizaron en minutos - crédito X

Sin embargo, la conversación no terminó ahí, puesto que aprovechó la viralidad para responder una publicación en X de un usuario que preguntó: “Se acabó el uribismo?”, a lo que la presentadora respondió: “Mutó”.

Finalmente, en una de sus últimas publicaciones agregó que está claro que el país continúa en los extremos: “Otras elecciones polarizadas. A la gente le cuesta elegir algo más moderado que es lo que necesita el país. Otra oportunidad perdida”.

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La presentadora dedicó varios post a los resultados de la jornada electoral - crédito X

¿Qué dijo Uribe tras el resultado de las elecciones?

En el comunicado que realizó el exmandatario se demostró su rotundo apoyo para De la Espriella: “Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia. Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero".

Además, agregó: “Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas”.

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Así Uribe lanzó críticas en contra del candidato de la izquierda que es apoyado por el actual presidente de la República, Gustavo Petro, que tampoco dudó en dar su opinión y refutar los resultados: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.