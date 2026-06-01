Colombia

Mónica Rodríguez aseguró que Uribe sabía lo que pasaría con Abelardo de la Espriella: “Siempre ha sido su as bajo la manga”

La presentadora estuvo muy atenta a la jornada electoral y compartió su opinión a través de sus redes sociales, en las que recibió tanto apoyo como críticas por parte de los ciudadanos que apoyan a la derecha y aquellos que la rechazan

Guardar
Google icon
Ilustración de Álvaro Uribe Vélez en traje y corbata, con un as de cartas saliendo de su manga, frente a la bandera de Colombia y un tigre naranja rugiendo.
La famosa presentadora no dudó en hablar de los resultados de las elecciones del 31 de mayo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la tarde del 31 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la primera vuelta por la Presidencia de Colombia en una jornada que estuvo marcada por la amplia participación de los colombianos, teniendo en cuenta que 23.696.664 personas salieron a votar, lo que demuestra que el 57,20% del total de ciudadanos habilitados para ejercer su derecho.

Sin embargo, nada estaba escrito y, efectivamente, los resultados sorprendieron: Abelardo de la Espriella se llevó un 43,74% del total de votos, mientras que Iván Cepeda obtuvo un 40,90%, Paloma Valencia logró superar el 6,92% y Sergio Fajardo se quedó con el 4,26%.

PUBLICIDAD

Los resultados de la segunda vuelta, que se llevará a cabo el 21 de junio de 2026, tienen atentos a los colombianos debido a la diferencia entre los candidatos, por lo que el tema de conversación en redes sociales fue el apoyo de los personajes importantes de la política, como es el caso de Álvaro Uribe, la máxima representación de la derecha colombiana.

El representante de Defensores por la patria quedó en primer lugar el 31 de mayo - crédito Sergio Acero/REUTERS
El representante de Defensores por la patria quedó en primer lugar el 31 de mayo - crédito Sergio Acero/REUTERS

Tras la declaración del exmandatario que continúa interviniendo en política, en la que confirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella, los colombianos no dudaron en expresar lo que pensaban y una de las personas que se pronunció en las plataformas digitales fue la presentadora Mónica Rodríguez.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta de X, la famosa no solo reiteró que tanto Uribe como la que fue la candidata oficial del Centro Democrático para la Presidencia mostraron su apoyo a De la Espriella, sino que se atrevió a asegurar que ese siempre fue el plan del líder: “Paloma apoyará a Abelardo. Lo acaba de confirmar”, inició.

En otra publicación agregó: “Jajjajaja dice el señor dizque ‘hemos perdido’. Abelardo Siempre ha sido su as bajo la manga. Con cara o con sello estaría en segunda vuelta”, asegurando que el expresidente no pretendía volver a ceder el poder a la izquierda colombiana, como ocurrió en 2022 cuando Gustavo Petro le ganó a Rodolfo Hernández Suárez.

Sus declaraciones se viralizaron en minutos - crédito X
Sus declaraciones se viralizaron en minutos - crédito X

Sin embargo, la conversación no terminó ahí, puesto que aprovechó la viralidad para responder una publicación en X de un usuario que preguntó: “Se acabó el uribismo?”, a lo que la presentadora respondió: “Mutó”.

Finalmente, en una de sus últimas publicaciones agregó que está claro que el país continúa en los extremos: “Otras elecciones polarizadas. A la gente le cuesta elegir algo más moderado que es lo que necesita el país. Otra oportunidad perdida”.

La presentadora dedicó varios post a los resultados de la jornada electoral - crédito X
La presentadora dedicó varios post a los resultados de la jornada electoral - crédito X

¿Qué dijo Uribe tras el resultado de las elecciones?

En el comunicado que realizó el exmandatario se demostró su rotundo apoyo para De la Espriella: “Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia. Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero".

Además, agregó: “Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas”.

Así Uribe lanzó críticas en contra del candidato de la izquierda que es apoyado por el actual presidente de la República, Gustavo Petro, que tampoco dudó en dar su opinión y refutar los resultados: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaÁlvaro UribeMónica RodríguezSegunda vueltaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Paloma Valencia se convirtió en la cuarta mujer más votada para la Presidencia de Colombia: ranking completo del top seis

Con 1.625.563 votos en las elecciones de 2026, Paloma Valencia ingresó al listado histórico que lideran Noemí Sanín, Marta Lucía Ramírez y Clara López entre las mujeres más votadas a la Presidencia de Colombia

Paloma Valencia se convirtió en la cuarta mujer más votada para la Presidencia de Colombia: ranking completo del top seis

Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: De “abogado de paramiliatares” a “espía de las Farc”, las pullas entre De la Espriella y Cepeda ya iniciaron campaña

Tras una jornada marcada por denuncias, cuestionamientos al preconteo y la definición de los finalistas, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda comenzaron a medir fuerzas con duros ataques de cara a la segunda vuelta del 21 de junio

Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: De “abogado de paramiliatares” a “espía de las Farc”, las pullas entre De la Espriella y Cepeda ya iniciaron campaña

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del domingo 31 de mayo

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del domingo 31 de mayo

Jornada electoral del 31 de mayo dejó más de 80 capturas y la votación de más de 70 personas reportadas como desaparecidas

La Fiscalía General de la Nación entregó un balance relacionado con la comisión de delitos electorales y otros crímenes como homicidio, extorsión y acceso carnal abusivo

Jornada electoral del 31 de mayo dejó más de 80 capturas y la votación de más de 70 personas reportadas como desaparecidas

Resultado Sinuano Noche hoy 31 de mayo

Entérese de los detalles de los números seleccionados en esta jornada nocturna

Resultado Sinuano Noche hoy 31 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Piter Albeiro criticó a Claudia López y Roy Barreras tras remontada de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Piter Albeiro criticó a Claudia López y Roy Barreras tras remontada de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Cristina Hurtado y José Narváez dieron detalles de su voto: “Firme por la familia, por el cambio verdadero, por mi país”

Pablo Arango recordó cómo les contó a sus papás que le gustaban los hombres: “Los momentos oscuros ya pasaron”

Claptone anunció su regreso a Colombia con un show especial: fecha, lugar y precios de boletería

Deportes

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Ya están en Bogotá los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fallas de conectividad en plena jornada electoral: MinTIC reportó afectaciones en 18 departamentos

Luis Sinisterra se queda en Cruzeiro: firmó contrato a largo plazo con el equipo brasileño

Camila Osorio se despidió de Roland Garros y cerró su mejor participación en la cita francesa